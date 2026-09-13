Chuyển đổi số năm học 2026-2027 tập trung vào các nhiệm vụ có sản phẩm, kết quả cụ thể

Để thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan được cấp có thẩm quyền ban hành, cũng như các văn bản chỉ đạo hiện hành khác về chuyển đổi số, từ đầu năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số.

Ngành giáo dục xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của năm học 2026-2027, gắn trực tiếp với đổi mới phương thức quản lý, quản trị, dạy học, kiểm tra, đánh giá và cung cấp dịch vụ giáo dục và đề ra yêu cầu việc triển khai phải được kiểm đếm bằng sản phẩm, kết quả và tác động cụ thể.

Chuyển đổi mạnh từ dữ liệu phân tán sang dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; từ phần mềm riêng lẻ sang nền tảng số dùng chung, kết nối, liên thông; từ ứng dụng AI tự phát sang ứng dụng AI an toàn, có kiểm soát và có trách nhiệm; dữ liệu là nền tảng của chuyển đổi số, phải được chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả.

Tổ chức thực hiện theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực, có tác động rõ rệt, bảo đảm khả thi, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong chuyển đổi số cần lấy người học và nhà giáo làm trung tâm, lấy sự thuận tiện, hiệu quả và chất lượng phục vụ làm thước đo; chuyển đổi số phải góp phần giảm thủ tục, hồ sơ, báo cáo, thao tác thủ công và gánh nặng hành chính. Thực hiện nguyên tắc “dữ liệu cập nhật một lần, sử dụng nhiều lần”; không yêu cầu cung cấp lại thông tin, nhập lại dữ liệu hoặc báo cáo số liệu đã có và có thể khai thác, sử dụng theo quy định.

Từ các yêu cầu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm học 2026-2027 yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai. Đó là: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện chuyển đổi số; Phát triển, nâng cao chất lượng và khai thác dữ liệu giáo dục; Triển khai các nền tảng số dùng chung; Đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá trên môi trường số; Thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có kiểm soát và có trách nhiệm trong giáo dục; Bảo đảm hạ tầng số, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện chuyển đổi số, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chuyển đổi số; chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và kết quả thực hiện thuộc phạm vi quản lý. Kế hoạch chuyển đổi số năm học 2026-2027 cần được các Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và tổ chức thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực, có sản phẩm, kết quả cụ thể; tránh hình thức, dàn trải.

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