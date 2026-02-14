Khuyến khích thanh niên Việt Nam chinh phục 'giấc mơ' học tập tại Đức

Đại sứ Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth giới thiệu logo kỷ niệm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975-2025)

Chia sẻ với Báo Điện tử Chính phủ trước thềm Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, bà Helga Margarete Barth đánh giá quan hệ giữa Đức và Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong những năm qua và còn rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác chính trị và kinh tế sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Trước đó, năm 2025, trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức (1975-2025), "Chuyến xe Hướng nghiệp Đức" đã tạo dấu ấn nổi bật khi đi qua hơn 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu hút hàng nghìn học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu cơ hội học tập, đào tạo nghề và làm việc tại Đức.

Hiện có khoảng trên 7.000 sinh viên người Việt đang học tại Đức ở bậc đại học và nếu tính cả các học viên theo các chương trình đào tạo nghề, tổng số người Việt Nam học tập tại Đức có thể lên tới trên dưới 13.000 người trong những năm gần đây.

Khi Việt Nam tiếp tục quá trình chuyển đổi kinh tế đầy tham vọng, Đức sẵn sàng hỗ trợ các mục tiêu của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như phát triển bền vững, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và đổi mới sáng tạo.

Trong thời gian tới, Đức mong muốn tăng cường quan hệ kinh tế với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng xanh và công nghệ cao. Để đầu tư phát triển mạnh mẽ, điều cốt yếu là phải có môi trường thuận lợi và đáng tin cậy, từ đó thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Đức đầu tư vào thị trường Việt Nam đang tăng trưởng.

Đại sứ bảy tỏ ấn tượng về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua và tin tưởng xu hướng này sẽ tiếp tục trong những năm tới.

Hiện nay, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU, với kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 19 tỷ euro trong năm 2025. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã góp phần tăng cường quan hệ này thông qua việc xóa bỏ thuế quan và thúc đẩy xuất khẩu. Phía Đức dự báo sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Đức mở rộng hiện diện tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực ô tô, máy móc và điện tử.

Môi trường thuận lợi và ổn định là yếu tố then chốt trong thu hút đầu tư nước ngoài, vì vậy Đức mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm bảo đảm cả doanh nghiệp Việt Nam và Đức đều có thể phát triển bền vững.

Đặc biệt, Đại sứ tin tưởng còn rất nhiều tiềm năng để tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh vực đào tạo nghề, bởi Đức có truyền thống lâu đời về cung cấp nền giáo dục kỹ thuật chất lượng cao.

Đức cam kết tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến như Trường Đại học Việt – Đức tại TPHCM, nơi cung cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn chất lượng cao của Đức.

Theo Đại sứ, phát triển nguồn nhân lực, trình độ chuyên môn tốt và năng lực ngoại ngữ vững chắc là điều kiện thiết yếu để thành công tại Đức. Điều quan trọng, người có nhu cầu du học Đức cần được trang bị kỹ năng vững vàng để thành công.

Đại sứ Đức Helga Margarete Barth (thứ 2 từ phải sang) bày tỏ vui mừng khi được trải nghiệm Tết Việt

Tết Việt – Bản giao hưởng tuyệt đẹp

Đại sứ Helga Margarete Barth chia sẻ trải nghiệm Tết Việt giống như thưởng thức một bản giao hưởng, mà ở đó mỗi giai điệu, mỗi cử chỉ, mỗi phong tục đều góp phần tạo nên một lễ hội hài hòa và tuyệt đẹp.

Bà bày tỏ ấn tượng trước cách các gia đình và cả đất nước cùng nhau chuẩn bị cho dịp Tết. Phố phường trở nên rực rỡ và tràn đầy năng lượng, trong khi các gia đình dù gần hay xa đều sum họp để tưởng nhớ tổ tiên và chia sẻ những hy vọng cho tương lai. Nỗ lực gắn kết con người, gìn giữ truyền thống và trao truyền cho thế hệ sau thực sự đáng trân trọng.

Theo Đại sứ, Tết không chỉ là dịp lễ hội, đó còn là thời khắc để suy ngẫm, làm mới bản thân và kết nối với những giá trị quan trọng nhất. Sự chăm chút trong từng khâu chuẩn bị, từ trang trí, ẩm thực đến các nghi lễ gia đình, thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với lịch sử và niềm hy vọng chung cho tương lai.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Đại sứ gửi tới nhân dân Việt Nam những lời chúc thịnh vượng, mạnh khỏe và hạnh phúc trong năm mới Bính Ngọ!

Trong năm tới, hai nước sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các mục tiêu của nhau. Đức cam kết hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, như giáo dục, đào tạo nghề và đổi mới sáng tạo.

Đại sứ mong muốn tiếp tục góp phần là cầu nối củng cố hơn nữa mối quan hệ bền chặt giữa hai nước và hướng tới một tương lai hợp tác và phát triển lâu dài.

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes, gesundes und erfolgreiches Jahr des Pferdes! - Tôi chúc tất cả quý vị một năm Bính Ngọ vui tươi, mạnh khỏe và thành công!

Chúc mừng Năm mới!