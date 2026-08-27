Huda biến chai bia khổng lồ thành tổ hợp trải nghiệm độc đáo, khuấy động mùa hè tại Huế Wonderverse Music Fest 2026

Với vai trò Đối tác Chiến lược nòng cốt của Huế Wonderverse Music Fest 2026, Huda đồng hành cùng Huế Wonderverse Music Fest 2026 với thông điệp “Di Sản Vang Danh – Chân Thành Gắn Kết”. Nếu những đêm đại nhạc hội mang đến bầu không khí bùng nổ của âm nhạc và cảm xúc, thì ngay từ ban ngày, Huda đã mở ra một “sân chơi khổng lồ” đầy năng lượng, kéo mọi người lại gần nhau hơn bằng những trải nghiệm tương tác đầy năng lượng.

Huda biến mô hình chai bia khổng lồ thành “chất xúc tác” cho những kết nối chân thành

Ngay từ những ngày đầu diễn ra lễ hội, tổ hợp trải nghiệm mang hình chai Huda khổng lồ đã trở thành một trong những điểm đến thu hút sự chú ý của đông đảo người tham dự. Giữa cái nắng mùa hè miền Trung, không gian tràn ngập những tiếng reo hò, những màn thử thách đầy hào hứng và những khoảnh khắc người chơi cùng nhau vượt qua các trò chơi vận động đầy bất ngờ.

Với thông điệp "Chân thành gắn kết", Huda mang đến Huế Wonderverse Music Fest 2026 Chai Bia Khổng Lồ với 4 trạm trải nghiệm Check-in Zone, Gắn Kết Zone, Thật Đã Zone và Xả Vai Zone. Tại đây, anh em cùng hội chiến hữu sẽ được check-in, phối hợp vượt thử thách, bung sức hết mình và xả vai qua những trải nghiệm tương tác sôi động.

Tổ hợp trải nghiệm Huda Zone hoành tráng, nổi bật sắc xanh đặc trưng và logo Huda rực rỡ tại Quảng trường Hà Huy Tập.

Từ các nhóm bạn trẻ, những gia đình đến người dân địa phương và du khách ghé thăm Huế, tất cả đều có thể tìm thấy một cách riêng để hòa mình vào không khí lễ hội. Những người vốn xa lạ nhanh chóng trở thành đồng đội trong một thử thách, những nhóm bạn càng thêm gắn kết sau những phút giây cùng nhau chinh phục trò chơi, còn tiếng cười và những cái bắt tay ăn mừng lại tiếp tục kéo dài sau mỗi lượt trải nghiệm.

Bia HUDA mang đến không gian trải nghiệm độc đáo cho du khách và người dân xứ Huế.

Sau những giờ phút cháy hết mình cùng chuỗi trò chơi, không gì tuyệt vời hơn khi cả nhóm cùng ngồi lại, nâng cao lon Huda mát lạnh để cái nắng cái nóng nhường chỗ cho những tiếng cười thả ga và khoảnh khắc kề vai sát cánh trọn vẹn.

Chính trong những khoảnh khắc tự nhiên ấy, tinh thần “Chân thành gắn kết” của Huda được thể hiện một cách sống động nhất – không chỉ qua lời nói, mà bằng những trải nghiệm thực tế khiến mọi người cùng tham gia, cùng chia sẻ và cùng tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Các bạn trẻ cùng nâng lon bia Huda cụng ly sảng khoái dưới ánh nắng ban ngày.

Tầm nhìn của thương hiệu bản xứ: Sự thấu hiểu văn hóa thể hiện qua hành động

Trải qua nhiều thập kỷ gắn bó cùng mảnh đất miền Trung, Huda luôn ghi dấu ấn sâu sắc bởi chất lượng bia hảo hạng cùng sự thấu hiểu sâu sắc văn hóa địa phương.

Việc Huda đầu tư quy mô cho tổ hợp không gian trải nghiệm tại Huế Wonderverse Music Fest 2026 chính là minh chứng rõ nét cho vai trò Đối tác chiến lược của thương hiệu. Không dừng lại ở một danh xưng tài trợ, Huda chủ động kiến tạo điểm chạm văn hóa - giải trí thực tế, hiện thực hóa thông điệp "Gắn kết tình miền Trung" bằng những trải nghiệm gần gũi, giàu cảm xúc cho giới trẻ và du khách.

Thông qua siêu lễ hội lần này, Huda – một thương hiệu đến từ Carlsberg Việt Nam – một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc: không chỉ là thương hiệu bia biểu tượng của miền Trung, mà còn là người đồng hành chiến lược tầm cỡ, luôn sẵn sàng tiên phong kiến tạo những không gian văn hóa – giải trí đẳng cấp, tiếp nối tinh thần tự hào và gắn kết của thế hệ trẻ hôm nay.

THÔNG TIN CHI TIẾT SỰ KIỆN:

● Tên sự kiện: HUẾ WONDERVERSE MUSIC FEST 2026 (HWF2026)

● Đối tác Chiến lược: Thương hiệu Bia HUDA thuộc Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

● Thời gian: 30/08/2026 – 01/09/2026

● Địa điểm: Quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế (Đường Hà Huy Tập, TP. Huế)

● Quy mô: Đại nhạc hội đa trải nghiệm quy tụ dàn sao và DJ đình đám trong nước & quốc tế.