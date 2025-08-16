Kết nối, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ Quảng Điền

Các doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm

Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản thủ công mỹ nghệ xã Quảng Điền năm 2025 do Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp TP.Huế phối hợp cùng xã Quảng Điền tổ chức chiều 16/8. Chương trình thu hút 20 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP. Huế và 4 nhà phân phối, siêu thị, sàn thương mại điện tử tham gia. Sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm thế mạnh; đồng thời tạo cầu nối giữa cơ sở sản xuất và thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Tiếng nói từ doanh nghiệp, hợp tác xã

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết từ phía doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Hầu hết đều cho rằng đây là cơ hội để sản phẩm nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ của Quảng Điền cũng như TP. Huế có điều kiện được trưng bày, giới thiệu rộng rãi hơn. Tuy nhiên, mối quan tâm lớn nhất của các đơn vị vẫn là đầu ra ổn định, để sản phẩm có thể tiếp cận hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử và đến với đông đảo người tiêu dùng.

Ông Ngô Minh Hiếu - Giám đốc HTX chế biến Nông sản Quảng Phú bày tỏ: “Các hợp tác xã rất mong được kết nối để thực hiện tốt hơn khâu giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm. Đây vẫn là vấn đề chúng tôi còn nhiều lúng túng, rất cần sự đồng hành và hỗ trợ kịp thời”.

Chung trăn trở đó, bà Hồ Thị Khánh Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Tinh dầu Ngọc Phương cho biết: “Trước đây, có lúc sản phẩm thủ công làm ra nhưng không có thị trường, chỉ tiêu thụ nhỏ lẻ, dẫn đến tồn kho. Chính sự đồng hành của chính quyền địa phương và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp TP.Huế, thị trường đã dần ổn định. Hiện sản phẩm tinh dầu tràm của công ty đã có mặt tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Trị, Huế và xuất khẩu sang Lào”.

Ông Nguyễn Đức Máy - Giám đốc Công ty CP Đặc sản Kinh Đô nhấn mạnh: “Doanh nghiệp không chỉ cần cơ sở pháp lý cho từng sản phẩm, mà phải đặc biệt chú trọng đến chất lượng, mẫu mã, bao bì đạt chuẩn. Việc chủ động kết nối với nhà phân phối và chính quyền địa phương để được hỗ trợ kịp thời là rất cần thiết”.

Những năm qua, thực hiện chương trình khuyến công và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, địa phương đã tranh thủ nhiều nguồn lực để hỗ trợ cơ sở sản xuất như đầu tư máy móc, công nghệ; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu; cải tiến mẫu mã, bao bì; khuyến khích ứng dụng công nghệ tiên tiến… Nhờ đó, nhiều sản phẩm của Quảng Điền từng bước khẳng định được chỗ đứng trên thị trường”, ông Nguyễn Ánh Cầu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết.

Tuy nhiên, ông Cầu cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc tiêu thụ sản phẩm vẫn còn nhỏ lẻ, thiếu ổn định; tình trạng “được mùa mất giá” chưa được khắc phục triệt để; liên kết chuỗi giá trị chưa bền vững; hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu còn hạn chế. Chính vì vậy, hội nghị lần này tập trung tháo gỡ ba “nút thắt” then chốt: quảng bá sản phẩm - kết nối tiêu thụ - mở rộng hợp tác lâu dài.

Hướng tới thị trường bền vững

Ông Nguyễn Lê Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp TP. Huế khẳng định: Nhiệm vụ trọng tâm sắp tới là hỗ trợ các đơn vị sản xuất tiếp cận tiêu chuẩn thị trường, cải tiến mẫu mã, bảo đảm chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Đây là cơ sở để nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng hiện đại. Đồng thời, cần phát huy hơn nữa vai trò của chính quyền địa phương trong việc đồng hành, kết nối, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển thương hiệu sản phẩm gắn với du lịch - dịch vụ.

Ông Nguyễn Lê Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp TP. Huế và Chủ tịch UBND xã Quảng Điền tiếp cận các mặt hàng nông sản

Thực tế cho thấy, nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ của Huế nói chung và Quảng Điền nói riêng vốn đã có chỗ đứng nhờ chất lượng và bản sắc. Nhưng để giữ vững và mở rộng thị trường, ngoài yếu tố an toàn, chất lượng, các đơn vị sản xuất cần chú trọng nhiều hơn đến thương hiệu, bao bì, câu chuyện sản phẩm. Bởi người tiêu dùng hiện nay không chỉ mua một món hàng, mà còn mua trải nghiệm văn hóa, mua sự khác biệt.

Cùng với đó, xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững, thân thiện môi trường ngày càng phổ biến. Bao bì sinh thái, sản phẩm hữu cơ, mô hình gắn kết với du lịch trải nghiệm… sẽ là hướng đi tất yếu để sản phẩm Quảng Điền và Huế xây dựng chỗ đứng vững chắc.

Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm tại Quảng Điền không chỉ dừng ở việc trưng bày, quảng bá, mà quan trọng hơn là mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giữa nhà sản xuất và nhà phân phối. Từ đó hình thành mạng lưới liên kết bền chặt, giúp sản phẩm Huế từng bước tiến sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại, chinh phục người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm được trưng bày tại hội nghị xúc tiến đầu tư

Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp TP. Huế cùng sự chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã, sản phẩm Quảng Điền nói riêng và Huế nói chung sẽ tiếp tục có cơ hội nâng tầm giá trị, góp phần phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng thương hiệu Huế giàu bản sắc trên thị trường.