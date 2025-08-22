World Travel Awards vinh danh Cao nguyên đá Đồng Văn là điểm đến hàng đầu

Giới trẻ đam mê trải nghiệm những cung đường trên Cao nguyên đá Hà Giang. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Ban tổ chức giải thưởng World Travel Awards vừa vinh danh Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn của Việt Nam là “Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2025,” trong khuôn khổ lễ trao giải tại Bahrain, tối qua, ngày 6/12.

Có mặt tại buổi lễ để nhận danh hiệu này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc chia sẻ rằng danh hiệu không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là sự ghi nhận của thế giới đối với những nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Giải thưởng là động lực quan trọng để Tuyên Quang tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới.

Lần đầu tiên được xướng tên ở hạng mục văn hóa tầm vóc thế giới, Cao nguyên đá Đồng Văn đã khẳng định vị thế và sức hút từ nỗ lực bảo tồn giá trị di sản không chỉ của địa phương, mà còn góp phần khẳng định tầm vóc, năng lực cạnh tranh quốc tế và vị thế ngày càng nổi bật của du lịch Việt Nam.

Trước đó, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận năm 2010, là nơi lưu giữ lịch sử tiến hóa hơn 550 triệu năm của Trái đất, hội tụ đa dạng giá trị về địa chất, văn hóa và đời sống cộng đồng.

Hệ thống karst (hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đá vôi bị nước chảy xói mòn), các di chỉ cổ sinh vật, hang động, hóa thạch và các lớp trầm tích được chồng xếp qua hàng trăm triệu năm đã tạo nên một kỳ quan địa chất hiếm có trên toàn cầu.

Không chỉ vậy, Đồng Văn còn là không gian văn hóa của 17 đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam cùng chung sống và tạo nên hệ giá trị văn hóa đa tầng, độc đáo. Kiến trúc bản địa, lễ nghi, tri thức dân gian, âm nhạc, ngôn ngữ và nghề thủ công truyền thống hợp thành những nét văn hóa đặc trưng của từng cộng đồng.

Ngoài Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, World Travel Awards còn vinh danh Việt Nam là “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới.” Mộc Châu và Tam Đảo cũng chiến thắng ở hạng mục “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới,” và “Thị trấn điểm đến hàng đầu thế giới.” Tại Phú Quốc, Bãi Kem và thị trấn Hoàng Hôn lần lượt nhận giải “Bãi biển khu vực hàng đầu thế giới” và “Điểm đến biểu tượng thu hút du khách.”./.