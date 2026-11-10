Ban hành tiêu chuẩn đánh giá triển khai Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”

Học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ trong giờ học. (Ảnh: Trường THPT chuyên Ngoại ngữ)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 94/2026/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, tiêu chí và việc đánh giá mức độ triển khai thực hiện Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” (Thông tư số 94). Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/12/2026.

Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” được phê duyệt theo Quyết định số 2371/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/10/2025. Đề án hướng tới mở rộng việc sử dụng tiếng Anh từ hoạt động dạy và học môn tiếng Anh sang dạy học, giao tiếp, quản lý và các hoạt động giáo dục, từng bước hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên, hiệu quả trong nhà trường.

Thông tư số 94 cụ thể hóa cách đánh giá mức độ triển khai Đề án. Căn cứ vào các tiêu chuẩn, tiêu chí, cơ sở giáo dục xác định những nội dung đã thực hiện, những yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện và lựa chọn giải pháp phù hợp với đội ngũ, cơ sở vật chất và nguồn lực hiện có. Kết quả đánh giá cũng giúp cơ quan quản lý giáo dục theo dõi tiến độ, tổng hợp dữ liệu, xác định nhu cầu và xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp.

Thông tư quy định tiêu chuẩn, tiêu chí riêng cho từng loại hình cơ sở giáo dục thuộc phạm vi áp dụng, gồm giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, nghề nghiệp và đại học.

Mức độ triển khai được xác định theo ba mức. Khi thực hiện đầy đủ quy trình tự đánh giá, người đứng đầu cơ sở giáo dục thành lập Hội đồng tự đánh giá. Cơ sở giáo dục thu thập, cập nhật và phân tích thông tin, dữ liệu, minh chứng, đối chiếu thực trạng với các tiêu chuẩn, tiêu chí để xác định mức độ đáp ứng. Sau khi hoàn thành tự đánh giá và xác định cơ sở đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mức tương ứng, người đứng đầu quyết định tự công nhận mức độ triển khai và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Cơ sở giáo dục được tự công nhận mức độ cao hơn ngay khi kết quả tự đánh giá cho thấy đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mức đó, không phải chờ đến hết giai đoạn hoặc mốc rà soát của Đề án. Kết quả tự công nhận được cập nhật trên hệ thống thông tin quản lý giáo dục và công khai theo quy định.

Việc tự đánh giá được thực hiện theo chu kỳ, gắn với hoạt động quản trị, quản lý và chuyên môn của cơ sở giáo dục. Hằng năm, cơ sở rà soát, cập nhật dữ liệu, tiến độ và những nội dung cần tiếp tục cải thiện.

Kết quả tự đánh giá phải dựa trên thông tin, dữ liệu xác thực, có thể kiểm chứng và phản ánh đúng thực trạng triển khai. Thông tin, dữ liệu, hồ sơ và tài liệu đã được cập nhật, lưu trữ trên cơ sở dữ liệu ngành hoặc hệ thống quản lý của cơ sở giáo dục được khai thác, sử dụng chung và không phải cung cấp lại.

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