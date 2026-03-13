Nga và Ukraine sẵn sàng nối lại đàm phán

ClockThứ Ba, 17/03/2026 09:16
TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin của Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, các cuộc đàm phán liên quan vấn đề Ukraine đang phải tạm dừng, do Mỹ tập trung vào những ưu tiên khác.

Người phát ngôn Điện Kremlin của Nga, ông Dmitry Peskov. (Ảnh: Xinhua) 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Financial Times của Anh, ông Dmitry Peskov cho rằng, tiến trình thảo luận bị gián đoạn là điều “có thể hiểu được” trong bối cảnh chiến sự leo thang nguy hiểm ở Trung Đông.

Các cuộc tiếp xúc giữa các bên do Mỹ trong vai trò trung gian nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình tại Ukraine đã bị trì hoãn, sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát hôm 28/2. Tuy nhiên, Nga vẫn để ngỏ khả năng đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Trước đó, truyền thông Nga dẫn lời ông Dmitry Peskov cho biết, Moskva hy vọng vòng đàm phán ba bên mới về vấn đề Ukraine sẽ sớm được tổ chức. 

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông sẵn sàng cho vòng đàm phán hòa bình ba bên tiếp theo, song Mỹ và Nga cần thống nhất về địa điểm và thời gian tổ chức.

Ông Volodymyr Zelensky cũng bày tỏ lo ngại về việc chiến sự ở Trung Đông có thể khiến Mỹ giảm bớt sự chú ý đối với cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời có thể làm suy giảm nguồn dự trữ hệ thống phòng không mà Ukraine đang sử dụng.

Dù vậy, ông Zelensky mong muốn Mỹ tiếp tục hỗ trợ giải quyết xung đột tại Ukraine và Kiev sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cũng như công nghệ về thiết bị bay không người lái để hỗ trợ Mỹ cùng các đồng minh ở khu vực Trung Đông.

