Diễn đàn nhân dân Nga-Việt lần thứ hai đề xuất các định hướng hợp tác trọng tâm

Quyền Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH THỂ)

Phát biểu tại phiên toàn thể, Quyền Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov bày tỏ vui mừng trước sự tham gia của đông đảo đại biểu Việt Nam, trong đó có đại diện nhiều địa phương.

Ông nhấn mạnh sự hiện diện của các đại biểu vượt quãng đường hàng nghìn km đến Saint Petersburg thể hiện tình cảm hữu nghị và mong muốn tăng cường kết nối giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt Vladimir Buyanov cũng đánh giá cao sự tham gia của đại diện các địa phương Việt Nam, góp phần mở rộng cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới.

Báo cáo kết quả các phiên thảo luận chuyên đề, Giám đốc Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị” Nguyễn Quốc Hùng cho biết, diễn đàn đã đạt được sự đồng thuận cao về nhiều định hướng hợp tác thiết thực, thông qua ba hội thảo tập trung vào kinh tế, thương mại, du lịch và hợp tác địa phương; khoa học, công nghệ, y tế và giáo dục; giao lưu văn hóa, ngoại giao số và ngoại giao sáng tạo.

Các đại biểu đề xuất tăng cường kết nối doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn về logistics và thanh toán, phát triển chuỗi cung ứng xanh, thúc đẩy hợp tác du lịch và mở rộng các chương trình hợp tác dài hạn giữa các địa phương hai nước. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục, các nội dung được quan tâm gồm nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, hợp tác y sinh học và ứng dụng khoa học hiện đại vào nông nghiệp.

Về giao lưu nhân dân, diễn đàn hướng tới đẩy mạnh số hóa các giá trị di sản hữu nghị, xuất bản các tác phẩm song ngữ, phát triển truyền thông số và tăng cường kết nối thế hệ trẻ.

Trên cơ sở kết quả thảo luận, năm đề xuất hành động trọng tâm được đưa ra, gồm phát triển mạng lưới tri thức và ưu tiên khoa học-công nghệ; kết nối doanh nghiệp và thị trường; thúc đẩy hợp tác giữa thế hệ trẻ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đổi mới giao lưu văn hóa, nghệ thuật trong trường học và củng cố đối ngoại nhân dân; nâng cao hiệu quả điều phối, kết nối lập pháp và quản trị hợp tác.

Đánh giá kết quả diễn đàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng khẳng định, diễn đàn đã thu hút khoảng 300 đại biểu hai nước. Trong đó, đoàn Việt Nam có đại diện của khoảng 10 địa phương cùng hàng chục cơ quan Trung ương, địa phương và các bộ, ngành…

Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng, chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, kết hợp thảo luận học thuật, hội thảo chuyên đề và khảo sát thực tế, giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về đất nước, con người và tiềm năng hợp tác của mỗi bên. Thành phần tham dự đa dạng, tạo điều kiện để các bên trao đổi trực tiếp, tìm kiếm đối tác và đề xuất những hướng hợp tác cụ thể.

Tại phiên toàn thể, cũng diễn ra lễ ký kết tham gia Mạng lưới Tri thức Việt-Nga từ các cơ sở nghiên cứu, giáo dục của Nga.

Các đại biểu nhấn mạnh, việc các đối tác bày tỏ mong muốn hợp tác và tiến hành ký kết các thỏa thuận cho thấy diễn đàn đã chuyển từ chỉ trao đổi sang trao đổi và hành động. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức những kỳ diễn đàn tiếp theo.

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