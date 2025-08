Lượng khách qua các cảng hàng không sân bay tăng gấp 2,5 lần vào năm 2030

Hành khách làm thủ tục chuyến bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cục Hàng không Việt Nam sẽ triển khai nhiều giải pháp, chính sách nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu đạt năng lực thông qua các cảng hàng không đạt 300 triệu hành khách, tăng 2,5 lần so năm 2025.

Tăng trưởng vượt bậc, không để xảy ra tai nạn

Tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) vào sáng 5/8, theo ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, giai đoạn 2015-2019 (trước thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19), thị trường vận tải hàng không Việt Nam có sự tăng trưởng cao, liên tục với mức độ tăng trưởng trung bình cả giai đoạn là 14,3% về hành khách và 10% về hàng hoá.

Trong đó, “đỉnh cao” năm 2019, tổng thị trường vận tải hàng không Việt Nam đạt 79 triệu khách, tăng 13,1% so năm 2018 và 1,25 triệu tấn hàng hóa, tăng 3,3% so năm 2018, tăng tương ứng 2 lần về hành khách và 1,6 lần về hàng hóa so với năm 2015.

Giai đoạn 2020-2022, vận tải hàng không Việt Nam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Thị trường vận tải hàng không bị sụt giảm mạnh, bằng 19,6% so với năm 2019.

Từ 2023 đến nay, với nhiều chính sách hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn của Chính phủ, thị trường từng bước khôi phục và phát triển mạnh mẽ. Dự kiến đến hết năm 2025, sản lượng vận chuyển đạt 84,1 triệu hành khách và 1,4 triệu tấn hàng hóa, tương ứng tăng 6,3% về hành khách và tăng 7,6% về hàng hóa so với năm 2019.

Trong hơn 5 năm qua, có thêm 5 hãng hàng không Việt Nam mới gia nhập thị trường (Bamboo Airways, Vietravel Airlines, BlueSky Airways, Sun Air, Sun Phu Quoc Airways 2025), nâng tổng số hãng hàng không Việt Nam là 13 hãng, góp phần tăng cạnh tranh, mở rộng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận tải hàng không trong nước.

Đội tàu bay thương mại cũng phát triển mạnh, từ 134 chiếc năm 2015 lên 254 chiếc vào năm 2024, với các dòng tàu bay hiện đại như Boeing 787, Airbus A350, A321, Falcon, Gulfstream, Agusta... Mạng đường bay được mở rộng với 52 đường bay nội địa và 211 đường bay quốc tế.

Trong giai đoạn này, ông Dũng cho biết nhiều công trình đã được đầu tư, nâng cấp và hoàn thành đưa vào khai thác như: xây mới cảng hàng không quốc tế Vân Đồn bằng phương thức đối tác công-tư (PPP); nâng cấp mở rộng các cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Điện Biên, Phú Bài, Cát Bi, Quảng Trị, Bình Thuận, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Gia Bình, Phú Quốc…; nghiên cứu hình thành cảng hàng không Vân Phong, Măng Đen, Ninh Bình…

Các hãng hàng không Việt Nam đã tăng cả về quy mô hãng bay và số lượng tàu bay để phát triển. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Về cơ bản, hệ thống cảng hàng không, sân bay đã đáp ứng được tốc độ tăng trưởng của ngành hàng không, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương và của cả nước; thực hiện liên kết vùng, liên kết quốc tế,” ông Dũng đánh giá.

Nhấn mạnh công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn hàng không luôn được chú trọng và đặt ưu tiên hàng đầu, năm 2024, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã thực hiện thanh sát toàn diện đối với Cục Hàng không Việt Nam, kết quả chỉ số thực hiện hiệu quả trung bình của Việt Nam đạt trên 78%, đây là mức cao hơn so với mục tiêu của ICAO về Chương trình an toàn hàng không toàn cầu (75%).

“Trong gần 30 năm qua, ngành Hàng không dân dụng Việt Nam không để xảy ra tai nạn, công tác phục vụ các chuyến bay chuyên cơ được đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối,” Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam khẳng định.

Có các trung tâm trung chuyển hàng không lớn

Tuy nhiên, Cục Hàng không cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại thể chế, chính sách trong lĩnh vực hàng không dân dụng còn chậm đổi mới, chưa có tính đột phá và chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội nói chung và ngành hàng không nói riêng; công tác quy hoạch và đầu tư nâng cấp, phát triển hạ tầng hàng không hiện hữu còn chưa đồng bộ.. việc kết nối hàng không với các loại hình vận tải khác còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng cảng hàng không.

Mặt khác, các Hãng hàng không Việt Nam có quy mô nhỏ, tiềm lực tài chính, công nghệ và nhân lực còn hạn chế; dễ bị ảnh hưởng trước những biến động về kinh tế vĩ mô, thiên tai, dịch bệnh. Việt Nam cũng gặp phải sự cạnh tranh rất lớn về điểm đến từ các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia...

Xác định mục tiêu phấn đấu trở thành ngành kinh tế chiến lược, hiện đại, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế. Tốc độ tăng trưởng thị trường vận tải hàng năm đạt 2 con số, nằm trong top đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển bền vững.

Trong đó, Cục Hàng không tập trung hoàn thành sửa đổi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các nghị định hướng dẫn liên quan; đảm bảo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh cảng hàng không; đồng thời phân cấp, phân quyền triệt để cho địa phương trong quản lý, tổ chức đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng không.

Ngoài việc phát triển hạ tầng hàng không hiện đại, đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn, hình thành các trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực và thế giới tại khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hàng không đề ra mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu đạt năng lực thông qua các cảng hàng không đạt 300 triệu hành khách (tăng 2,5 lần so năm 2025), đặc biệt là hình thành 2 cảng hàng không Quốc tế quy mô, hiện đại có 4 đường cất hạ cánh (Long Thành, Gia Bình).

Các hãng hàng không Việt Nam cần phát triển đội tàu bay hiện đại trên 400 chiếc vào năm 2030 trong đó hình thành các hãng hàng không chuyên vận chuyển hàng hóa; tăng cường quy mô và mở rộng mạng đường bay quốc tế, đặc biệt là các tuyến bay xuyên lục địa đi/ đến tại các cảng hàng không trọng điểm như Nội Bài, Gia Bình, Đà Nẵng, Cam Ranh, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, các đường bay quốc tế đến các điểm đến mới tại châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ.

Ngành Hàng không cũng thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ tiên tiến, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển hệ sinh thái dịch vụ hàng không đồng bộ; thúc đẩy chuyển đổi xanh, bền vững theo cam kết của Việt Nam, đặc biệt là giảm phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050…./.