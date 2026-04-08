Khảo sát kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Cao đẳng Huế

HNN.VN - Từ ngày 6 đến 12/4, Trường Cao đẳng Huế phối hợp với Trung tâm Kiểm định CATD tổ chức đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Đoàn đánh giá phỏng vấn ý kiến của học sinh, sinh viên 

Trong khuôn khổ đợt khảo sát, Đoàn đánh giá ngoài triển khai nhiều hoạt động nhằm thu thập minh chứng, đánh giá toàn diện công tác quản lý, giảng dạy và mức độ đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nhà trường. Trọng tâm là các phiên phỏng vấn trực tiếp với lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, học sinh - sinh viên, cựu sinh viên và đại diện doanh nghiệp đối tác.

Đoàn đã khảo sát công tác điều hành, tổ chức đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như hiệu quả liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp cũng như tìm hiểu về môi trường học tập, điều kiện cơ sở vật chất, cơ hội thực hành, thực tập. Đoàn tiến hành dự giờ một số tiết học, bao gồm cả lý thuyết và thực hành nhằm đánh giá trực tiếp chất lượng giảng dạy. Hoạt động khảo sát cơ sở vật chất cũng được triển khai tại tất cả các cơ sở đào tạo, với việc kiểm tra hệ thống phòng học, xưởng thực hành, ký túc xá, khu hành chính và các điều kiện phục vụ học tập, sinh hoạt của học sinh - sinh viên.

Thông qua các hoạt động này, Đoàn đánh giá ngoài có cơ sở nhìn nhận khách quan, toàn diện về mức độ đáp ứng của nhà trường đối với yêu cầu đào tạo nghề trong bối cảnh hiện nay, hiệu quả triển khai chương trình đào tạo. Đồng thời, giúp nhà trường xác định những nội dung cần tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo.

Theo ông Hoàng Bảo Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Huế, hoạt động đánh giá ngoài không chỉ góp phần khẳng định chất lượng và vị thế của nhà trường, mà còn là dịp rà soát toàn diện các mặt hoạt động, hướng tới chuẩn hóa, nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý và giảng dạy. Qua đó, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, hiện đại, tạo điều kiện để người học được thụ hưởng chất lượng đào tạo ngày càng tốt hơn.

MINH HIỀN
