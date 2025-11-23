Việt Nam-Bulgaria mở rộng hợp tác địa phương và đẩy mạnh giao thương

Các container hàng hóa tại cảng quốc tế Gemalink nằm trong cụm cảng Cái Mép-Thị Vải. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Tại thành phố Burgas, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria mới đây đã phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Burgas tổ chức Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Bulgaria.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm triển khai các thỏa thuận trong chuyến thăm chính thức Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm (22-24/10/2025), trong đó hai bên nhất trí mở rộng hợp tác ở cấp địa phương và tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư.

Tọa đàm đã thu hút sự tham gia của đại diện chính quyền thành phố Burgas, các hiệp hội ngành hàng và sự tham gia của gần 50 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh tại thành phố.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết Tọa đàm diễn ra đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025) và ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm chính thức Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Phú Thọ của Việt Nam và tỉnh Pernik của Bulgaria. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại sứ khẳng định hai nước có nhiều lợi thế mang tính bổ trợ: Bulgaria có thể là cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hiệu quả thị trường Đông Nam Âu và Liên minh châu Âu (EU), trong khi Việt Nam là điểm trung chuyển quan trọng để doanh nghiệp Bulgaria mở rộng hiện diện tại khu vực ASEAN năng động.

Đại sứ bày tỏ mong muốn buổi Tọa đàm sẽ giúp đại diện chính quyền, doanh nghiệp Bulgaria có thêm thông tin hữu ích về môi trường đầu tư-kinh doanh của Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng để mở ra những dự án hợp tác thực chất, hiệu quả và toàn diện, góp phần nâng kim ngạch thương mại và đầu tư song phương trong thời gian tới.

Ông Stanimir Apostolov, Phó Thị trưởng Burgas, đánh giá cao những thành tựu kinh tế mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào những lĩnh vực mà thành phố đang ưu tiên phát triển như đổi mới sáng tạo, thành phố thông minh và phát triển hạ tầng khu công nghiệp…

Chính quyền thành phố cam kết sẽ tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại thành phố Burgas.

Ông Todor Demirkov, Chủ tịch Phòng Thương mại công nghiệp Burgas đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, đã chia sẻ về những thế mạnh của các doanh nghiệp của địa phương, nhận định rằng thị trường Việt Nam năng động, phát triển nhanh đang ngày càng được các doanh nghiệp Bulgaria nói chung và thành phố Burgas nói riêng quan tâm tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Thời gian tới, Phòng Thương mại công nghiệp Burgas sẽ có các hoạt động cụ thể, thiết thực để kết nối thường xuyên hơn với các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam, qua đó góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp tốt hơn về thông tin thị trường, khách hàng và cơ hội kinh doanh.

Thông tin về tiềm năng, thế mạnh trên từng lĩnh vực kinh tế của thành phố, bà Ivelina Strateva, Giám đốc Sở Kinh tế Burgas, nhận định với những lợi thế trên các lĩnh vực cảng biển và hệ thống cảng lớn nhất khu vực Balkan, Burgas có cơ sở hạ tầng giao thông kết nối, các khu công nghiệp và hậu cần phát triển, cũng như thế mạnh về công nghệ thông tin và nông nghiệp.

Hai nước có các lĩnh vực hợp tác bổ sung cho nhau, đặc biệt là thương mại nông sản và hải sản, sản xuất và chế biến thực phẩm, công nghệ số, logistics và năng lượng sạch, dịch vụ, du lịch.

Với những tiềm năng và thế mạnh sẵn có, Burgas sẵn sàng là cửa ngõ quan trọng cho công ty Việt Nam tiếp cận thị trường Đông Nam Âu.

Các đại biểu tham dự tọa đàm cũng đã nghe ông Nguyễn Thành Hải, Phụ trách Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria khái quát những thành tựu kinh tế mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua cũng như phân tích những sản phẩm tiềm năng, thế mạnh trong thương mại cũng như lĩnh vực đầu tư tiềm năng cho doanh nghiệp hai nước, nhấn mạnh những ưu đãi mà Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) mang lại, cùng với việc Bulgaria đã gia nhập khối Schengen từ ngày 1/1/2025 và chuẩn bị gia nhập khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ là những yếu tố thuận lợi cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

Tại phiên thảo luận, đại diện chính quyền thành phố, doanh nghiệp cũng đã trao đổi về những động lực và thách thức trong hợp tác Việt Nam-Bulgaria, nhấn mạnh một số trụ cột then chốt cho quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn mới, đưa ra các lĩnh vực mũi nhọn như logistics, năng lượng tái tạo, hạ tầng thông minh và kinh tế số.

Đồng thời, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với trọng tâm là xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu chung và chuyển giao công nghệ từ Bulgaria sang Việt Nam.

Trước đó, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có buổi làm việc với bà Besna Baltina, Phó Thị trưởng Burgas.

Trao đổi với đại diện chính quyền thành phố, Đại sứ khẳng định Burgas có những lợi thế rất phù hợp với nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp Việt Nam, như cảng biển lớn nhất Biển Đen, hạ tầng giao thông kết nối, khu công nghiệp-logistics phát triển, thế mạnh trong dược phẩm, chế biến, công nghệ thông tin và nông nghiệp.

Hai nước có nhiều lĩnh vực mang tính bổ trợ, đặc biệt là thương mại nông-thủy sản, công nghiệp nhẹ, sản xuất và chế biến thực phẩm, công nghệ số, logistics và năng lượng sạch.

Đại sứ đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, văn hóa-giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Về một số định hướng hợp tác cụ thể, Đại sứ đề xuất hai bên phối hợp tổ chức định kỳ các sự kiện xúc tiến thương mại đầu tư tại Burgas; phối hợp xây dựng danh mục các dự án Burgas muốn thu hút đầu tư hoặc những ngành mà thành phố ưu tiên để Đại sứ quán hỗ trợ kết nối doanh nghiệp phù hợp tại Việt Nam; đề nghị thành phố Burgas xem xét cử đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp sang thăm Việt Nam trong năm tới để trao đổi trực tiếp và mở rộng quan hệ hợp tác cụ thể.

Đại sứ khẳng định luôn sẵn sàng làm cầu nối, đồng hành và hỗ trợ tăng cường hợp tác giữa Burgas và các tỉnh, thành phố của Việt Nam, nhất là các địa phương ven biển có nhiều điểm tương đồng và dư địa hợp tác.

Bà Besna Baltina, Phó Thị trưởng Burgas bày tỏ vinh dự được đón tiếp Đại sứ, đồng thời khẳng định Bulgaria và Việt Nam có quan hệ hữu nghị truyền thống đáng quý, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị quốc tế còn nhiều thách thức như hiện nay.

Cá nhân bà Besna Baltina cũng dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam do ấn tượng tốt đẹp về những người bạn Việt Nam trước đây.

Chia sẻ về chiến lược phát triển của Burgas, bà Baltina cho biết thành phố đang phát triển một số khu công nghiệp lớn, chuẩn bị sáp nhập một số địa phương lân cận để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế và đầu tư.

Ưu tiên của thành phố là thu hút và giữ chân người trẻ, mở ra cơ hội việc làm mới, đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó coi Việt Nam là đối tác tiềm năng.

Về lĩnh vực giáo dục, bà Baltina nhấn mạnh thành phố Burgas đặc biệt chú trọng phát triển trong thời gian tới, dự kiến phát triển các cơ sở giáo dục đa ngành, đa nghề, đào tạo nhân lực chất lượng cao với nhiều khóa học bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực: hóa học, dược phẩm, hóa công nghiệp, làm sạch nước, môi trường, kinh tế, công nghệ thông tin… hướng tới thu hút sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam.

Chính quyền thành phố luôn ủng hộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố để kết nối hợp tác với Việt Nam.

Bà Baltina cho biết hiện Burgas đang tích cực vận động để được công nhận là Thủ đô Văn hóa châu Âu vào năm 2032, sẵn sàng phối hợp tổ chức hoạt động quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam, ủng hộ ý tưởng mở chuyến bay charter kết nối Việt Nam-Burgas, đề nghị Đại sứ quán giới thiệu các công ty lữ hành lớn Việt Nam để tạo kết nối hợp tác, tăng cường trao đổi du khách./.