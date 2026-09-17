Bộ Giáo dục & Đào tạo kiểm tra công tác chuyển đổi số, chất lượng giáo dục

Đoàn kiểm tra làm việc tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai các nhiệm vụ từ năm 2024 đến thời điểm kiểm tra, trong đó có công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện tại Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục.

Trong lĩnh vực bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục, đoàn kiểm tra việc triển khai tự đánh giá, đánh giá ngoài, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và cải tiến chất lượng sau đánh giá. Đối với quy chế công khai, đoàn tập trung vào việc ban hành văn bản chỉ đạo, nội dung, hình thức, thời điểm công khai và chế độ báo cáo theo các quy định hiện hành.

Công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ được kiểm tra từ việc lập sổ gốc, cấp phát, cấp bản sao, cấp lại, chỉnh sửa đến thu hồi, hủy bỏ; đồng thời xem xét tình hình số hóa dữ liệu văn bằng, chứng chỉ. Hoạt động sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cũng được kiểm tra về quá trình tổ chức và các điều kiện bảo đảm theo quy định.

Đối với chuyển đổi số, đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CNTT, thống kê trong hai năm học 2024 - 2025 và 2025 - 2026; triển khai Đề án tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục theo Quyết định số 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung kiểm tra gồm cơ sở dữ liệu, các nền tảng dùng chung, quản lý trường học, học bạ số, văn bằng số, dạy học trực tuyến, ứng dụng AI và bảo đảm an toàn thông tin.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ và Trường Tiểu học Phú Bài. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận các trường chủ động triển khai các chủ trương về chuyển đổi số, từng bước đưa công nghệ số vào quản trị, dạy học, kiểm tra đánh giá, quản lý dữ liệu, báo cáo và thống kê; hình thành một số sản phẩm, cách làm thiết thực, phục vụ hiệu quả hoạt động giáo dục của trường. Đồng thời hướng dẫn các trường tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả khai thác các nền tảng số và tăng cường năng lực số cho đội ngũ trong năm học 2026 - 2027.