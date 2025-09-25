Khơi thông nguồn năng lượng tái tạo bền vững

Nhiều đầm, hồ phá là điều kiện cho TP. Huế phát triển nguồn năng lượng tái tạo

Nguồn lực dồi dào

Theo Quyết định số 768/QĐ-TTg, ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh), TP. Huế được phân bổ đáng kể công suất cho các loại hình nguồn điện NLTT. Cụ thể, giai đoạn từ 2025 - 2035, TP. Huế được bổ sung gần 2.000MW điện mặt trời, 100MW điện gió, gần 190MW điện mặt trời mái nhà, hơn 83MW thủy điện nhỏ, cùng các nguồn điện từ sinh khối và rác thải. Việc phân bổ này mở ra dư địa lớn cho địa phương trong việc phát triển các dự án điện sạch, góp phần giảm áp lực vào hệ thống điện quốc gia và thực hiện các cam kết giảm phát thải.

Từ năm 2025, nhiều dự án điện mặt trời quy mô lớn được triển khai tại xã Phong Hòa cũ (nay là phường Phong Dinh), TTC Group Phong Điền 2 và 2 xã Điền Môn, Điền Hương cũ (nay là phường Phong Phú); cùng với dự án điện mặt trời ở hồ thủy điện Hương Điền (phường Hương Trà). Đồng thời, các dự án thủy điện nhỏ tận dụng hồ chứa sẵn có cũng được đẩy mạnh ở Hồ Truồi (xã Lộc An), Alin B2 (phường Phong Điền), Sông Bồ và Tả Trạch (xã A Lưới 5).

Ở lĩnh vực điện gió, hai nhà máy tại phường Phong Điền và Phong Dinh với tổng công suất 150MW đang chuẩn bị triển khai. Ngoài ra, TP. Huế đã quy hoạch các dự án điện sinh khối tại phường Kim Trà và điện rác tại khu vực phường Thanh Thủy có khả năng tận dụng tốt nguồn nguyên liệu địa phương.

Không chỉ quy hoạch rõ ràng, TP. Huế còn có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nhiều loại hình NLTT. Với số giờ nắng trung bình từ 1.900 đến 2.200 giờ/năm cùng cường độ bức xạ cao, TP. Huế phù hợp để phát triển điện mặt trời ở trên mặt đất, mái nhà và mặt nước. Hệ thống hồ thủy lợi, thủy điện hiện hữu là lợi thế lớn trong việc triển khai các dự án thủy điện nhỏ mà không làm thay đổi mục đích sử dụng đất.

Đáng chú ý, một số khu vực ở phía bắc trung tâm TP. Huế có tiềm năng gió ổn định, thích hợp để khai thác năng lượng gió ở quy mô công nghiệp. Việc chú trọng phát triển mô hình “tự sản - tự tiêu” tại các khu công nghiệp, cơ sở thương mại ở địa phương cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, thị trường xuất khẩu ngày càng yêu cầu sử dụng năng lượng xanh.

Những “nút thắt” cần gỡ

Để triển khai các dự án đã quy hoạch, TP. Huế hiện đang đối mặt với không ít khó khăn. Một trong những vướng mắc phổ biến là quy trình thủ tục hành chính phức tạp, nhất là các dự án có sử dụng đất rừng sản xuất, đất trồng lúa, đất công ích. Việc bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay chuyển mục đích sử dụng đất thường mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ kêu gọi đầu tư. Ngoài ra, theo quy định hiện hành, các dự án sử dụng đất phải thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều cơ quan chức năng để đảm bảo vừa đúng quy định, vừa không làm chậm quá trình triển khai.

Ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, thành phố đã chủ động rà soát và cập nhật các dự án NLTT vào các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, đô thị và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành khác nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai đầu tư. Sở cũng đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đơn giản hóa quy trình, tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng dự án cụ thể. Lãnh đạo Sở Công Thương khẳng định, NLTT không chỉ là hướng đi chiến lược về năng lượng mà còn góp phần nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với định hướng rõ ràng, TP. Huế đặt mục tiêu trở thành trung tâm phát triển NLTT ở khu vực miền Trung. Việc triển khai đồng bộ các dự án quy mô lớn sẽ giúp đảm bảo an ninh năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào điện than, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững...

Khi các vướng mắc pháp lý được tháo gỡ, các dự án được triển khai hiệu quả, TP. Huế sẽ trở thành hình mẫu trong quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam. Đây không chỉ là động lực tăng trưởng mới mà còn hiện thực hóa các cam kết của quốc gia trong ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới tương lai phát triển bền vững.