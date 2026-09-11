109 đề tài tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố lần thứ 16

Chấm thi đề tài thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông.

Hội thi năm nay có 109 đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp kỹ thuật dự thi tại 6 nhóm lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; vông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y dược; giáo dục và đào tạo.

Từ 109 đề tài đăng ký dự thi, cơ quan Thường trực Hội thi thành lập 7 Hội đồng chấm thi chuyên ngành ở 6 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo chiếm cao nhất với 45 đề tài; lĩnh vực y dược 20 đề tài; lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông 15 đề tài; cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải 12 đề tài; nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường 11 đề tài và vật liệu, hóa chất, năng lượng 6 đề tài.

Cơ cấu giải thưởng gồm 52 giải, tỷ lệ đạt giải 47,7%. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 22 giải thưởng, lĩnh vực y dược có 10 giải thưởng và 20 giải thưởng thuộc về 4 nhóm lĩnh vực còn lại.

Đề tài tham gia thi lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, giao thông vận tải tại Hội thi.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố được tổ chức hằng năm nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Hội thi nhằm tôn vinh và ghi nhận công lao của các nhà khoa học, các tầng lớp công nhân, nông dân, các nhà sáng tạo có các đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp kỹ thuật đã được áp dụng trên địa bàn thành phố và đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hội thi còn là dịp để phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.