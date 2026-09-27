Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tối thiểu phải đạt 95%

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố.

Kinh tế - xã hội duy trì đà tăng trưởng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy đã thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện. Tình hình kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, với tốc độ tăng trưởng GRDP ước 9 - 9,5%. Ngành dịch vụ - du lịch là điểm sáng với hơn 6,4 triệu lượt khách, tăng 29%, doanh thu 15,4 nghìn tỷ đồng, tăng 60%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 19,2%, đạt 57.665 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.326,6 triệu USD, tăng 19,4%. Thu ngân sách nhà nước ước 12.354 tỷ đồng, bằng 77,2% dự toán; tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 28.516 tỷ đồng, tăng 12,4%. Toàn thành phố cấp mới 41 dự án với tổng vốn 24.520 tỷ đồng, thu hút 784 doanh nghiệp thành lập mới. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 74,42%.

Cùng với phát triển kinh tế, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp; triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Ban Thường vụ thực hiện kiểm tra 6 tổ chức đảng, 17 đảng viên và chỉ đạo 13 đoàn kiểm tra về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công tác gỡ khó cho các dự án tồn đọng có chuyển biến khi đã tháo gỡ 168/177 dự án vướng mắc. Ban Thường vụ cũng chỉ đạo xử lý, khai thác 289/597 cơ sở nhà, đất dôi dư; hoàn thành 100% việc lấy mẫu sinh phẩm mộ và thân nhân liệt sĩ.

Huế thu hút số lượng lớn du khách trong 9 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo chỉ ra một số khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục. Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng vẫn chưa đạt mục tiêu cả năm từ 10% trở lên. Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 45,7% kế hoạch Thủ tướng giao; công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư còn chậm.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục chịu áp lực khi có 733 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 308 doanh nghiệp giải thể. Thu hút FDI còn hạn chế, nguồn thu từ sử dụng đất chưa đạt kế hoạch; xử lý nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành. Trong xây dựng Đảng, ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” tại một số nơi hiệu quả chưa cao…

Tại hội nghị, các đại biểu phân tích những yếu tố tác động đến kết quả 9 tháng, đề xuất giải pháp cho những tháng cuối năm. Thực trạng thiếu vật liệu xây dựng như đá, cát, đất san lấp và công tác giải phóng mặt bằng được xác định là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án, giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Đặng Ngọc Trân, UVTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đề nghị tập trung giải pháp để thu ngân sách trong 3 tháng cuối năm, nghiên cứu cơ chế để lại tiền đấu giá đất cho địa phương, tăng thu tiềm năng. Đồng chí cũng đề nghị hoàn thiện thủ tục hành chính đối với các dự án dự kiến triển khai năm sau, tạo điều kiện khởi công ngay sau Tết Âm lịch.

Cần giải pháp mạnh trong đầu tư công

Kết luận về nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, thành phố còn nhiều nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện, trước hết là thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư.

Về thu ngân sách, Bí thư Thành ủy cho biết, 9 tháng thành phố đã thu khoảng 12.300 tỷ đồng trên tổng dự toán hơn 16.500 tỷ đồng. Như vậy, trong 3 tháng cuối năm, nhiệm vụ thu còn hơn 4.000 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ cần được tập trung đánh giá, có giải pháp cụ thể để bảo đảm hoàn thành dự toán.

Đồng chí Đặng Ngọc Trân, UVTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy trao đổi tại hội nghị.

Đối với nguồn thu từ sử dụng đất, Bí thư Thành ủy yêu cầu những địa phương có khả năng tạo nguồn thu phải chủ động thúc đẩy các dự án, tổ chức bán đấu giá theo quy định. Việc này vừa tạo nguồn lực cho địa phương, vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách chung của thành phố.

Bí thư Thành ủy lưu ý việc chuẩn bị phương án phân chia nguồn thu giữa thành phố và xã, phường cần nghiên cứu sớm để các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch năm 2027. Các ngành rà soát, báo cáo sớm về sử dụng đất và tiền sử dụng đất để Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thống nhất chủ trương.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Bí thư Thành ủy cho rằng tỷ lệ 45,7% là thấp, trong khi 3 tháng cuối năm rơi vào thời điểm mưa nhiều, việc thi công sẽ gặp thêm khó khăn. Vì vậy, cần có giải pháp mạnh mẽ hơn, phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 95% kế hoạch.

Một yêu cầu được Bí thư Thành ủy nhấn mạnh là rà soát thủ tục hành chính liên quan đến giải ngân. UBND thành phố được yêu cầu làm việc với Kho bạc Nhà nước để nghiên cứu đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi cho nhà thầu thanh toán khối lượng hoàn thành.

Đối với các dự án tồn đọng, Bí thư Thành ủy đánh giá thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ, cơ bản có phương án xử lý. Một số dự án thuộc thẩm quyền thành phố đã được quyết định xử lý, ban hành nghị quyết và bước đầu tháo gỡ, đưa vào thực hiện.

Việc xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư tiếp tục được xác định là nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo. Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, quy định, đẩy nhanh việc xử lý theo các phương án đã được xây dựng, không để kéo dài.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các ngành, địa phương chuẩn bị sớm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch ngành, lĩnh vực năm 2027. Việc chuẩn bị cần thực hiện sớm hơn, nhất là các vấn đề về cơ chế phân chia nguồn thu, sử dụng đất và nguồn lực phát triển. Bí thư Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ, chỉ đạo UBND thành phố và sở, ngành cụ thể hóa các giải pháp; xử lý các vướng mắc, nhất là thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nhà, đất dôi dư, chuẩn bị các điều kiện để chủ động hơn bước vào năm 2027.