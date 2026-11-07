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Vỹ Dạ và Phú Xuân trao Huy hiệu Đảng cho 120 đảng viên

HNN.VN - Sáng 7/11, Đảng ủy hai phường Vỹ Dạ và Phú Xuân tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho 120 đảng viên, nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2026).

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Lãnh đạo phường Vỹ Dạ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên. 

Tại phường Vỹ Dạ, 32 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 12 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 10 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vỹ Dạ, chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu; đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ xây dựng Đảng bộ và địa phương ngày càng phát triển.

 Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Phú Xuân.

Tại phường Phú Xuân, 88 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 4 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm, 10 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 25 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm, 11 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 21 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ngoài ra, có 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đình Bách, Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp, cống hiến của các đảng viên qua nhiều giai đoạn. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục là tấm gương về đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; tích cực vận động gia đình và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận những cống hiến của các thế hệ đảng viên, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng và phát triển địa phương.

Tin, ảnh: Hải Thuận – Liên Minh
 Từ khóa:
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