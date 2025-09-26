Kháng kháng sinh và một số giải pháp thay thế trong chăn nuôi

Hội thảo lắng nghe tham luận về giải pháp thay thế kháng sinh trong chăn nuôi

Tham gia hội thảo, có đại diện lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng III, IV; Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương; Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh từ Nghệ An đến Gia Lai; cán bộ, giảng viên Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế; Tập đoàn Green Group và nhiều khách hàng, chủ trang trại chăn nuôi trong khu vực.

Hiện nay, việc sử dụng kháng sinh không đúng quy định trong chăn nuôi gia súc, gia cầm dẫn đến hậu quả đáng báo động, đó là tình trạng “kháng kháng sinh”. Theo thống kê trên toàn thế giới, mỗi năm có khoảng 700 ngàn người chết vì “kháng kháng sinh”, nếu không có giải pháp hiệu quả thì dự báo đến năm 2050, con số này còn có thể tăng lên khoảng 1 triệu người mỗi năm.

Năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) đã ban hành Thông tư 12/2020/TT-BNNPTNT, ngày 9/11/2020 về việc sử dụng kháng sinh có trách nhiệm; trong đó từ ngày 1/1/2026 sẽ cấm sử dụng kháng sinh trong phòng bệnh và kích thích sinh trưởng trong chăn nuôi. Đây là chủ trương ý nghĩa, song tạo ra thách thức lớn trong ngành chăn nuôi của Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận, báo cáo tổng quan tình hình dịch bệnh động vật tại khu vực miền Trung; thực trạng kháng kháng sinh trong chăn nuôi miền Trung; hậu quả và thách thức trong kiểm soát vi khuẩn kháng thuốc; các giải pháp thay thế kháng sinh như sử dụng chế phẩm sinh học, thảo dược, vắc xin... trong chăn nuôi. Đồng thời, định hướng phát triển chăn nuôi bền vững như nâng cao nhận thức, tăng cường nghiên cứu và triển khai các mô hình chăn nuôi ít kháng sinh…