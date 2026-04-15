Bảo đảm thuận lợi để mọi người dân xác thực thông tin theo Thông tư 08

Nhân viên nhà mạng hỗ trợ người dân xác thực thông tin

Ghi nhận từ nhiều cửa hàng dịch vụ cho thấy, người dân có thể xác thực SIM chính chủ một cách nhanh chóng, thuận tiện. Nhận được tin nhắn của nhà mạng thông báo cần cập nhật thông tin căn cước công dân mới, bà Phạm Thị Liên (phường Nhân Chính) tranh thủ tìm đến cửa hàng dịch vụ để được nhân viên nhà mạng hỗ trợ trực tiếp.

Sau khi thực hiện các thao tác chụp ảnh căn cước công dân 2 mặt, chụp ảnh chân dung, bà Liên được hướng dẫn quét chíp trên giấy tờ tùy thân và hoàn tất chỉ trong vài phút.

“Con trai tôi bảo cứ để đó, tối sẽ về làm giúp mẹ. Nhưng tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi để tự ra cửa hàng làm luôn cho yên tâm. Tôi thấy mọi thủ tục cũng nhanh gọn, đơn giản, các bạn nhân viên rất tận tình", bà Liên cho hay.

42% khách hàng Viettel tự xác thực qua ứng dụng

Tại một cửa hàng dịch vụ của Viettel Telecom tại phường Thanh Xuân, lượng khách hàng tới thực hiện các giao dịch tăng so với ngày thường. Trong đó, nhiều người dân đến để được hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao. Tuy nhiên, qua quan sát thực tế cho thấy không có tình trạng ùn ứ hay quá tải. Quá trình xác thực thuê bao của người dân diễn ra hết sức thuận lợi và thông suốt.

Đánh giá chung về tình hình thực tế trong ngày đầu tiên Thông tư 08 chính thức có hiệu lực, đại diện Viettel Telecom cho biết: số lượng khách hàng trực tiếp đến hệ thống cửa hàng và các điểm hỗ trợ lưu động do Viettel bố trí có sự gia tăng đáng kể so với ngày thường, trong đó, phần lớn là nhóm khách hàng lớn tuổi, người ít sử dụng điện thoại thông minh hoặc nhóm khách hàng có nhu cầu tư vấn trực tiếp để "an tâm hơn".

Do có sự chuẩn bị tốt cả về công cụ, quy trình làm việc và bổ sung lực lượng hỗ trợ tăng cường, hoàn toàn không xảy ra tình trạng quá tải. Mặt khác, nhờ chủ động truyền thông tới khách hàng, hệ thống cũng ghi nhận lượng lớn thuê bao đăng nhập ứng dụng My Viettel để tự cập nhật thông tin thuê bao trực tuyến. Quy trình xác thực được thiết kế đơn giản, dễ thực hiện, khách hàng hoàn toàn có thể tự thực hiện mọi lúc, mọi nơi mà không cần ra cửa hàng.

Theo thống kê của Viettel, chỉ tính trong ngày 15/4, có tới 42% số thuê bao hoàn thành thực hiện xác thực thông tin qua ứng dụng MyViettel.

Song song với việc hỗ trợ bằng các công cụ số trên nền tảng online, Viettel Telecom hiện tại cũng đẩy mạnh kênh hỗ trợ trực tiếp tại các khu vực khu dân cư xa cửa hàng, các địa bàn vùng sâu, vùng xa... nhằm đưa dịch vụ đến gần hơn với người dân, nhất là những nhóm khách hàng gặp khó khăn về di chuyển hoặc thao tác công nghệ. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 7.000 điểm hỗ trợ được triển khai tới cấp xã trên toàn quốc. Ngoài ra, hệ thống cửa hàng Viettel, cửa hàng ủy quyền cùng các đối tác cũng được huy động 100% để thuận tiện hơn nữa cho khách hàng có nhu cầu xác thực thông tin.

https://nhandan.vn/bao-dam-thuan-loi-de-moi-nguoi-dan-xac-thuc-thong-tin-theo-thong-tu-08-post956497.html