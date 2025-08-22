  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 08/12/2025 07:32

World Travel Awards vinh danh Cao nguyên đá Đồng Văn là điểm đến hàng đầu

Lần đầu tiên được World Travel Awards xướng tên ở hạng mục văn hóa mang tầm vóc thế giới, Cao nguyên đá Đồng Văn đã khẳng định vị thế và sức hút từ nỗ lực bảo tồn giá trị di sản của địa phương.

Việt Nam được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giớiViệt Nam được đề cử ở nhiều hạng mục của Giải thưởng Du lịch thế giới 20

Giới trẻ đam mê trải nghiệm những cung đường trên Cao nguyên đá Hà Giang. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+) 

Ban tổ chức giải thưởng World Travel Awards vừa vinh danh Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn của Việt Nam là “Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2025,” trong khuôn khổ lễ trao giải tại Bahrain, tối qua, ngày 6/12.

Có mặt tại buổi lễ để nhận danh hiệu này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc chia sẻ rằng danh hiệu không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là sự ghi nhận của thế giới đối với những nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Giải thưởng là động lực quan trọng để Tuyên Quang tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới.

Lần đầu tiên được xướng tên ở hạng mục văn hóa tầm vóc thế giới, Cao nguyên đá Đồng Văn đã khẳng định vị thế và sức hút từ nỗ lực bảo tồn giá trị di sản không chỉ của địa phương, mà còn góp phần khẳng định tầm vóc, năng lực cạnh tranh quốc tế và vị thế ngày càng nổi bật của du lịch Việt Nam. 

Trước đó, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận năm 2010, là nơi lưu giữ lịch sử tiến hóa hơn 550 triệu năm của Trái đất, hội tụ đa dạng giá trị về địa chất, văn hóa và đời sống cộng đồng.

Hệ thống karst (hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đá vôi bị nước chảy xói mòn), các di chỉ cổ sinh vật, hang động, hóa thạch và các lớp trầm tích được chồng xếp qua hàng trăm triệu năm đã tạo nên một kỳ quan địa chất hiếm có trên toàn cầu.

Không chỉ vậy, Đồng Văn còn là không gian văn hóa của 17 đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam cùng chung sống và tạo nên hệ giá trị văn hóa đa tầng, độc đáo. Kiến trúc bản địa, lễ nghi, tri thức dân gian, âm nhạc, ngôn ngữ và nghề thủ công truyền thống hợp thành những nét văn hóa đặc trưng của từng cộng đồng.

Ngoài Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, World Travel Awards còn vinh danh Việt Nam là “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới.” Mộc Châu và Tam Đảo cũng chiến thắng ở hạng mục “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới,” và “Thị trấn điểm đến hàng đầu thế giới.” Tại Phú Quốc, Bãi Kem và thị trấn Hoàng Hôn lần lượt nhận giải “Bãi biển khu vực hàng đầu thế giới” và “Điểm đến biểu tượng thu hút du khách.”./.

World Travel Awards (WTA) ra đời năm 1993, là một trong những giải thưởng uy tín nhất của ngành du lịch toàn cầu. Sau 3 thập kỷ, World Travel Awards đã khẳng định được uy tín, chất lượng dịch vụ và sức hấp dẫn của các điểm đến trên bản đồ du lịch thế giới do giải thưởng bình chọn.

 

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa:
World Travel Awardsvinh danhCao nguyên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thông tin doanh nghiệp:
Carlsberg Việt Nam lần thứ ba liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Carlsberg Việt Nam vừa được HR Asia Awards 2025 vinh danh là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp nhận giải thưởng uy tín này. Thành tích này không chỉ phản ánh sự nhất quán trong việc xây dựng môi trường làm việc xuất sắc qua từng năm, mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn của Carlsberg Việt Nam trong việc kiến tạo một nơi làm việc gắn kết, phát triển và hòa nhập cho mọi thế hệ nhân viên.

Carlsberg Việt Nam lần thứ ba liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
3 thành phố được vinh danh vì những thành tựu về sức khỏe cộng đồng

Tại Hội nghị thượng đỉnh Quan hệ đối tác vì các thành phố khỏe mạnh thường niên năm 2025 diễn ra ở Paris (Pháp) từ ngày 18 - 21/3, 3 thành phố đã được vinh danh vì những thành tựu trong nỗ lực ngăn ngừa các bệnh không lây nhiễm và thương tích; đó là Córdoba (Argentina), Fortaleza (Brazil), và Greater Manchester (Vương quốc Anh).

3 thành phố được vinh danh vì những thành tựu về sức khỏe cộng đồng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top