  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 15/10/2025 12:43

Hạ mực nước hồ chứa đón mưa lớn

HNN.VN - Ngày 15/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế đã có văn bản yêu cầu các chủ hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn triển khai các biện pháp bảo đảm vận hành an toàn hồ đập, chủ động ứng phó sớm với diễn biến mưa lớn trong thời gian tới.

Vận hành điều tiết hồ chứa Tả Trạch trên sông HươngCác hồ thủy lợi, thủy điện đồng loạt tăng lưu lượng điều tiếtNước sông Hương, sông Bồ sẽ đạt đỉnh ở mức xấp xỉ báo động II

 Hồ chứa thủy điện Bình Điền sẽ điều tiết từ 120 đến 200m3/s vào chiều nay, 15/10

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, dự báo từ ngày 19 đến ngày 24/10, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Bộ, kết hợp với không khí lạnh tăng cường lệch Đông và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên từ chiều tối ngày 19/10, trên khu vực đất liền thành phố có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày liên tục và có thể kéo dài đến những ngày cuối tháng 10/2025.

Để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mưa lớn từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện khẩn trương triển khai thực hiện phương án vận hành, điều tiết cụ thể theo các kịch bản mưa dự báo, đặc biệt đối với tình huống mưa lớn trong thời gian từ ngày 20 - 25/10 và các ngày cuối tháng 10, nhằm chủ động kế hoạch vận hành hợp lý, vừa bảo đảm an toàn hồ chứa, vừa góp phần giảm lũ cho vùng hạ du.

Tăng cường công tác phối hợp trong việc thông báo, cảnh báo về vận hành hồ chứa với chính quyền và người dân khu vực hạ du, rà soát phương án ứng phó thiên tai, kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và hậu cần dự phòng, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố, mưa lũ kéo dài hoặc chia cắt.

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và có phương án cảnh báo, xử lý các vị trí có nguy cơ sạt lở ven hồ, khu vực thượng lưu và hạ lưu các công trình đầu mối.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị các chủ hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn thành phố thực hiện và báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố trước ngày 18/10/2025.

Trưa cùng ngày, Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền đã có thông báo điều tiết hồ chứa qua tràn và tuabin của thủy điện này. Theo đó, sẽ điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần tránh đột biến khoảng từ 120 đến 200m3/s và điều chỉnh theo thực tế lưu lượng đến hồ.

Thời điểm bắt đầu điều chỉnh tăng lưu lượng bắt đầu lúc 14 giờ cùng ngày. Công ty cổ phần thuỷ điện Bình Điền đề nghị UBND phường Kim Long, UBND xã Bình Điền thông báo người dân ở hạ du hồ chứa công ty được biết và chủ động phòng tránh.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
hồ chứamực nướcmưa lớnphòng thủdân sự
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thời tiết ngày 6/10: Bão số 11 tiến vào biên giới Việt - Trung, Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 6/10, vị trí tâm bão số 11 ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, trên khu vực bờ biển tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8–9 (62–88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Thời tiết ngày 6 10 Bão số 11 tiến vào biên giới Việt - Trung, Bắc Bộ mưa lớn

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top