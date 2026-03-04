Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT ngày 9/3/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024.

Theo đó, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tiếp tục giữ ổn định như năm 2025. Định dạng, cấu trúc đề thi và đề thi minh họa đã được công bố từ năm 2024, giữ ổn định cho cả năm 2025 và 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Thông tư mới điều chỉnh một số nội dung để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Một số điểm mới tại Thông tư số 13/TT-BGDĐT như sau:

Thứ nhất, sửa đổi các quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra trong Kỳ thi nhằm bảo đảm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh.

Thứ hai, điều chỉnh một số quy định, quy trình tổ chức thi để bảo đảm phù hợp và thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị quản lý chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo đó, hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông; tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại duy nhất là “Giấy báo dự thi” do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp; đồng thời tích hợp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy chứng nhận kết quả thi thành “Giấy chứng nhận kết quả thi”, do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp.

Thứ ba, giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Thứ tư, điều chỉnh quy trình chấm phúc khảo nhằm tăng cường hiệu quả, chất lượng; theo đó quy định tất cả các bài thi có thay đổi điểm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại.

Thứ năm, điều chỉnh các diện ưu tiên theo hướng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đồng nhất với các đối tượng ưu tiên trong công tác tuyển sinh, tạo thuận lợi cho việc rà soát của các đơn vị ngay từ khâu đăng ký dự thi.

Thứ sáu, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức thi; trong đó tối ưu hóa việc truyền dữ liệu giữa các Hội đồng thi và Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua hệ thống quản lý thi, giảm bớt các công việc thủ công (như gửi đĩa CD qua đường bưu điện), góp phần tăng tốc độ xử lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sau khi ban hành Thông tư sửa đổi, điều chỉnh này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi trong tháng 3, đồng thời tổ chức tập huấn quy chế và nghiệp vụ thi cho tất cả 34 sở giáo dục và đào tạo các địa phương.

