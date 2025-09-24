Đầu tư vốn vào ngành công nghiệp điện-điện tử tại Việt Nam

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đầu tư 200 triệu USD vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn LG Innotek Việt Nam Hải Phòng. (Ảnh: nhandan.vn)

Ngành điện tử của Việt Nam chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm cho hơn 900.000 lao động. Nhưng hiện nay ngành vẫn đang đối mặt với những thách thức như phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu, chủ yếu phục vụ khâu lắp ráp cuối cùng, và giá trị gia tăng nội địa còn hạn chế.

Khoản vay từ IFC đối với công ty LGITVH sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty, góp phần giúp thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm, nội địa hóa nguồn nguyên liệu đầu vào, cũng như ứng dụng các quy trình sản xuất phức tạp, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của toàn ngành.

“Khoản vay từ IFC sẽ giúp nâng cao đáng kể khả năng cạnh tranh toàn cầu của LG Innotek, đồng thời tăng cường năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm của LGITVH,” ông Ji-hwan Park, Giám đốc Tài chính kiêm Phó Chủ tịch cấp cao của LG Innotek, chia sẻ.

Hiện công ty này đang vận hành hai nhà máy tại Hải Phòng với hơn 5.000 lao động, LGITVH dự kiến sẽ xây dựng nhà máy thứ ba bằng nguồn vốn vay từ IFC nhằm mở rộng năng lực sản xuất mô-đun camera cho điện thoại thông minh. Dự án này sẽ chuyển đổi hoạt động của các nhà máy LGITVH thành một tổ hợp công nghiệp chế tạo toàn diện, tăng cường hợp tác với các nhà cung ứng trong nước để đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời thúc đẩy gia tăng giá trị nội địa và phát triển lực lượng lao động có tay nghề cao.

“Với sự hỗ trợ từ IFC, việc mở rộng quy mô sản xuất của một trong những nhà sản xuất điện tử công nghệ cao hàng đầu Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển quan trọng cho ngành công nghiệp chế tạo tại Việt Nam”, ông Carsten Mueller, Giám đốc phụ trách Ngành Công nghiệp, Nông nghiệp và Dịch vụ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của IFC nhận định.

Dự án cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới, cả trực tiếp và gián tiếp, trên toàn bộ chuỗi giá trị của LGITVH, bao gồm các lĩnh vực như hậu cần, vận tải, đóng gói và các ngành liên quan khác.

Khoản vay này được triển khai dưới hình thức khoản vay gắn với mục tiêu phát triển bền vững nhằm khuyến khích LG Innotek cắt giảm phát thải khí nhà kính theo lộ trình phát triển bền vững của doanh nghiệp. IFC cũng sẽ hỗ trợ LGITVH xây dựng và triển khai khuôn khổ thực hiện khoản vay gắn với mục tiêu phát triển bền vững.