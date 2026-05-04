Vốn FDI vào Việt Nam 4 tháng đầu năm tăng 32%

Khu công nghiệp VSIP 1 Nghệ An. (Ảnh: THÀNH CƯỜNG)

Cục Thống kê cho biết, 4 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ, là mức cao nhất kể từ năm 2022 đến nay.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới đạt 12,15 tỷ USD, tăng gấp 2,2 lần; số dự án được cấp phép đạt 1.249 dự án, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực có dự án được cấp phép mới đầu tư lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 8,12 tỷ USD, chiếm 66,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,31 tỷ USD, chiếm 19,0%; các ngành còn lại đạt 1,72 tỷ USD, chiếm 14,2%.

Đối với vốn đăng ký điều chỉnh, cả nước có 316 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng số vốn tăng thêm 3,13 tỷ USD, giảm 51,0% so với cùng kỳ.

Đối với hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, 4 tháng đầu năm có 976 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam với tổng giá trị góp vốn 2,96 tỷ USD, tăng 61,9% so với cùng kỳ. Trong đó có 325 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 445,13 triệu USD và 651 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,51 tỷ USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô-tô, mô-tô, xe máy đạt 1,89 tỷ USD, chiếm 63,9% giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 321 triệu USD, chiếm 10,9%; ngành còn lại 747 triệu USD, chiếm 25,2%.

Trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 6,05 tỷ USD, chiếm 49,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 4,08 tỷ USD, chiếm 33,6%; Trung Quốc 524,1 triệu USD, chiếm 4,3%; Nhật Bản 462 triệu USD, chiếm 3,8%....

Đáng lưu ý, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 7,40 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ, là mức thực hiện cao nhất của bốn tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,12 tỷ USD, chiếm 82,7% tổng vốn FDI thực hiện; tiếp đến là hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 540,5 triệu USD, chiếm 7,3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 270,6 triệu USD, chiếm 3,7%.

