  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 24/01/2026 07:30

Kéo người trẻ vào thị trường lao động

HNN - Không ít người từng “quay lưng” nhiều năm với thị trường lao động, đến một lúc nào đó lại muốn quay lại. Ban đầu, chắc chắn họ sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng nếu đủ quyết tâm và kiên nhẫn, họ vẫn có thể vượt qua được sự khởi đầu này.

Việc làm cuối năm cần sự thích ứngHàng triệu người lao động trên thế giới chưa được tiếp cận với việc làm chất lượngBài toán nhân lực và việc làm toàn cầu

 Sàn giao dịch việc làm, thu hút nhiều người tham gia vào thị trường lao động. Ảnh: Hoài Thương

Từ “đóng cửa” đến nhịp sống quay lại

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong báo cáo về tình hình dân số, lao động, việc làm quý IV và năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 1,4 triệu thanh niên thuộc nhóm NEET (những người không đi học, không đi làm, không tham gia đào tạo). Con số ấy phản chiếu một khoảng trống lớn giữa trường học và thị trường lao động, giữa kỳ vọng và khả năng đáp ứng, giữa áp lực “phải thành công” và sức chịu đựng tâm lý của người trẻ.

Nguyễn Nhật Linh, 25 tuổi, con trai một người quen của tôi, đang sống trong "khoảng trống" đó. Linh từng là sinh viên Bách khoa TP. Hồ Chí Minh nên luôn tin rằng, chỉ cần chăm nộp hồ sơ là sẽ có một công việc “đúng chuyên ngành, đúng mức lương”. Nhưng đi làm được ít tháng, Linh lại thất nghiệp. Những lần hụt hẫng nối tiếp nhau khiến em chán nản, rồi dần thu mình. Ba năm qua, Linh gần như nhốt mình trong phòng, ngày lướt mạng, tối cày game, ngủ muộn, thức dậy trễ. Bố mẹ rủ đi cà phê, Linh từ chối. Bạn bè gọi tụ tập, Linh im lặng...

Tại một sàn giao dịch việc làm cuối năm, nhiều doanh nghiệp chỉ ra một nghịch lý: Doanh nghiệp cần người trẻ có thể làm việc ngay với công cụ số. Thế nhưng, không ít ứng viên dù có bằng đại học vẫn hụt hơi trước yêu cầu thực tế. Có người bỏ cuộc ngay từ vòng thử việc. Khi bằng đại học không còn là tấm vé chắc chắn, nhiều người như Linh cảm giác hụt hẫng là điều dễ hiểu.

Cần nói rõ, không phải ai thuộc nhóm NEET cũng tự cô lập hoàn toàn như hiện tượng Hikikomori ở Nhật (thu mình, tự cô lập kéo dài). Nhưng nhiều người có thể trượt dần sang cô lập nếu không nhận được hỗ trợ đúng lúc. Có người thổ lộ chính kỳ vọng của gia đình khiến họ sợ thất bại, sợ bị so sánh, nên mất dần động lực. Lại có người kiệt sức vì áp lực cạnh tranh và môi trường làm việc khốc liệt.

Kéo người trẻ ra khỏi NEET

Tôi từng rất ngạc nhiên khi chứng kiến một người mẹ kiên nhẫn tìm việc cho con với lời đề nghị: “Chỉ cần doanh nghiệp cho cháu đến làm, còn tiền lương gia đình tôi… tự trả”. Ban đầu, con chị chỉ phụ kho cho một shop bán hàng online: in đơn, dán mã, đóng gói; nhập - xuất - tồn kho vào file mẫu Excel. Những việc tưởng nhỏ ấy lại là điểm khởi đầu quan trọng. Dần dần, em học được cách lọc dữ liệu, tách cột, kiểm tra lệch hàng. Chị kể, điều thay đổi lớn nhất không phải kỹ năng, mà là nhịp sống quay lại. Con chị làm việc có giờ giấc, có trách nhiệm và có mục tiêu đo đếm được.

Câu chuyện của mẹ con chị gợi ra một hướng can thiệp thực tế cho... bài toán NEET. Thay vì ép con đi làm ngay lập tức, người mẹ ấy đã tạo các “cầu nối” để con tái hòa nhập. Đôi khi bắt đầu bằng những việc rất nhỏ, mỗi ngày chị kéo con ra khỏi phòng 30 phút; mỗi tuần gặp một người; mỗi tháng hoàn thành một việc cụ thể…

Nắm bắt nhu cầu “quay lại” của những người từng hụt nhịp, nhiều doanh nghiệp và các trung tâm việc làm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã mở các khóa đào tạo theo tình huống thật. Điểm mấu chốt là dạy theo chuẩn công việc, dạy để bắt tay vào làm được ngay chứ không dừng ở kiểu “có chứng chỉ là xong”. Anh Nguyễn Đăng Thanh, đại diện cơ sở Tin học Hồng Tâm cho hay, tháng nào cũng có vài người đến đăng ký học tin học. Họ không đặt nặng bằng cấp, mà cần hướng dẫn cụ thể từ thao tác với công cụ số, xử lý dữ liệu cơ bản đến quy trình làm việc. Nhiều người học chậm, chúng tôi sẽ hướng dẫn theo tiến độ. Khi kỹ năng dần trở lại, người học tự tin hơn để đi phỏng vấn, tự tin tìm kiếm việc làm.

Các chuyên gia cho rằng, lời giải cho vấn đề NEET phải đến từ nhiều yếu tố; trong đó, yếu tố quan trọng nhất là động lực của mỗi người trẻ và sự đồng hành của gia đình.

An Nhiên
 Từ khóa:
người trẻthị trường lao độngNEET
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Người trẻ học làm phim

Không còn gói gọn trong những bài thu hoạch hay bản thuyết trình trên giấy, nhiều tiết học đã được “mở rộng” khi học sinh, sinh viên được trực tiếp cầm máy quay, viết kịch bản và kể câu chuyện của chính mình bằng ngôn ngữ hình ảnh. Ở Huế, những bài tập làm phim đang trở thành một cách học mới mẻ.

Người trẻ học làm phim
Người trẻ đưa văn hóa vào đời sống đương đại

Kinh doanh gắn liền với quảng bá văn hóa truyền thống Huế là hướng đi mà ngày càng nhiều bạn trẻ đang tiếp cận, khẳng định sự sáng tạo, bản sắc và tinh thần tự chủ. Thay vì chạy theo xu hướng đại trà, “ôn cố tri tân” trở thành triết lý kinh doanh của một bộ phận thế hệ trẻ, đưa di sản văn hóa bước vào đời sống đương đại một cách tự nhiên.

Người trẻ đưa văn hóa vào đời sống đương đại
Người trẻ sản xuất, kinh doanh giỏi

Không ngừng nỗ lực phát triển sản xuất, lan tỏa tinh thần vươn lên, anh Nguyễn Văn Quý, Ủy viên BTV Hội Nông dân, cán bộ bán chuyên trách Phòng Văn hóa - Xã hội phường Mỹ Thượng, Bí thư Chi đoàn tổ dân phố La Ỷ, nhiều năm liền là hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi được các cấp tặng bằng khen, giấy khen. Anh Quý cũng được tuyên dương là “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2025.

Người trẻ sản xuất, kinh doanh giỏi
Người trẻ giữ nghề xưa

Sinh ra ở Huế - nơi nghề thủ công gắn bó sâu sắc với đời sống tâm linh, Trần Phước Hoàng (28 tuổi) chọn gắn bó với nghề khắc long vị. Gần 10 năm theo nghề, anh đã lặng lẽ gìn giữ giá trị truyền thống qua từng sản phẩm được tạo tác bằng tâm huyết.

Người trẻ giữ nghề xưa

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top