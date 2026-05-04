Vốn FDI vào Việt Nam 4 tháng đầu năm tăng 32%

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam từ đầu năm đến nay đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32%, trong đó, tổng vốn FDI thực hiện ước đạt 7,40 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Khu công nghiệp VSIP 1 Nghệ An. (Ảnh: THÀNH CƯỜNG) 

Cục Thống kê cho biết, 4 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ, là mức cao nhất kể từ năm 2022 đến nay.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới đạt 12,15 tỷ USD, tăng gấp 2,2 lần; số dự án được cấp phép đạt 1.249 dự án, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực có dự án được cấp phép mới đầu tư lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 8,12 tỷ USD, chiếm 66,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,31 tỷ USD, chiếm 19,0%; các ngành còn lại đạt 1,72 tỷ USD, chiếm 14,2%. 

Đối với vốn đăng ký điều chỉnh, cả nước có 316 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng số vốn tăng thêm 3,13 tỷ USD, giảm 51,0% so với cùng kỳ.

Đối với hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, 4 tháng đầu năm có 976 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam với tổng giá trị góp vốn 2,96 tỷ USD, tăng 61,9% so với cùng kỳ. Trong đó có 325 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 445,13 triệu USD và 651 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,51 tỷ USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô-tô, mô-tô, xe máy đạt 1,89 tỷ USD, chiếm 63,9% giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 321 triệu USD, chiếm 10,9%; ngành còn lại 747 triệu USD, chiếm 25,2%.

Trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 6,05 tỷ USD, chiếm 49,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 4,08 tỷ USD, chiếm 33,6%; Trung Quốc 524,1 triệu USD, chiếm 4,3%; Nhật Bản 462 triệu USD, chiếm 3,8%....

Đáng lưu ý, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 7,40 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ, là mức thực hiện cao nhất của bốn tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,12 tỷ USD, chiếm 82,7% tổng vốn FDI thực hiện; tiếp đến là hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 540,5 triệu USD, chiếm 7,3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 270,6 triệu USD, chiếm 3,7%.

Việt Nam đóng góp tích cực tại Hội nghị quốc tế đầu tiên về chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch

Việc Việt Nam tham dự và đóng góp tại Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về Chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch diễn ra tại Santa Marta (Colombia) thể hiện sự chủ động của Việt Nam trong đối thoại quốc tế về chuyển dịch năng lượng, đồng thời khẳng định lập trường chuyển dịch công bằng, có trật tự, phù hợp với hoàn cảnh quốc gia

Việt Nam, Ấn Độ ngày càng đồng điệu trong các ưu tiên khu vực và toàn cầu

Phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc trao đổi với Giáo sư Harsh V. Pant, Phó Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu Nhà quan sát (ORF), nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ (2016-2026) và nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ.

Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Bước vào nửa cuối thập niên 2020, Việt Nam không còn là một quốc gia đang trỗi dậy mà đã thực sự khẳng định mình là một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi giá trị và cấu trúc an ninh toàn cầu. Dựa trên những số liệu thống kê mới nhất tính đến đầu năm 2026, Việt Nam không chỉ là một "ngôi sao đang lên" mà đã thực sự xác lập được một vị thế vững chắc, mang tính dẫn dắt và có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực cũng như trên thế giới.

