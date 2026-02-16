Bữa cơm tất niên sum vầy với Mẹ

Ngày cuối năm, sum vầy bên Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nghĩ

Sum vầy bên Mẹ

Tết đã chạm ngõ Phú Hồ, xã thuần nông, một cách mộc mạc, nhẹ nhàng mà rộn rã trong từng nụ cười, tiếng hỏi chào xôn xao. Trong bếp nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Nghĩ ở thôn Sư Lỗ, ngọn lửa reo vui từ sớm. Gần trưa, mâm cơm tất niên sum họp đã được bày biện đẹp mắt với đầy đủ những món ăn truyền thống, từ bàn tay khéo léo và lòng biết ơn của những thành viên đến từ Đảng ủy, UBND và các đoàn thể trên địa bàn xã. Nén tâm hương được kính cẩn dâng lên bàn thờ anh hùng liệt sĩ. Trong những người con ruột thịt của Mẹ, có hai người đã hi sinh vì Tổ quốc.

Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nghĩ đã bước qua tuổi 101. “Tết là dịp con cái trở về quây quần, sum họp, vui vầy, hiếu kính với cha mẹ. Nhưng hai người con của Mẹ mãi mãi không về, họ đã nằm xuống để đất nước có những mùa xuân yên bình. Chúng tôi nguyện làm con của Mẹ, mong được cùng gia đình mang đến niềm vui, để Mẹ có cái Tết thật ấm áp”- đồng chí Trần Kim Nhân, Bí thư Đảng ủy xã Phú Hồ xúc động chia sẻ.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cô giáo Huỳnh Thị Kim Mỹ, giáo viên Trường THCS Phú Hồ cùng đoàn viên Xã đoàn Phú Hồ. Cô Mỹ là “bếp trưởng” trong căn bếp của mẹ Nghĩ, cùng chị Trương Thị Dung và nhiều đoàn viên thanh niên Chi đoàn thôn Sư Lỗ, nấu bữa cơm sum họp. “Tôi ra chợ chọn những nguyên liệu tươi ngon. Cẩn trọng, tỉ mỉ như bao người phụ nữ lo toan bữa cơm tất niên cho gia đình. Trong trái tim chúng tôi xen lẫn tình cảm xúc động khó tả, được thay những người con anh hùng, trong thời khắc thiêng liêng tiễn năm cũ, chuẩn bị đón chào năm mới, được ở cạnh Mẹ một cách giản dị, đời thường”.

Tuổi già và căn bệnh hiểm nghèo khiến sức khỏe Mẹ yếu đi, nhưng có những đứa con bên cạnh, gương mặt mẹ Nghĩ tươi tắn niềm vui. Đồng chí Châu Đức Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận (UBMT) Tổ quốc xã, cùng các đồng chí Lê Thị Mẫn, Nguyễn Văn Hùng (Phó Chủ tịch UBMT, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã), đồng chí Dương Đức Quý, Bí thư Xã Đoàn; Trương Công Hiệp, Bí thư Chi đoàn thôn Sư Lỗ và những người trẻ quây quần bên Mẹ cùng những câu chuyện về đổi thay trong thôn, xã.

Bữa cơm sum vầy bên Mẹ VNAH Trương Thị Nghĩ

Những ngày cận Tết, dù công việc hết sức bận rộn, nhưng Đảng ủy, UBND và UBMT xã đã chỉ đạo, triển khai sửa chữa lại căn nhà cho Mẹ thật khang trang. Cùng với nguồn kinh phí 30 triệu đồng của UBMT xã, Trung tá Lê Thanh Bình, Trưởng Công an xã Phú Hồ và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã kết nối, vận động thêm để sau khi lát nền gạch hoa, đóng trần nhà, sơn tường, thay cửa mới, các anh mua tặng Mẹ nhiều vật dụng sinh hoạt mới như: giường, nệm, chăn, màn, quạt máy. Yêu thương của những đứa con đã mang hương Tết đến thật nồng nàn, nụ cười lại nở tươi tắn trên gương mặt hằn in tuổi tác của Mẹ.

Chan chứa yêu thương

Bí thư Đảng ủy xã Phú Hồ Trần Kim Nhân bộc bạch, đây là tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ con cháu đối với những Mẹ Việt Nam Anh hùng. Trên địa bàn xã Phú Hồ hiện có 3 mẹ Trương Thị Nghĩ (thôn Sư Lỗ); mẹ Bạch Thị Xử (thôn Đồng Di) và mẹ Tống Thị Nhơn (thôn Lê Xá). Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền địa phương, MTTQ xã và các đoàn thể luôn dành cho các Mẹ tình cảm, lòng tri ân vô bờ bến.

Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Hồ (ngoài cùng, bên phải) thăm hỏi, trao quà cho mẹ Xử

Trong những dịp lễ tết, đặc biệt là Tết Nguyên đán và ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương đến dâng hương lên bàn thờ các anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, lắng nghe, chuyện trò, tặng nhiều món quà ý nghĩa cho các Mẹ. Đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ tự tay đi chợ, nấu bữa cơm sum vầy, để tất cả cùng được quây quần bên Mẹ. “Chúng tôi gửi gắm tình thương yêu vào những việc làm, sự quan tâm cụ thể, đời thường, để Mẹ luôn cảm nhận, thế hệ con cháu không bao giờ quên những mất mát, hi sinh của những Mẹ VNAH, đã cống hiến những “khúc ruột” của mình cho quê hương, Tổ quốc”- Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Hồ chia sẻ. "Tuy đã mãi mãi không về, nhưng anh, chị tôi vẫn sống trong yêu thương và tri ân của mọi người, khiến Mẹ và gia đình tôi yên lòng và tự hào"- ông Bạch Trọng Quế, con trai thứ của mẹ Nghĩ xúc động.

Những con đường dẫn đến nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn xã, đã trở thành thân thuộc với lực lượng đoàn viên thanh niên Xã đoàn; cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phú Hồ. Trong những trận mưa lớn, lũ lụt kéo dài vào cuối tháng 10 đầu tháng 11/2025, Phú Hồ thấp trũng là một trong những “rốn lũ” trên địa bàn thành phố Huế, bị ngập lụt, chia cắt dài ngày. Nhà của 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng là địa chỉ đầu tiên mà Đảng ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng quan tâm, sâu sát.

Ngay sau lũ, đồng chí Lê Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Hồ cùng Trung tá Lê Thanh Bình, Trưởng Công an xã và cán bộ, chiến sĩ đơn vị đến tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Nghĩ; Bạch Thị Xử; Tống Thị Nhơn, ân cần thăm hỏi. Từ nắm tình hình thực tế, các anh đề xuất và ngôi nhà của mẹ Nghĩ đã được chung tay sửa chữa tinh tươm ngay trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, để cái Tết của Mẹ thêm ấm áp.

Khi mọi người tất tả với những công việc của ngày cuối năm, có những bước chân từ nhà mẹ Nghĩ ở thôn Sư Lỗ, lại tiếp tục hướng về thôn Đồng Di và Lê Xá, để được về với các Mẹ cùng những sum vầy chan chứa yêu thương.