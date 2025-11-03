Đổ xô cập nhật thuê bao trước thời điểm siết xác thực

Sáng 15/5, rất nhiều người dân đến các trung tâm giao dịch của nhà mạng để xác thực thuê bao

Người dân lo lắng

Ghi nhận trong sáng 15/4 tại các điểm giao dịch của Viettel, MobiFone, VNPT trên địa bàn thành phố, lượng khách hàng đến làm thủ tục cập nhật thông tin thuê bao tăng đột biến. Nhiều cửa hàng rơi vào tình trạng đông đúc, khách phải chờ đợi trong thời gian dài.

Tại cửa hàng trung tâm MobiFone Thuận Hóa, khu vực chờ gần như kín chỗ. Phần lớn người dân đến để được hỗ trợ xác thực sinh trắc học và chuẩn hóa thông tin thuê bao theo quy định mới.

Nguyễn Viết Huy (phường Kim Long) cho biết mình chưa nắm rõ cách tự cập nhật nên phải đến trực tiếp cửa hàng. “Việc cập nhật thông tin thuê bao qua VNeID, gắn với căn cước công dân, giúp em yên tâm hơn vì tính bảo mật cao. Sim điện thoại liên quan đến rất nhiều công việc nên việc xác thực chính chủ là rất cần thiết”, Huy nói.

Không ít người lớn tuổi cũng có mặt từ sớm để được hỗ trợ. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung (đường Lương Văn Can) chia sẻ do không rành công nghệ nên chọn cách đến trực tiếp cửa hàng. “Tôi thường xuyên bị các cuộc gọi quảng cáo, thậm chí lừa đảo từ sim rác. Nay có quy định mới, tôi thấy việc đăng ký chính chủ qua VNeID sẽ giúp hạn chế tình trạng này”, bà Nhung cho hay.

Hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao trên VNeID cho khách hàng

Theo đại diện MobiFone, chỉ trong hai ngày gần đây, mỗi ngày cửa hàng tiếp đón gần 1.000 lượt khách đến cập nhật thông tin. “Nhiều người nghe thông tin chưa chính xác về việc bị khóa sim nên khá lo lắng. Thực tế, không phải ai cũng thuộc diện cần cập nhật, nhưng khách hàng vẫn đến kiểm tra để yên tâm”, đại diện MobiFone nói.

Chị Trần Thị Thu Hồng, giao dịch viên tại cửa hàng MobiFone Thuận Hóa, cho biết nhân viên phải làm việc liên tục để hỗ trợ lượng khách tăng đột biến. “Có nhiều khách hàng lớn tuổi, họ rất lo lắng. Chúng tôi vừa hỗ trợ cập nhật thông tin, vừa giải thích để họ hiểu rõ quy định, tránh hoang mang không cần thiết”, chị Hồng chia sẻ.

Tăng cường nhân lực, mở rộng điểm hỗ trợ

Không chỉ MobiFone, tại các điểm giao dịch của Viettel, lượng khách hàng cũng tăng mạnh. Cửa hàng phải tăng cường nhân viên, mở rộng thêm điểm tiếp đón để hỗ trợ người dân.

Chị Thanh Hoàng (phường An Cựu) cho biết đã nhiều lần thử tự xác thực sinh trắc học qua ứng dụng nhưng không thành công. “Ứng dụng thường xuyên bị lỗi hoặc không nhận diện được, nên tôi phải đến trực tiếp cửa hàng cho chắc chắn”, chị nói.

Viettel tăng cường nhân viên, mở rộng thêm điểm tiếp đón để hỗ trợ người dân

Theo một nhân viên nhà mạng, việc quá nhiều người truy cập cùng lúc khiến hệ thống ứng dụng bị quá tải, dẫn đến tình trạng xác thực trực tuyến gặp khó khăn.

Ông Lê Văn Thanh (phường Thuận Hóa) chia sẻ: Trước đây, sim điện thoại của ông được đăng ký bằng thông tin của con trai. “Nghe thông báo phải chuẩn hóa thông tin, tôi ra cửa hàng để chuyển lại chính chủ. Ban đầu định làm qua ứng dụng nhưng mạng nghẽn nên đến trực tiếp cho nhanh”, ông Thanh cho hay.

Giám đốc Viettel Huế Nguyễn Huy Quang, thông tin nhóm khách hàng cần cập nhật chủ yếu là những người trước đây sử dụng chứng minh nhân dân 9 số. Để hỗ trợ, Viettel đã triển khai đồng thời nhiều giải pháp.

“Hiện Viettel bố trí hơn 40 điểm xác thực thông tin thuê bao tại các phường, xã; nhiều địa phương có từ 2-3 điểm để giảm tải. Bên cạnh đó, 15 cửa hàng giao dịch được yêu cầu mở cửa sớm hơn 30 phút và đóng muộn hơn 60 phút so với thường lệ”, ông Quang nói.

Ngoài các điểm cố định, Viettel còn huy động hơn 200 nhân viên trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ những khách hàng không có điều kiện di chuyển, đặc biệt là người cao tuổi hoặc ở xa trung tâm.

Theo ông Quang, chỉ trong hai ngày qua đã có khoảng 6.000 khách hàng đến các cửa hàng Viettel để cập nhật thông tin. Tại TP. Huế, hiện có hơn 100.000 thuê bao cần chuẩn hóa, đồng nghĩa mỗi ngày phải xử lý khoảng 1.500 trường hợp mới có thể đảm bảo tiến độ.

“Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/5, dù thời hạn cuối là 15/6”, ông Quang nói.

Người dân có thể chủ động sắp xếp thực hiện xác thực thông tin thuê bao cho phù hợp để giảm áp lực cho hệ thống và đảm bảo trải nghiệm thuận tiện hơn

Ông cũng cho biết việc xác thực của Viettel phức tạp hơn do phải quét chip NFC trên căn cước công dân để đối chiếu thông tin và nhận diện khuôn mặt. Với những khách hàng không có điện thoại thông minh, nhân viên sẽ hỗ trợ bằng thiết bị chuyên dụng.

Hiện có ba phương thức xác thực được áp dụng gồm: tự xác thực qua ứng dụng VNeID; tự thực hiện qua ứng dụng của nhà mạng; hoặc đến trực tiếp cửa hàng/được nhân viên hỗ trợ tận nơi.

Việc triển khai xác thực sinh trắc học đối với thuê bao di động được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thông tin người dùng. Theo quy định, mỗi thuê bao phải đảm bảo đầy đủ bốn trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt, đồng thời phải trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nếu không thực hiện xác thực hoặc thông tin không khớp, thuê bao sẽ bị hạn chế dịch vụ theo lộ trình: khóa một chiều, khóa hai chiều và cuối cùng là thu hồi số.

Các nhà mạng cho biết, sau thời điểm 15/6, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực có thể bị tạm khóa dịch vụ. Vì vậy, người dân có thể chủ động sắp xếp thực hiện xác thực giãn cách cho phù hợp để giảm áp lực cho hệ thống của nhà mạng.

Trong bối cảnh các hành vi lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi, việc chuẩn hóa thông tin thuê bao được kỳ vọng sẽ góp phần làm “sạch” thị trường viễn thông, bảo vệ người dùng và xây dựng môi trường số an toàn, minh bạch hơn.

Mới đây, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư 08 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 15/4/2026. Với các thuê bao hiện hữu, nhằm bảo đảm việc người dân có thể biết được mình đang đăng ký bao nhiêu số thuê bao từ đó chủ động xác minh, làm rõ các số nào mình đang sử dụng và sẽ chịu trách nhiệm với các số đó, số nào không, trên cơ sở quy định tại Nghị định 70/2024/NĐ-CP và sự phối hợp hỗ trợ của Cục C06 - Bộ Công an, Thông tư đã quy định quy trình xác nhận chính chủ thông qua ứng dụng VneID.

Theo đó, nhà mạng sẽ đồng bộ dữ liệu số thuê bao về CSDL dân cư, từ đó cập nhật lên VNeID để người dân chủ động vào xác minh, lựa chọn sim bản thân đang sử dụng.