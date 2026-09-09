Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Văn phòng cấp ủy

Theo Kế hoạch số 213-KH/ VPTW (Kế hoạch), việc triển khai thống nhất, tuân thủ Quyết định số 480-QĐ/TW, ngày 26/8/2026 của Ban Bí thư ban hành Khung Kiến trúc số trong các cơ quan Đảng, phiên bản 1.0 và các tài liệu kiến trúc, hướng dẫn triển khai Khung được ban hành theo thẩm quyền.

Theo đó, đến năm 2030, hình thành môi trường làm việc số thống nhất, liên thông, an toàn trong hệ thống Văn phòng cấp ủy; phần lớn quy trình đủ điều kiện được thực hiện toàn trình trên môi trường số; hồ sơ điện tử được quản lý theo vòng đời, dữ liệu được tạo lập tại nguồn, chuẩn hóa, kết nối và tái sử dụng; báo cáo, theo dõi, giám sát và tham mưu từng bước dựa trên dữ liệu; cán bộ sử dụng thành thạo công cụ số và AI phù hợp; nâng cao chất lượng, tốc độ và khả năng kiểm soát trong tham mưu, tổng hợp; khai thác dữ liệu, nền tảng số và công cụ số để hỗ trợ lãnh đạo, chỉ đạo, ra quyết định; phối hợp cung cấp, khai thác các năng lực số thuộc chức năng Văn phòng cấp ủy để phục vụ hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên trên môi trường số theo quy định.

Kế hoạch nhấn mạnh, nguồn lực gồm nguồn ngân sách được cấp có thẩm quyền bố trí, kinh phí thường xuyên, nguồn lực chuyên gia và nguồn lực của các đơn vị nghiệp vụ trong chuẩn hóa quy trình, dữ liệu và vận hành; ưu tiên khai thác, nâng cấp và hợp nhất tài sản số đã có trước khi đầu tư mới; có thể thuê dịch vụ phù hợp đối với hạ tầng, hỗ trợ người dùng, nhưng dữ liệu, quy trình nghiệp vụ, quyền quyết định, quyền quản trị và trách nhiệm bảo mật phải do cơ quan Đảng kiểm soát.

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