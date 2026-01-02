Góc nhìn hài hước về hành trình khởi nghiệp

Chuyên gia khởi nghiệp Trần Thanh Tùng chia sẻ khởi nghiệp tại chương trình

Tại buổi giao lưu, chuyên gia khởi nghiệp Trần Thanh Tùng lựa chọn hình thức hài để chia sẻ những câu chuyện cá nhân trong quá trình khởi nghiệp. Thông qua cách kể chuyện gần gũi, giàu tính tương tác, diễn giả tái hiện những giai đoạn khó khăn, sai lầm và những “cú ngã” từng trải qua, qua đó giúp người nghe nhìn nhận rõ hơn những thách thức thực tế trên hành trình khởi nghiệp.

Chương trình không đặt nặng việc truyền đạt lý thuyết hay mô hình kinh doanh cụ thể, mà tập trung vào việc chia sẻ trải nghiệm thực tiễn, giúp người tham dự hiểu rằng thất bại là một phần tất yếu của khởi nghiệp. Các bài học kinh nghiệm được chuyển tải thông qua tiếng cười, tạo tâm lý cởi mở, giảm bớt áp lực và sự căng thẳng thường gặp khi bắt đầu kinh doanh.

Một nội dung đáng chú ý của chương trình là phần trao đổi về tư duy tăng trưởng, nhấn mạnh khả năng chuyển hóa áp lực thành động lực, giữ sự tỉnh táo và bản lĩnh trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Trong khi năm 2026 được dự báo còn không ít khó khăn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh; việc trang bị tâm thế vững vàng được xem là yếu tố quan trọng đối với người khởi nghiệp, đặc biệt là các bạn trẻ.

Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ đã và đang khởi nghiệp

Bên cạnh đó, chương trình dành thời gian cho phần trao đổi trực tiếp, tạo không gian để người tham dự chia sẻ những vấn đề đang gặp phải, cùng thảo luận và lắng nghe kinh nghiệm từ những người có chung mối quan tâm. Thông qua các hoạt động kết nối, ứng tác và trò chơi tương tác, khoảng cách giữa các thế hệ, giữa người quản lý và người lao động được thu hẹp, góp phần hình thành môi trường trao đổi cởi mở, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau.

Theo ban tổ chức, chương trình hướng đến mục tiêu xây dựng một không gian kết nối sáng tạo, khuyến khích tinh thần chia sẻ, lắng nghe trong cộng đồng khởi nghiệp tại Huế, qua đó giúp người trẻ có thêm góc nhìn thực tế và kinh nghiệm cần thiết trong hành trình lập nghiệp.