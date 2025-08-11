Kiến tạo môi trường lành mạnh để người có ảnh hưởng (KOL) phát huy tích cực

Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao - Ảnh: VGP/PL

Sáng 18/8, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", quy tụ hơn 300 người có sức ảnh hưởng (KOL) tiêu biểu trên cả nước.

Đây là sự kiện quy mô quốc gia lần đầu tiên tổ chức nhằm tạo diễn đàn kết nối cộng đồng KOL với các nhà quản lý, doanh nghiệp và nền tảng, cùng đồng hành, lan tỏa giá trị, hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số.

Hội nghị được tổ chức như một diễn đàn thường niên, quy tụ những tiếng nói uy tín từ nhiều lĩnh vực - các KOL tiêu biểu, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, công ty quản lý, đào tạo và nền tảng truyền thông.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao cho biết, trong kỷ nguyên số - nơi biên giới quốc gia đang mở rộng tới từng điểm kết nối internet - những người có sức ảnh hưởng (KOL) trên không gian mạng đã và đang trở thành lực lượng đặc biệt góp phần định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, thúc đẩy sáng tạo và quảng bá, lan tỏa bản sắc giá trị Việt Nam ra thế giới.

"Các bạn KOL không chỉ là những gương mặt có xu hướng mới mà còn là những đại sứ số, góp phần quan trọng trong xây dựng Việt Nam và thực hiện bộ tứ trụ cột kiến tạo kỷ nguyên mới của quốc gia", Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phát biểu.

Cũng theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo môi trường phát triển lành mạnh cho các KOL, nơi các giá trị "chân, thiện, mỹ" được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỗi KOL cần ý thức sâu sắc tác động của mình trong từng phát ngôn, hình ảnh, hành động; các cơ quan quản lý, nền tảng công nghệ... cần chung tay định hướng, đồng hành, hỗ trợ cùng kiến tạo môi trường lành mạnh để KOL nêu cao lòng yêu nước, phát huy sức ảnh hưởng tích cực, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội và truyền thông quốc gia ngày càng phát triển.

Thành lập Liên minh Niềm tin số

Một trong những dấu ấn quan trọng của hội nghị là sự kiện thành lập Liên minh “Niềm tin số”, tập hợp các KOL/KOC uy tín, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và nền tảng nhằm lan tỏa giá trị tích cực, dẫn dắt niềm tin, xây dựng chuẩn mực. Liên minh sẽ đóng vai trò cầu nối giữa các bên nhằm thúc đẩy sự minh bạch, chuyên nghiệp và có trách nhiệm trong các hoạt động trên không gian mạng.

Tại Hội nghị cũng sẽ chính thức khởi động chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng”, một sáng kiến nhằm thúc đẩy “ảnh hưởng trách nhiệm” thông qua các chiến dịch truyền thông, hình thành các tiêu chuẩn, quy tắc đạo đức của cộng đồng KOL và chương trình đánh giá, chứng nhận mức độ uy tín, minh bạch, niềm tin và trách nhiệm của KOL/KOC.

Chương trình góp phần hỗ trợ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhãn hàng trong việc lựa chọn đối tác truyền thông phù hợp, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng khỏi nội dung sai lệch, quảng cáo trá hình.

Trong đó, Liên minh Niềm tin số sẽ tập hợp các KOL toàn quốc trở thành lực lượng có tầm ảnh hưởng tích cực từ không gian mạng đến đời sống xã hội, cùng đất nước kiến tạo kỷ nguyên mới.

Chương trình Tín nhiệm người có ảnh hưởng sẽ cung cấp khung đánh giá toàn diện và dễ dàng kiểm chứng, nhằm xác thực độ minh bạch - đạo đức - trách nhiệm của người có ảnh hưởng. Từ đó, thiết lập chuẩn mực truyền thông phù hợp với quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo niềm tin cho các bên liên quan.