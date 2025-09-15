Dòng vốn kích hoạt dự án hạ tầng

Việc điều chỉnh nguồn vốn hợp lý sẽ thúc đẩy tiến độ các dự án

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 25 của HĐND TP. Huế mới đây, nhiều nghị quyết về đầu tư công đã được thông qua, tạo điểm nhấn quan trọng cho sự phát triển của thành phố. Những quyết nghị này không chỉ là con số trong văn bản, mà sẽ trở thành động lực mang lại thay đổi cụ thể trong đời sống của người dân.

Một ví dụ điển hình là việc điều chỉnh 23,31 tỷ đồng từ các dự án chậm tiến độ để bố trí cho những công trình có khả năng giải ngân nhanh. Đây là cách làm quyết liệt, bởi thay vì để vốn nằm trên giấy, HĐND đã “kích hoạt” nguồn lực đúng nơi, đúng lúc. Với tư duy “tiền đi cùng tiến độ”, thành phố đang gửi đi thông điệp rõ ràng: Vốn công phải phục vụ lợi ích thiết thực của người dân, doanh nghiệp, không để lãng phí thời gian và cơ hội phát triển.

Bên cạnh đó, HĐND TP. Huế còn quyết định bổ sung 100,5 tỷ đồng cho tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An - một công trình mang ý nghĩa chiến lược cho kinh tế biển và du lịch, đồng thời góp phần phòng chống thiên tai vùng ven bờ. Cầu vượt cửa biển Thuận An, niềm mong chờ bao năm của người dân, nay đã có thêm “cú hích” về vốn để biến khát vọng thành hiện thực.

Nguồn lực đầu tư công còn được kịp thời bổ sung cho hạ tầng kỹ thuật tại khu dân cư Bắc Hương Sơ và Khu A - Đô thị mới An Vân Dương với 40,053 tỷ đồng từ tiết kiệm chi năm 2024. Những đồng vốn này không chỉ để xây dựng khu dân cư, mà nhằm kiến tạo một môi trường sống thực sự. Đằng sau mỗi hạng mục hạ tầng là sự an cư của hàng nghìn gia đình, là sự thành công của một chủ trương lớn.

Đặc biệt, thành phố cũng dành tới 131,266 tỷ đồng cho các dự án giáo dục và văn hóa, từ xây dựng trường học đến tu bổ các di tích. Đây không phải những công trình đồ sộ về quy mô, nhưng là khoản đầu tư cho tương lai và bản sắc Huế. Với một đô thị di sản, việc ưu tiên cho giáo dục và văn hóa cho thấy Huế không chạy theo lợi ích ngắn hạn, mà biết nuôi dưỡng giá trị bền lâu.

Đầu tư công không chỉ là chuyện phân bổ vốn, mà còn là câu chuyện về khả năng giải ngân và năng lực quản trị. Thực tế từng cho thấy, ở Huế không ít dự án chậm trễ dù vốn đã bố trí, nhưng lại vướng thủ tục, mặt bằng. HĐND thành phố đã chỉ rõ điều này trong báo cáo thẩm tra và đề nghị UBND thành phố có giải pháp tháo gỡ.

Song song với quyết sách phân bổ vốn, HĐND thành phố đã đặt ra yêu cầu giám sát chặt chẽ. Đồng vốn công là tiền thuế của dân, nên từng mét đường, từng viên gạch đều phải được làm bằng trách nhiệm và sự minh bạch.

Điều đáng mừng là Huế đang có cách tiếp cận toàn diện. Thành phố không chỉ tập trung cho hạ tầng giao thông, mà còn dành nguồn lực cho giáo dục, di sản, tái định cư. Điều này phản ánh quan điểm đúng đắn: Đầu tư công không chỉ để tạo ra tốc độ tăng trưởng, mà quan trọng hơn là tạo chất lượng phát triển.

Những nghị quyết đầu tư công tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 25 của HĐND thành phố vừa qua đã cho thấy một triết lý: Đồng vốn công phải trở thành động lực tháo gỡ khó khăn, là cú hích để tạo sự thay đổi. Đây cũng là phép thử năng lực của bộ máy điều hành mới. Nếu nguồn vốn được giải ngân đúng hướng, hạ tầng sẽ thay đổi, niềm tin của người dân được củng cố. Ngược lại, nếu nguồn vốn bị ách tắc, công trình dở dang, Huế sẽ bỏ lỡ cơ hội vàng trong giai đoạn chuyển mình. Sự linh hoạt và quyết đoán của HĐND là bước đi đúng, nhưng bước tiếp theo phải là sự đồng bộ trong triển khai của các địa phương, chủ đầu tư cùng sự giám sát của cử tri...