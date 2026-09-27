Khai mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ bảy, khóa XVII

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Tại hội nghị, Thành ủy tập trung bàn và thông qua: Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về điều chỉnh nội dung Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2026; Tờ trình về Đề án thành lập Khu công nghệ cao thành phố Huế.

Hội nghị sẽ thực hiện quy trình về công tác quy hoạch cán bộ và thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo Quy chế chất vấn trong Đảng.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá toàn diện, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026; rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ cả năm và xác định những việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong 3 tháng cuối năm.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Trung, đây cũng là thời điểm xác định những vướng mắc cần tháo gỡ, nguồn lực cần khơi thông, nhiệm vụ phải hoàn thành và giải pháp phải triển khai ngay, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hội nghị cũng cần xác định nhiệm vụ, khâu đột phá cho năm 2027, bảo đảm tính liên tục, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều chỉnh nội dung Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chấp hành, nội dung Hội nghị Thành ủy lần thứ bảy và xin ý kiến nội dung, chương trình hội nghị.

Đồng chí yêu cầu hội nghị không chỉ đánh giá đúng tình hình mà quan trọng hơn là quyết định đúng những vấn đề cần tập trung trong thời gian tới. Các quyết nghị phải hướng tới tạo chuyển biến cụ thể trong thực tiễn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 và tạo nền tảng cho năm 2027.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu lực quản trị và tổ chức thực hiện; khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân. Chủ trương phải chuyển nhanh thành hành động, kết quả cụ thể, thiết thực.

Nhìn thẳng kết quả 9 tháng, xác định việc phải làm ngay

Đánh giá kết quả 9 tháng, đồng chí Nguyễn Đình Trung cho rằng, thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế ước đạt gần 9%; thu ngân sách, đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành thông suốt.

Thành phố cũng tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XVII, xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã A Lưới và triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình của hội nghị.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy yêu cầu phải nhìn nhận: tăng trưởng ở một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu; tiến độ một số dự án, công trình còn chậm; năng lực tổ chức thực hiện chưa đồng đều; tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm ở một số nơi vẫn còn.

Từ nay đến cuối năm, yêu cầu đặt ra là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, tháo gỡ ngay những vướng mắc, khơi thông nguồn lực, tạo chuyển biến về tăng trưởng, thu ngân sách và đầu tư. Từng cấp, từng ngành phải trả lời được vướng mắc ở đâu, nguyên nhân gì, trách nhiệm thuộc về ai, thời hạn giải quyết và kết quả cụ thể là gì.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, kiến tạo; từ chờ hướng dẫn sang chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm; thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ, rõ kết quả. Mục tiêu là phấn đấu đạt tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu cả nhiệm kỳ.

Công tác cán bộ và những khâu đột phá cho giai đoạn mới

Về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, cán bộ là nhân tố quyết định. Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ. Vì vậy, việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 có ý nghĩa quan trọng đối với công tác cán bộ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu khai mạc hội nghị.

Nhân sự được lựa chọn phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm, nêu gương và khả năng tổ chức thực hiện. Không chỉ nhìn vào hồ sơ mà phải nhìn vào quá trình công tác và sản phẩm thực tế; coi trọng cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có kết quả cụ thể; đồng thời sàng lọc cán bộ né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng.

Cùng với đó, cần chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ có năng lực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển.

Về Đề án thành lập Khu công nghệ cao thành phố Huế, đồng chí Nguyễn Đình Trung cho rằng đây là chủ trương quan trọng, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và các chủ trương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Khu công nghệ cao không chỉ là dự án hạ tầng mà phải là không gian phát triển mới về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thể hiện lợi thế riêng của Huế; kết nối với các thế mạnh về y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, môi trường và đô thị thông minh. Phương án huy động 100% vốn tư nhân phù hợp định hướng xã hội hóa nguồn lực. Đồng chí đề nghị tập trung nghiên cứu cơ chế huy động nguồn lực, phương án tổ chức thực hiện và các điều kiện bảo đảm để hoàn thiện chủ trương.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận thẳng thắn, đi vào vấn đề trọng tâm, đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi. Mỗi ý kiến phải góp phần làm rõ vấn đề, mỗi quyết nghị phải xác định hướng đi và trách nhiệm thực hiện; sau hội nghị phải tạo được chuyển biến trong hành động và kết quả thực tế.

Đồng chí lưu ý, tránh phát biểu chung chung, hình thức; không né tránh vấn đề khó, vấn đề mới, vấn đề còn ý kiến khác nhau; phát huy đầy đủ trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.