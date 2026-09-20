Đào tạo tiếng Việt gắn với học chuyên ngành cho lưu học sinh Lào

Tuyên dương các lưu học sinh đạt thành tích xuất sắc

Năm học qua, công tác tiếp nhận, quản lý lưu học sinh (LHS) Lào được nhà trường triển khai đúng quy định, hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao; bảo đảm các chế độ, chính sách, điều kiện học tập, sinh hoạt cho LHS. 100% LHS tham gia kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Việt đạt Bậc 4 trở lên, đủ điều kiện chuyển tiếp học chuyên ngành tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Năm học 2026 - 2027, Trường Cao đẳng Huế dự kiến tiếp nhận 94 LHS Lào diện học bổng từ 6 tỉnh Nam Trung Lào, trong đó có 4 LHS cao học. Công tác tuyển sinh được triển khai thông qua phối hợp với các địa phương của Lào, phấn đấu hoàn thành tiếp nhận trước ngày 30/10/2026.

Về đào tạo, nhà trường tiếp tục cập nhật chương trình, giáo trình tiếng Việt theo hướng ứng dụng, tăng cường công nghệ thông tin và hoạt động trải nghiệm thực tế. Sau khi đạt chứng chỉ tiếng Việt Bậc 4, LHS tiếp tục được hỗ trợ nâng cao năng lực ngôn ngữ chuyên ngành để thuận lợi hơn khi học tập tại các trường đại học, cao đẳng.

Trường Cao đẳng Huế cũng duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Lào, câu lạc bộ tiếng Việt, tăng cường kỹ năng số cho LHS và triển khai nghiên cứu khoa học, hướng tới kỷ niệm 25 năm hợp tác đào tạo LHS Lào tại thành phố Huế vào năm 2027.

Dịp này, Trường Cao đẳng Huế tuyên dương, khen thưởng đội thi đoạt giải Nhì vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Việt toàn quốc dành cho người nước ngoài - Đà Nẵng 2026.