Kỳ vọng từ những giải thưởng

Giải thưởng của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Huế vinh danh các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ xuất sắc

Song hành nghiên cứu với thực tiễn

Trong hành trình phát triển, khoa học và công nghệ đã trở thành “nguồn lực mềm” tạo sức sống mới của đô thị di sản Huế. Nhìn lại chặng đường 5 năm, 2020 - 2025, thành phố Huế ghi nhận hàng trăm công trình, sáng kiến được tôn vinh. Mỗi đề tài, mỗi sản phẩm khoa học được đặt tên, được vinh danh đều mang dấu ấn của Huế, khai thác được giá trị đặc thù của vùng đất hội tụ tri thức, di sản và cộng đồng sáng tạo bền bỉ.

Một trong những điểm sáng của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP. Huế năm 2025 là đề tài đoạt giải Nhất “Ứng dụng AI nâng cao hiệu quả quản lý văn bản và điều hành trong mô hình chính quyền 2 cấp”. Đề tài do Trung tâm Công nghệ thông tin TP. Huế (HueCIT) nghiên cứu và triển khai, mở ra hướng đi mới cho việc đưa trí tuệ nhân tạo vào cải cách hành chính.

Ông Lê Vĩnh Chiến, Giám đốc HueCIT chia sẻ: Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng văn bản và tác vụ hành chính tăng nhanh, cán bộ, công chức, viên chức phải xử lý công việc gần như liên tục trên môi trường số. Ứng dụng AI vào hệ thống hồ sơ công việc giúp tháo gỡ các điểm nghẽn, tối giản thao tác và gợi ý xử lý văn bản, từ đó tăng năng suất và giảm áp lực cho đội ngũ.

Những bông hoa trí tuệ không ngừng nghiên cứu sáng tạo và được ghi nhận xứng đáng qua các giải thưởng khoa học công nghệ

Giải pháp AI này không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong xây dựng chính quyền số, mà còn là khẳng định khả năng sáng tạo của đội ngũ khoa học và công nghệ Huế. Đây cũng là một trong những hệ thống phần mềm dùng chung đầu tiên của thành phố ứng dụng AI, góp phần đưa Huế tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số quốc gia.

Trong lĩnh vực môi trường, đề tài “Chế tạo vật liệu xây dựng hấp thụ khí CO₂ từ tro bay và cốt sợi xơ dừa” của nhóm cô và trò Trường THPT Phú Bài cho thấy sức sáng tạo mạnh mẽ của lớp trẻ Huế. Từ phế phẩm công nghiệp và phụ phẩm nông nghiệp, nhóm đã tạo ra gạch không nung và bê tông xanh có khả năng hấp thụ CO₂, sản phẩm vừa bảo vệ môi trường, vừa hướng đến phát triển xanh.

Trong nông nghiệp, chế phẩm vi sinh BAZ04 có hoạt tính enzyme cao được nhóm nhà khoa học Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế nghiên cứu đã mở ra giải pháp hữu hiệu cho bệnh héo rũ trên cây lạc, một loại cây trồng có ý nghĩa kinh tế quan trọng của nhiều địa phương. Thí nghiệm cho thấy, năng suất lạc có thể tăng đến 22,7% khi sử dụng chế phẩm này.

Triển lãm, giới thiệu thành quả từ kết quả nghiên cứu sáng tạo của các bạn trẻ

Những đề tài nghiên cứu, sáng tạo từ công nghệ thông tin, vật liệu xanh đến sinh học ứng dụng... đều có chung một điểm, đó là xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và phục vụ trực tiếp cho đời sống của đô thị di sản Huế.

Ông Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Huế cho rằng, những sân chơi trí tuệ này không chỉ dành cho giới khoa học chuyên nghiệp. Từ những giải thưởng, hội thi, chúng tôi mong muốn tạo ra môi trường mở, nơi bất kỳ ai có ý tưởng đều có thể gửi gắm niềm đam mê của mình”.

Nuôi dưỡng tài năng, tạo sức bật mới

Trong gần 20 năm, Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ được tổ chức 4 lần, đã tôn vinh 47 công trình xuất sắc, từ nghiên cứu y dược, công nghệ thông tin đến khoa học xã hội. Năm 2024, Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế lần thứ I cũng ghi dấu bước tiến mới khi tôn vinh 15 công trình tiêu biểu, lan tỏa tinh thần sáng tạo trong cộng đồng nữ trí thức. Mỗi giải thưởng, mỗi công trình khoa học được vinh danh là một “bông hoa trí tuệ” thúc đẩy khoa học công nghệ ở Huế đổi mới, phát triển.

Bà Trần Thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, Huế có lợi thế đặc biệt về nguồn lực trí thức, về chiều sâu văn hóa và cộng đồng sáng tạo phong phú. Các giải thưởng khoa học công nghệ chính là công cụ để nuôi dưỡng, đánh thức và lan tỏa các giá trị này. Ngành khoa học và công nghệ muốn thông qua các giải thưởng để khuyến khích nhiều hơn những nghiên cứu ứng dụng phục vụ đời sống và phát triển kinh tế - xã hội.

Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh, Huế còn tạo ra chuỗi cơ chế khuyến khích sáng tạo thông qua các cuộc thi như: Khởi nghiệp sáng tạo, sáng tạo trẻ hay các hoạt động kết nối nhà khoa học và doanh nghiệp… Những nỗ lực này đang hình thành hệ sinh thái sáng tạo ngay trong lòng đô thị Huế.

Ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Huế nêu quan điểm: Các giải thưởng khoa học và công nghệ là hình thức ghi nhận công bằng và ý nghĩa đối với những đóng góp của đội ngũ nghiên cứu cũng như sự đóng góp gián tiếp, xâu chuỗi cả quá trình của người dân Huế. Đây cũng là cơ chế thúc đẩy sáng tạo, từ nhà khoa học chuyên nghiệp đến thanh, thiếu niên, nhóm cộng đồng, doanh nghiệp… Điểm cuối cùng mà mọi giải thưởng hướng đến chính là phục vụ người dân và vì sự phát triển của thành phố.

Huế là địa phương có đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ hùng hậu, với hơn 30.000 hội viên thuộc 51 hội chuyên ngành và 10 đơn vị khoa học và công nghệ trên địa bàn. Huế hiện có 7.000 lao động trong lĩnh vực công nghệ số, sở hữu hàng trăm sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ và luôn nằm trong top 5 cả nước về chỉ số chuyển đổi số. Đó là nền tảng quan trọng để thành phố vươn tới mục tiêu trở thành trung tâm khoa học và công nghệ hàng đầu miền Trung và cả nước, phù hợp với định hướng phát triển theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Huế đặt nhiều kỳ vọng vào sự kết nối mạnh mẽ hơn giữa nghiên cứu - ứng dụng - cuộc sống, để mỗi ý tưởng đều có cơ hội trở thành sản phẩm phục vụ cộng đồng. Và chính những sân chơi trí tuệ, những giải thưởng khoa học và công nghệ đang là nhịp cầu để Huế đi nhanh hơn, bền vững hơn trên hành trình trở thành thành phố sáng tạo, thông minh và đáng sống.