Khung phát triển mới cho đô thị Huế

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn (thứ hai, trái sang) khảo sát các khu vực đang mời gọi và triển khai dự án đầu tư

Hoàn thiện hạ tầng giao thông

Những ngày cuối năm 2025, công trường cầu vượt cửa biển Thuận An rộn vang tiếng máy móc, thiết bị thi công. Ông Nguyễn Văn Hùng, một ngư dân lâu năm, đứng trên bãi biển nhìn về phía công trình, kể: “Chừ đi mô cũng dễ. Mai mốt cầu xong, khách du lịch qua biển nhiều hơn, bán buôn cũng khấm khá hơn. Cả đời tui chưa thấy DA mô lớn như rứa ở Thuận An”.

Tuyến đường ven biển kết hợp cầu vượt cửa biển Thuận An là “mạch mở” hoàn toàn mới, nối liền Phong Phú, Thuận An, Phú Vinh, Chân Mây - Lăng Cô, tạo ra trục phát triển chưa từng có cho Huế. Riêng cầu vượt cửa biển Thuận An với thiết kế hiện đại, được xem là điểm nhấn kiến trúc mới, đồng thời tăng cường năng lực phòng tránh thiên tai và củng cố quốc phòng - an ninh khu vực ven biển.

Giám đốc Sở Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, hàng loạt trục vành đai, hướng tâm, đường ven biển, kết nối các cảng biển, sân bay, đường sắt tốc độ cao đến đường sắt nội đô… đều đã được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối năm 2023, đầu năm 2024. Đây là tầm nhìn dài hạn, khẳng định định hướng phát triển đô thị hiện đại và liên kết vùng của Huế.

Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An

Dù nguồn lực còn hạn chế, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhiều công trình trọng điểm đã và đang được triển khai. Ngoài tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An đang được hoàn thiện, dự kiến đưa vào khai thác tháng 3/2026, cầu Nguyễn Hoàng, đường Nguyễn Hoàng và tuyến Vành đai 3 đóng vai trò mở rộng không gian đô thị, khai thác quỹ đất lớn tại Kim Long, Hương An… và giảm tải đáng kể cho giao thông nội đô cũng đã và đang được đầu tư. Cả 2 cây cầu này đều thuộc nhóm công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc biệt, sở hữu những nhịp cầu lớn nhất Việt Nam trong từng loại kết cấu.

Ngoài ra, các DA như, đường Phú Mỹ - Thuận An, tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc hay trục đường Tố Hữu nối dài đến sân bay Phú Bài tiếp tục tạo nên mạng lưới giao thông chiến lược, kết nối khu kinh tế - công nghiệp với cao tốc và cảng biển, góp phần giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp, đồng thời mở rộng cơ hội thu hút đầu tư.

Hệ thống giao thông đối ngoại cũng được đầu tư hoàn chỉnh, tạo diện mạo mới cho đô thị Huế. Nổi bật là nhà ga T2 - Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, khánh thành năm 2023; các đoạn cao tốc Bắc - Nam như, La Sơn - Hòa Liên, Cam Lộ - La Sơn đã hoàn thành và đang được nâng cấp lên 4 làn xe, mở ra trục kết nối vùng thông suốt, góp phần chia sẻ áp lực giao thông với Quốc lộ 1A. Trên hướng biển, cảng nước sâu Chân Mây hiện khai thác 3 bến với công suất tối đa khoảng 9 triệu tấn/năm, tiếp nhận tàu hàng 50.000 - 70.000 tấn và tàu du lịch lớn. Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng bến số 4 và 5 để đưa vào sử dụng trong năm 2026, mở rộng cửa ngõ logistics quốc tế, tăng sức cạnh tranh cho Huế và toàn vùng.

Mở không gian phát triển

Các chuyên gia quy hoạch nhìn nhận Huế đang mở đồng thời 3 không gian phát triển: Không gian du lịch - đô thị biển dọc ven biển; không gian logistics - công nghiệp phía tây bắc; không gian đô thị - dịch vụ phía nam và đông nam.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Lê Anh Tuấn, các DA giao thông trọng điểm đang dần hoàn thiện “khung xương” phát triển đô thị, mở ra quỹ đất mới, cải thiện năng lực vận tải hàng hóa, giảm chi phí logistics và tạo sức hút lớn với nhà đầu tư.

Để duy trì đà phát triển, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục chú trọng công tác quy hoạch, đảm bảo tính khoa học, hiện đại, đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn; xem xét yếu tố biến đổi khí hậu, lũ lụt và kết nối liên vùng; nghiên cứu các loại hình giao thông hiện đại như đường sắt đô thị; định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD (chiến lược quy hoạch lấy giao thông công cộng làm trung tâm). “Chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND thành phố đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên công trình tạo động lực phát triển đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực quốc phòng - an ninh, đồng thời tiếp tục chỉnh trang đô thị hiện hữu, cải thiện chất lượng sống người dân. Huy động đa dạng nguồn lực, từ ngân sách, ODA đến PPP và xã hội hóa, để tạo sức mạnh tổng hợp cho đầu tư hạ tầng. Đề xuất cơ chế chính sách đột phá cho phát triển hạ tầng giao thông, coi hạ tầng là lĩnh vực đi trước để dẫn dắt tăng trưởng”, ông Lê Anh Tuấn nói.

Trong buổi kiểm tra thực tế tại các khu vực đang mời gọi và triển khai DA đầu tư chiều 10/12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, thành phố đang dồn sức huy động nhiều nguồn lực để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, đồng thời từng bước nâng tầm đô thị theo định hướng phát triển đến năm 2045, tầm nhìn 2065.

Theo đó, ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ những DA trọng điểm. Song song với đó là quan tâm tạo dựng thêm các không gian công cộng, công viên cây xanh ở những vị trí thuận lợi nhằm mang lại nhiều không gian sinh hoạt cho người dân; đồng thời ưu tiến xúc tiến một số dự án du lịch mang tính điểm nhấn để tăng sức hút, nâng cao trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách khi đến Huế.