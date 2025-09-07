Khi người cao tuổi làm kinh tế xanh

Mô hình trang trại nông nghiệp của hội viên Hội Người cao tuổi TP. Huế. Ảnh: Hội Người cao tuổi thành phố cung cấp

Thành công từ mô hình nhỏ

Một trong những tấm gương điển hình là bà Trần Thị Huệ (65 tuổi, xã A Lưới 2), là hộ chăn nuôi kết hợp kinh doanh theo chuỗi cửa hàng nông sản hữu cơ. “Từ năm 2018, gia đình tôi được chọn làm mô hình thí điểm chăn nuôi hữu cơ an toàn sinh học. Sau khi ký hợp đồng với Tập đoàn Quế Lâm, gia đình tôi đã xây dựng chuồng trại kiên cố theo hướng dẫn, được tập huấn quy trình chăn nuôi lợn hữu cơ và quy trình an toàn sinh học theo tổ hợp nông nghiệp hữu cơ 4F”, bà Huệ cho biết.

Đến nay, gia đình bà nuôi 8 con lợn nái, mỗi năm xuất chuồng từ 160 - 170 con lợn thịt, thu nhập khoảng 160 triệu đồng/năm. Ngoài ra, bà còn mở rộng thêm một trang trại chăn nuôi lợn hữu cơ cho người thân tham gia, tận dụng nguồn phân bón từ chăn nuôi lợn hữu cơ để trồng rau màu, khoai lang, bí đỏ… đem lại thu nhập từ 250.000 - 300.000 đồng/ngày. Cùng với đó, bà có thêm nguồn thu nhập ổn định từ việc xây dựng mạng lưới tiêu thụ gạo hữu cơ, phân bón hữu cơ.

Không chỉ bà Huệ, nhiều người cao tuổi khác cũng đã mạnh dạn đầu tư và phát triển kinh tế theo hướng hiện đại. Ông Nguyễn Văn Lịch (67 tuổi), Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Trà, cũng là một điển hình khác. Năm 2018, gia đình ông Lịch bắt đầu liên kết chăn nuôi lợn hữu cơ với Tập đoàn Quế Lâm. Qua hai năm liên kết sản xuất, khi đã có hiệu quả kinh tế, ông đầu tư thêm 1 tỷ đồng xây dựng mới hoàn toàn hệ thống chuồng trại theo mô hình 4F thu nhỏ, nâng tổng đàn lên 8 con lợn nái, 2 con bò cái. Ông còn thành lập Hợp tác xã Thanh Trà Phong Thu với diện tích 20ha và động viên 15 nông dân cao tuổi tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ kinh tế tuần hoàn với Tập đoàn Quế Lâm.

Cơ hội và thách thức cho thế hệ cao tuổi

Tại hội thảo “Đánh giá thực trạng, nhu cầu người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm” do Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Tập đoàn Quế Lâm tổ chức đầu tháng 8 tại Huế, chỉ tiêu chuyển đổi xanh đã được thảo luận với ít nhất trồng 100 triệu cây xanh, mỗi tỉnh có ít nhất 3 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn. Như vậy, chuyển đổi xanh và tạo việc làm là xu thế tất yếu.

Nhiều ý kiến đề xuất tại hội thảo là cần xây dựng thí điểm các mô hình người cao tuổi tham gia vào lĩnh vực này, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện, cũng như theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả quá trình triển khai đề án. Ngoài ra, việc rà soát, đánh giá, lựa chọn, củng cố và nâng cao chất lượng các mô hình hiện có là rất cần thiết, nhằm tạo điều kiện duy trì, nhân rộng những mô hình phù hợp tại cộng đồng.

Thực tế đã chứng minh, khi có điều kiện và được hỗ trợ đúng mức, người cao tuổi hoàn toàn có thể bắt nhịp với các xu hướng phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp bền vững. Do đó, các chính sách trong thời gian tới cần đặt người cao tuổi vào vị trí trung tâm trong các chương trình phát triển nông thôn mới, kinh tế xanh, tuần hoàn và chuyển đổi số. Không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích, cần có cơ chế cụ thể để hỗ trợ vốn vay ưu đãi, đào tạo kỹ thuật, kết nối thị trường và công nghệ, từ đó phát huy tối đa kinh nghiệm, uy tín và vai trò dẫn dắt của người cao tuổi trong cộng đồng.

“Để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò trong phát triển kinh tế, rất cần sự đồng hành từ gia đình, xã hội và nhất là những người trẻ tuổi có trình độ, nhiệt tình, chịu khó hỗ trợ theo hình thức “cầm tay chỉ việc” giúp người cao tuổi tiếp cận những công nghệ mới, tư duy mới và tự tin hơn trong quá trình làm kinh tế ” ông Hồ Viết Lễ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi TP. Huế đề xuất.