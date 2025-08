Ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế thành phố Huế trao đổi tại hội nghị

Tính đến ngày 30/6/2025, Thuế thành phố Huế thu được 6.750 tỷ đồng, đạt 59,8% so dự toán Bộ Tài chính, đạt 59,7% so dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 24,8% so cùng kỳ năm trước; thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách không kể tiền sử dụng đất là 4.674 tỷ đồng, đạt 52,6% so với dự toán Bộ Tài chính, đạt 50,1% so dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 3,7% so cùng kỳ. Trong đó, 2/17 khoản thu hoàn thành vượt dự toán được giao; 6/17 khoản thu đạt cao so với dự toán được giao.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thuế được giao, trong 6 tháng cuối năm, Thuế thành phố Huế tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chức năng quản lý thuế. Trong công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế mới được ban hành, công khai thủ tục hành chính về thuế bằng nhiều hình thức phù hợp, dễ tiếp cận để người dân và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời; thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại, tập huấn chính sách và giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Tăng cường rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân và thông tin người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế; điện tử hóa các nội dung quy định mới tại quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế.

4 cá nhân vinh dự nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành Tài chính

Đồng thời, tăng cường công tác phân loại quản lý hoàn thuế để đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng; kiểm tra thuế theo kế hoạch và đột xuất đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả các cuộc kiểm tra. Thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong quản lý thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực.

Ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế thành phố Huế khẳng định, để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế, Thuế thành phố Huế sẽ bám sát các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế theo tinh thần làm việc 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền)… Đồng thời lưu ý, tình hình thu ngân sách trên địa bàn dù đạt so với kế hoạch nhưng so với các địa phương khác, tăng trưởng chung vẫn thấp, vì thế cần đánh giá lại tình hình thu, tác động của các gói hỗ trợ…

Để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, Thuế thành phố phải quản lý tốt nguồn thu, cơ sở thu, nắm tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn… từ đó có giải pháp tháo gỡ khó khăn đảm bảo cơ sở thu… Tiếp tục cải cách hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, rà soát, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, kiến nghị điều chỉnh bổ sung, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, gây khó khăn, phiền hà đối với người nộp thuế.

2 tập thể vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Tài chính

Tại hội nghị, 2 tập thể của Thuế thành phố Huế vinh sự nhận Bằng khen của Bộ Tài chính; 4 cá nhân được Bộ Tài chính tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành Tài chính; 20 cá nhân nhận Bằng khen Bộ Tài chính; 18 cá nhân được tặng kỷ niệm chương ngành Tài chính.