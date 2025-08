Khách đến Huế 7 tháng năm 2025 đạt hơn 4 triệu lượt

Khách du lịch đến Huế

Cụ thể, lượng khách đến Huế trong 7 tháng ước đạt hơn 4 triệu lượt, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó khách quốc tế là hơn 1,2 triệu lượt, tăng hơn 41% so với cùng kỳ. Khách lưu trú tại Huế ước đạt gần 1,5 triệu lượt, tăng hơn 23% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch hơn 7.455 tỷ đồng, tăng gần 56% so với cùng kỳ.

Chỉ riêng trong tháng 7 năm nay, du lịch Huế ước đón gần 709.000 lượt khách, tăng hơn 80% so với cùng kỳ; trong đó có hơn 99.600 lượt khách quốc tế, tăng gần 52% so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, năm 2025, Huế vinh dự được trao quyền đăng cai Năm Du lịch quốc gia với rất nhiều sự kiện, hoạt động được tổ chức, đây cũng là cơ hội lớn thu hút khách về Huế. Những tháng cuối năm, ngành du lịch địa phương cùng các đơn vị tiếp tục tổ chức thêm nhiều chương trình sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế, đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc sắc để thu hút mạnh mẽ khách đến Huế.