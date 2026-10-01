Khơi thông nguồn lực tăng trưởng

Tại phiên thảo luận của Hội nghị Thành ủy lần thứ bảy, khoá XVII về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, các đại biểu tập trung phản ánh những vấn đề tác động trực tiếp đến tăng trưởng ở cơ sở; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc về thu hút đầu tư, chuyển đổi sản xuất, xử lý tài sản công và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.

Đồng chí Lê Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy xã Khe Tre.

Đồng chí Lê Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy xã Khe Tre: Cần cơ chế để cụm công nghiệp sớm đi vào hoạt động

Đề cập yêu cầu tạo thêm động lực phát triển cho khu vực phía tây thành phố, đồng chí Lê Thị Thu Hương cho rằng việc đưa Cụm Công nghiệp Hương Phú vào hoạt động có ý nghĩa không chỉ đối với địa phương mà còn với Nam Đông và các địa bàn lân cận.

Hiện cụm công nghiệp chưa có nhà đầu tư. Một số hạng mục, điều kiện cần thiết để hoạt động cũng còn vướng, trong đó có khu xử lý nước thải tập trung, đường kết nối Quốc lộ 1A và các tiêu chí liên quan đến xây dựng nông thôn mới. Những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương có thể chủ động rà soát; việc kêu gọi nhà đầu tư cần sự hỗ trợ, định hướng từ thành phố.

Khó khăn lớn là Khe Tre nằm gần Cụm Công nghiệp La Sơn và VSIP, nên khả năng cạnh tranh để thu hút nhà đầu tư không thuận lợi. Vì vậy, các ngành chức năng cần quan tâm, định hướng, giới thiệu nhà đầu tư phù hợp, tạo điều kiện để cụm công nghiệp triển khai theo lộ trình. Nếu được đầu tư, cụm công nghiệp sẽ tạo việc làm cho Khe Tre và mở rộng cơ hội sản xuất, kinh doanh cho khu vực.

Đồng chí Phan Hồng Anh, Bí thư Đảng ủy phường Phong Phú.

Đồng chí Phan Hồng Anh, Bí thư Đảng ủy phường Phong Phú: Mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, nâng giá trị trên diện tích đất

Từ thực tiễn sản xuất nông nghiệp, đồng chí Phan Hồng Anh đề nghị thành phố có chủ trương khuyến khích hợp tác xã và người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là tại Phong Phú, Phong Vinh và khu vực Phong Điền.

Sản xuất lúa vụ Xuân - Hè vừa qua đạt năng suất và sản lượng cao hơn cùng kỳ nhưng giá bán giảm, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Năng suất lúa bình quân đạt khoảng 65 tạ/ha, giá bán khoảng 5.100 - 5.300 đồng/kg. Một số cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn đang cho thấy khả năng thích ứng tại địa phương.

Đáng chú ý, cây sen đang cho hiệu quả kinh tế cao. Qua hai mùa vụ, hạt sen cho giá trị cao hơn, trong khi giá trị lúa trên một đơn vị diện tích còn hạn chế.

Từ thực tế này, đồng chí Phan Hồng Anh đề nghị UBND thành phố nghiên cứu, tham mưu HĐND thành phố có cơ chế riêng đối với ngành hàng sen và dược liệu. Cơ chế phù hợp sẽ tạo động lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành vùng sản xuất tập trung, nâng cao giá trị đất.

Cùng với chuyển đổi cây trồng, hạ tầng kết nối có vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư. Giao thông liên vùng đồng bộ sẽ tăng kết nối, giảm chi phí logistics và tăng sức hấp dẫn với nhà đầu tư thứ cấp.

Đồng chí Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền.

Đồng chí Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền: Tháo gỡ vướng mắc xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư

Một trong những vấn đề được địa phương phản ánh là xử lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng chí Hồ Đôn cho biết, địa phương đang quản lý khối lượng lớn cơ sở nhà, đất dôi dư. Sau sắp xếp, số cơ sở thuộc diện xử lý lên tới 87 cơ sở.

Để chuẩn bị bán đấu giá, địa phương đã bố trí ngân sách thực hiện đo vẽ, cắm mốc, phân lô, thuê tư vấn xác định giá khởi điểm. Tuy nhiên, quá trình xử lý vẫn gặp khó khăn. Một số cơ sở đã tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng chưa thành công; việc khai thác, cho thuê cũng chưa đạt yêu cầu.

Địa phương đề nghị tháo gỡ thủ tục đối với tài sản công có nguồn gốc đất, tăng khả năng bán đấu giá, khai thác hiệu quả quỹ đất.

Một số tài sản ở vị trí trung tâm nhưng đấu giá, cho thuê vẫn khó; kéo dài sẽ phát sinh chi phí, trong khi nguồn lực đất đai chưa được phát huy. Phong Điền đề nghị có giải pháp cụ thể đối với 26 tài sản còn lại chưa xử lý được, phấn đấu hoàn thành việc bán, cho thuê trong thời gian tới.

Cùng với xử lý tài sản công, địa phương đề nghị thành phố quan tâm tiến độ một số công trình giao thông trên địa bàn. Việc thi công chậm, kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, đi lại của người dân và có thể làm tăng chi phí giải phóng mặt bằng. Địa phương đang vận động người dân bàn giao mặt bằng, đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh thi công.

Đồng chí La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính.

Đồng chí La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính: Tập trung các động lực tăng trưởng, thu ngân sách và giải ngân đầu tư công

Từ góc độ cơ quan tham mưu tổng hợp, đồng chí La Phúc Thành cho rằng áp lực tăng trưởng trong quý IV rất lớn. Khu vực công nghiệp - xây dựng hiện tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ, trong khi đây là khu vực chiếm khoảng 30% cơ cấu kinh tế và có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP. Vì vậy, 3 tháng cuối năm cần tập trung thúc đẩy công nghiệp, nhất là các dự án, nhà máy và sản phẩm chưa đạt tiến độ.

Các địa phương cần rà soát từng dự án, sản phẩm công nghiệp còn dư địa tăng trưởng; phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tại các khu kinh tế, khu công nghiệp. Đồng thời, đẩy nhanh các dự án động lực như Kim Long Motor giai đoạn 2, 3; Kanglongda, FPT Battery, các dự án chế biến và hạ tầng khu công nghiệp, trong đó có VSIP.

Đối với đầu tư công, đến thời điểm báo cáo, tỷ lệ giải ngân của thành phố đạt khoảng 50,5%, trong khi bình quân cả nước là 55,5%. Khoảng cách đã thu hẹp nhưng vẫn cần đẩy nhanh tiến độ. Các dự án trọng điểm như cầu Nguyệt Biều, cầu qua phá Tam Giang cần tháo gỡ thủ tục, giải phóng mặt bằng và thi công.

Một nhiệm vụ khác là thu ngân sách. Đến nay, thành phố thu khoảng 12.500 tỷ đồng, còn khoảng 4.000 tỷ đồng cần thực hiện để hoàn thành dự toán năm. Trong đó, nguồn thu từ đất còn dư địa; ngành tài chính phối hợp rà soát quỹ đất, phấn đấu thu khoảng 1.000 - 1.200 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất trong 3 tháng cuối năm. Các xã, phường được đề nghị khẩn trương rà soát quỹ đất đủ điều kiện, tổ chức đấu giá theo kế hoạch, không để chậm tiến độ.

Về thu hút đầu tư, Sở Tài chính phối hợp rà soát cơ chế, rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án. Cùng với đó, các địa phương phải chủ động tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và tiến độ dự án.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, tốc độ tăng trưởng quý IV phải đạt từ 13% trở lên. Đây là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, địa phương, tập trung cao nhất cho công nghiệp - xây dựng, đầu tư công, thu ngân sách và các dự án tạo động lực tăng trưởng.