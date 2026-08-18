Sự lựa chọn chiến lược của Anh hậu Brexit

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong bối cảnh ấy, Chính phủ của Thủ tướng Anh Andy Burnham đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác thực dụng hơn với EU, tận dụng những lợi ích kinh tế và an ninh từ mối quan hệ này để giành niềm tin, sự ủng hộ từ người dân.

Sau hơn 10 năm diễn ra cuộc trưng cầu ý dân về việc đưa Anh rời khỏi “mái nhà chung” EU, giờ đây Xứ sở Sương mù đang đẩy mạnh tiến trình xích lại gần Brussels. Tại cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa diễn ra mới đây trên chuyến tàu đến thủ đô Kiev của Ukraine, Thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định, London cần “táo bạo hơn” trong việc theo đuổi mối quan hệ chặt chẽ hơn với EU, trong đó bao gồm phát triển các mối liên kết an ninh và quốc phòng. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng, Hội nghị thượng đỉnh Anh-EU dự kiến diễn ra vào cuối năm nay sẽ là cơ hội tốt để hai bên thúc đẩy quan hệ song phương.

Sau một thời gian mối quan hệ Anh-EU chìm trong căng thẳng và hoài nghi do tác động của Brexit, hai bên đã nhận ra cái giá của sự chia tách, nhất là khi tình hình thế giới đang diễn biến khó lường như hiện nay. Chính sách thuế quan của Mỹ cùng những bất ổn trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương với Washington khiến London và Brussels có thêm động lực xích lại gần nhau.

Kể từ khi Công đảng lên nắm quyền tại Anh vào năm 2024, mối quan hệ giữa hai bên được cải thiện đáng kể. Đầu tháng 8/2026, truyền thông khu vực đưa tin, Thủ tướng Andy Burnham trình bày một kế hoạch nhằm mở rộng khả năng răn đe hạt nhân của Anh tại châu Âu, để đổi lại quyền tiếp cận Thị trường chung EU cho hàng hóa của nước này. Năng lực quân sự mạnh là một lợi thế quan trọng của London để tái kết nối với EU, nhất là khi châu Âu đang hướng đến mục tiêu tự chủ quốc phòng.

Tâm lý hoài nghi về lợi ích thật sự của Brexit vẫn đang bao trùm nước Anh. Trong 10 năm qua, những rối ren trên chính trường và nền kinh tế trì trệ khiến những người tiền nhiệm của Thủ tướng Andy Burnham khó lòng thuyết phục người dân rằng, cuộc sống của họ thật sự sẽ tốt lên sau quyết định Brexit. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, GDP của Anh tính đến năm 2025 thấp hơn từ 6 đến 8% so với kịch bản Anh ở lại EU.

Theo khảo sát do Công ty nghiên cứu thăm dò toàn cầu Ipsos công bố hồi tháng 6/2026, có 38% số người Anh được hỏi cho rằng Brexit là “một sai lầm”, tăng đáng kể so với mức 24% vào năm 2016. Bởi vậy, cải thiện quan hệ với EU trở thành một yêu cầu thực tế với Anh để ổn định kinh tế và xã hội. Dù đã rời khỏi EU, Anh vẫn là một phần không thể tách rời trong cấu trúc an ninh châu Âu. Còn với EU, sự rời đi của Anh, từng là một trong những nền kinh tế lớn nhất và là quốc gia quân sự lớn của khối, khiến EU thiếu mất mảnh ghép mạnh về an ninh, kinh tế.

Có những ý kiến dư luận ủng hộ Anh quay trở lại EU, song điều này được cho là khó xảy ra bởi quá trình tái gia nhập khối rất phức tạp về chính trị và pháp lý. Cựu Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, ông Michel Barnier nhấn mạnh, việc Anh rời EU là quyết định có chủ quyền và không thể đảo ngược, nhưng tương lai quan hệ giữa hai bên vẫn còn rộng mở.

Hơn 10 năm với một chuỗi biến động xảy ra trên chính trường và trong đời sống kinh tế, xã hội đã làm vơi dần kỳ vọng của một bộ phận người dân Anh về nước Anh toàn cầu và thịnh vượng giai đoạn hậu Brexit. Bối cảnh quốc tế hiện nay đã thay đổi đáng kể so với thời điểm cuộc ly hôn lịch sử Brexit diễn ra. Giữa một loạt sóng gió bủa vây, việc đưa quan hệ Anh-EU hướng tới trạng thái “gương vỡ lại lành”, xích lại gần nhau được coi là lựa chọn chiến lược của cả hai bên để tăng cường vị thế, sức mạnh và năng lực ứng phó thách thức, bởi thực tế những năm qua cho thấy, đứng một mình hiếm khi là con đường mang lại sức mạnh.

https://nhandan.vn/su-lua-chon-chien-luoc-cua-anh-hau-brexit-post985012.html