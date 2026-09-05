Làm chủ công nghệ, đổi mới phương thức công tác

Video tuyên truyền pháp luật của Công an xã A Lưới 1 thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh cắt từ video)

Những thay đổi từ cơ sở

Tại Công an xã Vinh Lộc, việc ứng dụng công nghệ đang tạo ra những chuyển biến rõ nét trong quản lý, điều hành và xử lý công việc. Những công việc thường nhật như tiếp nhận văn bản, tra cứu hồ sơ, chuyển nội dung đến cán bộ phụ trách hay theo dõi tiến độ xử lý nay được thực hiện chủ yếu trên môi trường số. Thông tin cần tìm được tra cứu nhanh chóng, văn bản được chuyển đến đúng người và tiến độ xử lý được cập nhật rõ ràng.

Đại úy Mai Chí Công, cán bộ Công an xã Vinh Lộc cho biết, trước đây việc tiếp nhận, xử lý văn bản chủ yếu thực hiện thủ công, phải in, trình lãnh đạo rồi chuyển qua nên đôi khi có thể xảy ra tình trạng sót hoặc chậm xử lý văn bản. Hiện nay, văn bản đến cùng các dữ liệu liên quan đều được số hóa và xử lý trên hệ thống theo quy trình.

“Khi tìm kiếm một văn bản, chỉ cần một thao tác là có thể nhanh chóng tìm được nội dung cần thiết. Lãnh đạo cũng dễ dàng theo dõi tiến độ, biết công việc nào đã hoàn thành, việc nào chưa hoàn thành để kịp thời đôn đốc”, Đại úy Mai Chí Công chia sẻ.

Để công nghệ thực sự trở thành công cụ hỗ trợ công việc, việc nâng cao năng lực số cho cán bộ, chiến sĩ được Công an xã Vinh Lộc chú trọng. Theo Trung tá Đặng Văn Trình, Phó trưởng Công an xã Vinh Lộc, qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cán bộ, chiến sĩ được cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm nghiệp vụ. Nhờ đó, việc tiếp nhận, xử lý văn bản, quản lý hồ sơ và theo dõi tiến độ công việc ngày càng nhanh chóng, kịp thời hơn.

Đổi mới phương thức công tác

Không chỉ thay đổi phương thức xử lý công việc, tinh thần đổi mới còn lan sang hoạt động tuyên truyền. Các đơn vị thuộc Công an thành phố từng bước ứng dụng AI để xây dựng video, infographic, hình ảnh minh họa, đồng thời phát huy các nền tảng mạng xã hội để đưa thông tin chính thống đến người dân nhanh hơn, trực quan hơn. Nổi bật, Fanpage của Công an thành phố hiện có hơn 72 nghìn lượt theo dõi, trở thành một trong những kênh quan trọng để tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa tội phạm và lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an.

Những thay đổi từ cơ sở là một phần trong quá trình chuyển đổi đang diễn ra trên toàn lực lượng Công an thành phố. Từ công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực số đến đưa các nền tảng công nghệ, phần mềm nghiệp vụ vào thực tiễn, chuyển đổi số từng bước làm thay đổi phương thức lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác mà còn góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, hướng đến phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Theo Đại tá Kiều Đức Tính, Phó Giám đốc Công an TP. Huế, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Công an thành phố đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số vào công tác, hướng đến thay đổi tư duy, phương thức làm việc và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

“Việc nâng cao kiến thức, kỹ năng gắn với yêu cầu của Nghị quyết 57 không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn góp phần thay đổi tư duy, nâng cao năng lực công tác của cán bộ, chiến sĩ”, Đại tá Kiều Đức Tính nhấn mạnh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực số được xác định là yếu tố then chốt. Khi cán bộ, chiến sĩ làm chủ công nghệ, các nền tảng số và phần mềm nghiệp vụ mới có thể phát huy đầy đủ hiệu quả. Đây cũng là nền tảng để Công an thành phố tiếp tục đổi mới phương thức công tác, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn mới.