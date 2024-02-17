Sửng sốt và tự hào với gốm sứ thương hiệu Việt!

Về nhà, đưa quà tặng cho bà vợ, chị mở ra và xuýt xoa trước màu men sáng bóng, sang trọng của sản phẩm, rồi… mang cất. Bảo, chén này để lúc nào cúng kiếng thì mang ra cho tinh tấn, chơ đem dùng thường nhật thì phí đi. Bẵng đi thời gian thì danh xưng Minh Long cũng nhạt dần trong tôi, bởi nghĩ gốm sứ thì Việt Nam mình thiếu chi thương hiệu: Bát Tràng, Lái Thiêu, CK, Chu Đậu, Cường Phát, Phùng Gia, Thanh Hoa… Nói chung là nhiều. Ngay ở Huế cũng có thương hiệu gốm Phước Tích hàng trăm năm tuổi, nay vừa được phục hồi. Chẳng qua là mình chưa có điều kiện để tiếp cận đấy thôi.

Mãi cho đến 2017, thông tin các sản phẩm cao cấp của gốm sứ Minh Long được chọn để phục vụ tiệc chiêu đãi Gala Dinner và làm quà tặng cho các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế tại hội nghị cấp cao APEC Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng mới làm tôi “giật mình”. Phải đẳng cấp thế nào, uy tín thế nào thì một thương hiệu mới nhận được vinh dự như vậy chứ. Để tâm tìm hiểu, mới hay, 2017 không phải là lần đầu tiên, mà từ trước đó, APEC 2006 tại Hà Nội, chiếc cup sứ do Minh Long chế tác cũng từng được chọn để làm quà tặng. Không chỉ có vậy, sản phẩm gốm sứ Minh Long cũng nhiều lần vinh dự được chọn làm quà tặng cho lãnh đạo Nhà nước, nguyên thủ của hơn 40 quốc gia trên thế giới cũng như đồng hành tại nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc, 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Hội nghị ASEAN 2010…

Vậy nên dịp trước tết Bính Ngọ 2026, có dịp vào vùng đất Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ), tôi đã không để mình bỏ lỡ cơ hội đến thăm Bảo tàng gốm sứ (BTGS) Minh Long để được tận thấy những sản phẩm của một thương hiệu gốm sứ uy tín của đất nước.

Theo giới thiệu, người sáng lập BTGS Minh Long là ông Lý Ngọc Minh, hậu duệ đời thứ 3 tiếp nối nghề gốm sứ của họ Lý tại Bình Dương đến nay đã được 100 năm. Với niềm đam mê gốm sứ cháy bỏng đến kỳ lạ, ông Lý Ngọc Minh đã tiếp nhận truyền thống nghề nghiệp của cha ông mình, rồi tiếp tục học tập, nghiên cứu rồi nâng cấp nghề gốm sứ lên một tầm cao đến mức tuyệt kỹ.

Tôi tin chắc bạn sẽ không cho đó là những lời ngoa ngôn nếu được bước chân vào bảo tàng, được tận thấy và chiêm ngắm những sản phẩm gốm sứ mà nếu không được giới thiệu, bạn không thể tin đó là gốm sứ. Theo giới thiệu, BTGS Minh Long được người khai sinh ra nó nghiền ngẫm, thao thức, chăm chút suốt 20 năm, đến năm 2025 mới lần đầu tiên cho mở cửa đón khách, trong lúc vẫn tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện. Đó là nơi lưu lại hành trình hơn 100 năm hình thành và đưa ngành gốm sứ lên đỉnh cao của gia tộc họ Lý nơi xứ Bình Dương. Xin hãy cùng ngắm nhìn một vài hình ảnh của sản phẩm gốm sứ nơi đây mà vẻ đẹp và sự tinh xảo của chúng khiến ngôn từ dường như… bất lực.

Bức tranh phù điêu Đất nước tôi - Dân tộc tôi mô tả đời sống của 54 dân tộc Việt Nam, được chế tác bằng gốm sứ dài gần trăm mét ở khu vực cổng vào bảo tàng

Cửa chính dẫn vào bảo tàng được phối chế bằng gốm sứ

Một trong những bộ bàn ghế bằng gốm sứ. Những sản phẩm lớn như thế này để nung hoàn hảo, không nứt vỡ là cả một tuyệt kỹ

Bên cạnh sản phẩm cỡ lớn, thì có những sản phẩm nhỏ nhắn, dễ thương: Cây bút máy dùng làm quà tặng các vị quốc khách nghe nói có giá lên đến…1.800 Euros…

...hay những vật trang sức bằng gốm tinh tế như thế này.

Bộ 4 bức tranh sen diễn tả 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông;

trong đó bức mùa Đông được biết là khó thực hiện nhất, bởi phải diễn tả cho được từ màu sắc, hình thái những ngọn lá sen héo úa… bằng gốm nhưng phải nhìn cứ như cảnh thật

Và vườn hoa tuylip, nếu không được giới thiệu thì không ai nghĩ chúng được làm bằng gốm sứ

Những nhạc cụ: Trống, sáo, violin, đàn tranh, đàn bầu được làm bằng gốm sứ nhưng vẫn có thể sử dụng bình thường. Những nhạc cụ này đã được các nhạc công biểu diễn trong dịp lễ kỷ niệm 55 năm Gốm sứ Minh Long (2025)

Chiếc đồng hồ chế tác với hàng ngàn con bướm bằng gốm, tượng trưng cho bức tranh mùa xuân; độc đáo là không con nào giống con nào. Chiếc đồng hồ có giá trị sử dụng trong thực tế

Một góc tái hiện cảnh làm gốm xưa ở Bình Dương

Thợ gốm thời nay

Những người thợ - nghệ sĩ gốm sứ

Tỉ mẩn với từng họa tiết