  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 26/09/2025 17:52

Kháng kháng sinh và một số giải pháp thay thế trong chăn nuôi

HNN.VN - Chiều 26/9, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phối hợp với Công ty CP Thú y Xanh Việt Nam (Green Group) tổ chức hội thảo “Chăn nuôi Thú y miền Trung: Kháng kháng sinh và một số giải pháp thay thế”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khảo sát việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non tại TP. HuếNgành Giáo dục TP. Huế phát động ủng hộ người dân CubaPGS.TS. Trần Thanh Đức giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hội thảo lắng nghe tham luận về giải pháp thay thế kháng sinh trong chăn nuôi 

Tham gia hội thảo, có đại diện lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng III, IV; Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương; Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh từ Nghệ An đến Gia Lai; cán bộ, giảng viên Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế; Tập đoàn Green Group và nhiều khách hàng, chủ trang trại chăn nuôi trong khu vực.

Hiện nay, việc sử dụng kháng sinh không đúng quy định trong chăn nuôi gia súc, gia cầm dẫn đến hậu quả đáng báo động, đó là tình trạng “kháng kháng sinh”. Theo thống kê trên toàn thế giới, mỗi năm có khoảng 700 ngàn người chết vì “kháng kháng sinh”, nếu không có giải pháp hiệu quả thì dự báo đến năm 2050, con số này còn có thể tăng lên khoảng 1 triệu người mỗi năm.

Năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) đã ban hành Thông tư 12/2020/TT-BNNPTNT, ngày 9/11/2020 về việc sử dụng kháng sinh có trách nhiệm; trong đó từ ngày 1/1/2026 sẽ cấm sử dụng kháng sinh trong phòng bệnh và kích thích sinh trưởng trong chăn nuôi. Đây là chủ trương ý nghĩa, song tạo ra thách thức lớn trong ngành chăn nuôi của Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận, báo cáo tổng quan tình hình dịch bệnh động vật tại khu vực miền Trung; thực trạng kháng kháng sinh trong chăn nuôi miền Trung; hậu quả và thách thức trong kiểm soát vi khuẩn kháng thuốc; các giải pháp thay thế kháng sinh như sử dụng chế phẩm sinh học, thảo dược, vắc xin... trong chăn nuôi. Đồng thời, định hướng phát triển chăn nuôi bền vững như nâng cao nhận thức, tăng cường nghiên cứu và triển khai các mô hình chăn nuôi ít kháng sinh…

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
“Kháng kháng sinh”và một sốgiải phápthay thếtrong chăn nuôi
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chính phủ Nhật Bản phê duyệt thay thế chương trình thực tập sinh kỹ thuật

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 26/9, Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt việc thay thế chương trình thực tập sinh nước ngoài gây tranh cãi, bắt đầu từ năm tài chính 2027, bằng một chương trình mới nhằm cải thiện việc bảo vệ quyền lợi, tăng tính linh hoạt cho việc thay đổi công việc và tăng cường giám sát.

Chính phủ Nhật Bản phê duyệt thay thế chương trình thực tập sinh kỹ thuật
Định hướng các giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày 13/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội thảo "Định hướng các giải pháp phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trên địa bàn thành phố Huế trong giai đoạn mới" nhằm cùng nhau thảo luận, chia sẻ, hiến kế để cùng thống nhất phương án thúc đẩy hệ sinh thái KNĐMST của địa phương vượt khó, vươn tầm cao mới.

Định hướng các giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Thử nghiệm chỉ nha khoa thay thế kim tiêm vắc-xin

Các nhà khoa học Đại học Bang North Carolina vừa thử nghiệm thành công phương pháp đưa vắc-xin qua phần mô lợi giữa răng và nướu (biểu mô nối) bằng tăm chỉ nha khoa, cho thấy khả năng kích thích hệ miễn dịch tạo kháng thể tại các bề mặt niêm mạc - nơi nhiều mầm bệnh xâm nhập đầu tiên, như miệng, mũi và phổi.

Thử nghiệm chỉ nha khoa thay thế kim tiêm vắc-xin

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top