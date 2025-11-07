Dự trữ vàng của Liên bang Nga đạt mức cao chưa từng có trong mọi thời đại

Vàng được trưng bày tại ngân hàng Deutsche Bundesbank ở Frankfurt am Main, Đức. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 7/12, theo giờ địa phương, dẫn thông tin từ Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga cho biết dự trữ vàng của nước này đã đạt mức cao chưa từng có trong mọi thời đại với tổng giá trị ước tính 310 tỷ USD.

Theo RT, giá kim loại quý vốn được xem là hàng rào chống lạm phát và biến động tiền tệ này đã vượt mốc lịch sử 4.000 USD/ounce vào tháng Mười vừa qua trong khi vào năm 2023, vàng được giao dịch dưới ngưỡng 2.000 USD/ounce.

Theo số liệu do Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga công bố, dự trữ vàng quốc gia đạt 310,7 tỷ USD tính đến ngày 1/12.

Các ước tính cho thấy đầu tư của Moskva vào vàng thỏi đã tăng kỷ lục 92 tỷ USD trong mười hai tháng qua.

Tháng trước, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) xếp Liên bang Nga là nhà đầu tư vàng lớn thứ năm toàn cầu, chỉ đứng sau Mỹ, Đức, Italy và Pháp.

Trong khi đó, tại Diễn đàn Đầu tư Russia Calling! hôm 2/12, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho biết mặc dù đất nước “chắc chắn cảm nhận sức ép từ bên ngoài” dưới hình thức các lệnh trừng phạt của phương Tây, “đất nước và nền kinh tế của chúng ta đã vượt qua những thách thức đó một cách thành công”.

Tổng thống Putin nói rằng nền kinh tế Liên bang Nga dự kiến sẽ tăng trưởng từ 0,5% đến 1% trong năm nay.

Sau khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng Hai năm 2022, nhiều quốc gia phương Tây đã áp đặt các hạn chế kinh tế sâu rộng đối với Liên bang Nga.

Vào cuối tháng Mười, có thông tin nói rằng trong giai đoạn tháng Tư đến tháng Chín, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã chuyển về nước khoảng 64 tấn vàng từ các kho lưu trữ ở nước ngoài sau một số đợt chuyển giao quy mô lớn khác.

Trong một diễn biến khác, theo dữ liệu công bố ngày 7/12, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC – ngân hàng trung ương) trong tháng 11/2025 tiếp tục nâng dự trữ vàng, đánh dấu tháng thứ 13 liên tiếp cơ quan này mua ròng.

Lượng vàng miếng PBoC nắm giữ hiện tăng thêm 30.000 ounce, nâng tổng dự trữ lên khoảng 74,12 triệu ounce, với chu kỳ gom vàng hiện tại bắt đầu từ tháng 11/2024.

Những động thái nêu trên diễn ra trong bối cảnh lo ngại trước việc phương Tây đóng băng hơn 300 tỷ USD tài sản công và tư nhân của Liên bang Nga.

Cũng trong tháng Mười, Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon dự đoán giá vàng thế giới “hoàn toàn có thể tăng lên 5.000 hoặc thậm chí 10.000 USD trong những điều kiện như hiện nay”.

Ông Dimon viện dẫn hàng loạt thách thức mà kinh tế toàn cầu đang đối mặt, bao gồm thuế quan của Mỹ, thâm hụt gia tăng, lạm phát, sự chuyển dịch sang trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với căng thẳng địa chính trị và các đợt tăng cường quân sự.

Một số chuyên gia thị trường khác cũng đưa ra đánh giá tương tự về vai trò của vàng như “một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư tuyệt vời”.