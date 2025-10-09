  • Huế ngày nay Online
Hạ tầng cho công nghiệp xanh

HNN - Phát triển công nghiệp (CN) xanh không chỉ là xu thế mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc trong quá trình tăng trưởng của Huế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đang tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

 Trạm xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Gilimex sẽ đảm bảo toàn bộ nước thải đạt chuẩn

Khẳng định tiềm năng, định hình hướng đi

Đến thời điểm này, Dự án Khu CN Gilimex (phường Phú Bài) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, sẵn sàng đón các nhà đầu tư. Với quy mô hơn 460ha, Khu CN Gilimex được kỳ vọng trở thành biểu tượng cho hướng phát triển công nghiệp xanh, sạch và thân thiện với môi trường. Điểm nhấn nổi bật của dự án là Trạm xử lý nước thải tập trung có tổng mức đầu tư khoảng 130 tỷ đồng, đã hoàn thành và sẵn sàng vận hành. Công trình này đảm bảo toàn bộ nước thải từ các nhà đầu tư thứ cấp đều đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường. Đây là minh chứng rõ ràng cho cam kết phát triển bền vững lâu dài của Gilimex trong hệ thống khu công nghiệp trên cả nước.

Ông Phan Văn Dinh, Phó Tổng Giám đốc Gilimex Huế cho biết, Gilimex xác định ngay từ đầu sẽ xây dựng dự án kiểu mẫu, lấy phát triển xanh làm kim chỉ nam trong hoạt động. Mảng xanh chiếm tới 22% diện tích, tương đương 65ha, gấp đôi so với quy định tối thiểu hiện hành.

Huế nằm trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, có lợi thế giao thương với Lào, Thái Lan, Myanmar; sở hữu sân bay quốc tế Phú Bài, cảng nước sâu Chân Mây và hệ thống đường sắt, đường bộ. Hạ tầng giao thông, logistics và thông tin liên lạc ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện để hình thành chuỗi dịch vụ hậu cần công nghiệp quy mô khu vực. Hiện toàn thành phố có 6 khu CN và 2 khu kinh tế là Chân Mây - Lăng Cô và Cửa khẩu A Đớt. Nhiều khu CN, kinh tế đã được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, có trạm xử lý nước thải đạt chuẩn, diện tích cây xanh chiếm từ 20% trở lên. Các khu CN như, Phong Điền, Phú Bài, Tứ Hạ, La Sơn đang được nâng cấp theo mô hình “khu CN sinh thái”. Song song đó, nguồn nhân lực cũng đang dần đảm bảo với hơn 700.000 người trong độ tuổi lao động, gần một nửa đã qua đào tạo từ hệ thống đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn.

Phát triển bền vững

Trong nhiều lần trao đổi, lãnh đạo thành phố Huế khẳng định: “Huế sẽ không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng ngắn hạn”. Hướng đi ấy có thể khiến chỉ số tăng trưởng ban đầu khiêm tốn, nhưng đổi lại là nền tảng cho môi trường đầu tư an toàn, minh bạch và lâu dài, nơi những nhà đầu tư tử tế, có tầm nhìn bền vững tìm thấy điểm đến phù hợp. Tuy nhiên, hiện nay, phát triển CN xanh vẫn còn nhiều thách thức. Điển hình như, hạ tầng giao thông và năng lượng chưa đồng bộ; nguồn nhân lực công nghệ cao còn thiếu; chi phí chuyển đổi xanh lớn, nhất là với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để tháo gỡ khó khăn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương cho biết, thành phố đã triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ như, hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, đất đai; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, xử lý nước thải tuần hoàn; khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo; rút ngắn thủ tục hành chính qua hệ thống “một cửa điện tử”; thành lập 4 tổ công tác đặc biệt do lãnh đạo UBND thành phố trực tiếp phụ trách để tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm.

Theo ông Lê Văn Tuệ, Trưởng ban Quản lý các Khu Kinh tế, CN thành phố, để đảm bảo hướng đi xanh, thành phố đã ban hành bộ tiêu chí sàng lọc nhà đầu tư, ưu tiên dự án công nghệ tiên tiến, ít phát thải, không dùng than đá và khuyến khích mô hình sản xuất tuần hoàn. Các dự án có công nghệ lạc hậu, nguy cơ ô nhiễm sẽ không được cấp phép dù quy mô vốn lớn.

Bài, ảnh: Lê Thọ
