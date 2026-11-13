  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 13/11/2026 17:15

Tập huấn tích hợp năng lực số và giáo dục AI trong trường học

HNN.VN - Từ ngày 10 đến 13/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Huế tổ chức tập huấn hướng dẫn tích hợp Khung năng lực số, an toàn mạng toàn diện và nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) trong các môn học, hoạt động giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn.

Triển khai giáo dục STEM không gây quá tải cho học sinhTriển khai quy định mới về bảo đảm chất lượng giáo dụcBồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục

Tích hợp giáo dục an toàn mạng cho học sinh 

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn triển khai Khung năng lực số, tích hợp giáo dục an toàn mạng và nội dung giáo dục AI vào các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với đặc thù cấp học. Trong đó, nội dung giáo dục AI được định hướng triển khai với thời lượng 12 tiết/lớp/năm học, trên cơ sở Khung nội dung giáo dục AI dành cho học sinh phổ thông.

Bên cạnh tiếp cận các nội dung chuyên môn, giáo viên còn thực hành xây dựng kế hoạch bài dạy, thiết kế hoạt động giáo dục tích hợp, trao đổi và góp ý để vận dụng vào thực tế giảng dạy.

Hoạt động tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong tổ chức dạy học, giúp học sinh từng bước hình thành kỹ năng số, sử dụng internet an toàn và tiếp cận AI phù hợp.

Theo kế hoạch, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức triển khai nội dung tập huấn tại đơn vị, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

CÁT AN
 Từ khóa:
Tập huấntích hợpnăng lực sốgiáo dụcAItrường học
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Từ đạo học đến trọng dụng hiền tài

Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam (1076-2026) là dịp nhìn sâu vào truyền thống coi trọng tri thức, lấy việc bồi dưỡng con người làm nền tảng dựng xây đất nước. Với Huế, nơi có cả Quốc Tử Giám triều Nguyễn và Trường Quốc Học vừa tròn 130 năm tuổi, truyền thống ấy đặt ra một trách nhiệm thiết thực: làm cho giá trị đạo học tiếp tục sinh thành trong đời sống, để người tài có điều kiện sáng tạo, cống hiến và góp sức định hình tương lai thành phố.

Từ đạo học đến trọng dụng hiền tài
Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong học đường

Sáng 8/11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP. Huế tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng - Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” dành cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố năm 2026 tại Trường Cao đẳng Du lịch Huế (phường Vỹ Dạ).

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong học đường
Xây dựng hệ sinh thái công nghệ giáo dục

Trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng học tập trực tuyến tạo ra những cơ hội tuyệt vời cho việc dạy và học, đồng thời đặt ra không ít thách thức mà không một chủ thể riêng lẻ nào có thể giải quyết.

Xây dựng hệ sinh thái công nghệ giáo dục

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top