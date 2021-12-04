Sớm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

Đầu tư cho con học các lớp năng khiếu cũng khiến phụ huynh tốn nguồn kinh phí không nhỏ

Không còn phù hợp

Theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của Thuế TNCN, từ ngày 1/7/2020, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng, tương đương 132 triệu đồng/năm và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Đến nay, mức thu nhập chịu thuế và mức giảm trừ này vẫn đang được áp dụng.

Theo nghị quyết này, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở mức 15 triệu đồng/tháng nếu có 1 người phụ thuộc hay mức 19 triệu đồng/tháng nếu có 2 người phụ thuộc thì chưa phải nộp thuế TNCN. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá cả tăng nhanh, đời sống người dân ngày càng cao, việc duy trì mốc thu nhập chịu thuế và giảm trừ gia cảnh này không còn phù hợp.

Chị Nguyễn Thị Liễu, phường Thuận Hóa cho biết, giá cả thị trường đang ngày càng tăng, nhất là các chi phí thường xuyên như sinh hoạt, giáo dục, y tế... Đơn cử, nhu cầu giáo dục hiện nay đòi hỏi phụ huynh phải đầu tư nhiều cho con cái. "Mình có 2 cô con gái đang theo học các trường tiểu học và THCS trên địa bàn. Chỉ riêng nhu cầu học nâng cao và các lớp năng khiếu, chi phí sách vở, áo quần hàng tháng mỗi cháu đã mất hơn 5 triệu đồng, chưa kể chi phí ăn uống và các khoản phát sinh khác. Chỉ tính sơ qua, mức giảm trừ đối với một người phụ thuộc hoàn toàn không còn phù hợp", chị Liễu nói.

Chưa kể nếu gia đình có con nhỏ phải thuê người chăm, gia đình có con đang học phổ thông, đại học thì chi phí sẽ cao hơn nhiều. Với mức thu nhập chịu thuế của mỗi người là 11 triệu đồng cộng với áp lực giá cả, chi tiêu hiện nay, người dân đã phải “thắt lưng buộc bụng” để đảm bảo cuộc sống chứ chưa nói đến câu chuyện tích lũy hay dự phòng các rủi ro liên quan, chị Liễu nhấn mạnh.

Nâng ngưỡng chịu thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng

Trước những bất cập trên, mới đây, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN đề xuất nâng mức thu nhập chịu thuế cho người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng; giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng đang được nhiều người quan tâm và đánh giá là phù hợp.

Ông Trần Minh Đức, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn tài chính, kế toán, thuế Hồng Đức bày tỏ, Bộ Tài chính đề xuất nâng mức thu nhập chịu thuế cho người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng và giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng là một bước điều chỉnh hợp lý, phù hợp với bối cảnh kinh tế và mức sống hiện nay. Thực tế, chi phí sinh hoạt của người dân ngày càng tăng, đặc biệt là y tế, nhà ở, nuôi dưỡng con cái… Việc điều chỉnh mức thu nhập chịu thuế, giảm trừ gia cảnh sẽ giúp giảm bớt gánh nặng về tài chính, tạo điều kiện để người nộp thuế ổn định đời sống. Bên cạnh đó, một số chính sách xã hội khác như miễn/giảm học phí giáo dục phổ thông cũng đang được triển khai nên sự điều chỉnh này càng có ý nghĩa trong việc đồng bộ chính sách, hỗ trợ trực tiếp cho người lao động.

Với mức thu nhập chịu thuế và giảm trừ gia cảnh mới này, hầu hết người nộp thuế ở bậc 1 sẽ không còn phải nộp thuế. Một phần người nộp thuế ở bậc 2 sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế hoặc chuyển xuống nộp thuế ở bậc 1. Tương tự, những cá nhân ở các bậc thuế còn lại đều được giảm số thuế TNCN phải nộp. Theo đánh giá từ Bộ Tài chính, việc điều chỉnh nâng mức thu nhập chịu thuế và giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế.

Mức giảm trừ này được cho là “hợp thời”. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng việc điều chỉnh mức thu nhập chịu thuế và giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN cần tính toán kỹ hơn trong dài hạn, ít nhất là dự báo được thu nhập và đời sống người dân trong khoảng 5 năm tới để tránh bị lạc hậu. Đồng thời, việc tính toán kỹ mức thu nhập chịu thuế cần thiết phải tạo ra những “khoảng trống” để người dân có thể tích lũy phục vụ các nhu cầu đầu tư. Điều này vừa đáp ứng được các mục tiêu tăng trưởng trong dài hạn, vừa góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Theo các chuyên gia, việc nâng mức thu nhập chịu thuế và giảm trừ gia cảnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trong ngắn hạn. Do đó, Nhà nước cần tính toán đồng bộ giữa việc giảm gánh nặng cho người nộp thuế và cân đối nguồn thu ngân sách, đồng thời tăng cường các giải pháp chống thất thu để đảm bảo tính bền vững.