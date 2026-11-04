Cầu qua cửa biển Thuận An mang tên Cửa Thuận

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận.

Cầu qua cửa biển Thuận An thuộc dự án Tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế và cầu qua cửa biển Thuận An. Đây là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển và mở rộng không gian phát triển của thành phố.

Theo tờ trình của UBND thành phố, quá trình lựa chọn tên gọi cho công trình đã trải qua nhiều bước lấy ý kiến. Ngày 7/11/2025, UBND thành phố từng trình HĐND thành phố phương án đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Thuận An. Tuy nhiên, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 28, HĐND thành phố khóa VIII, các đại biểu đề nghị nghiên cứu lại vì tên gọi này có thể gây nhầm lẫn với cầu Thuận An đã có trước đó, nằm trên tuyến qua phá Tam Giang.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng lại đề án, bổ sung hai phương án đặt tên là cầu Cửa Thuận và cầu Thai Dương để lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân.

Việc lấy ý kiến được thực hiện trên ứng dụng Hue-S từ ngày 10/7 đến 6/9/2026. Kết quả ghi nhận 8.423 lượt bình chọn. Trong đó, phương án cầu Cửa Thuận có 4.747 lượt, chiếm 56,4%; phương án cầu Thai Dương có 3.676 lượt, chiếm 43,6%.

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến, UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, quyết định đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận. Theo giải trình của UBND thành phố, Cửa Thuận là danh xưng viết ngắn gọn của tên gọi cửa biển Thuận An.

Cầu qua cửa biển Thuận An chính thức mang tên Cửa Thuận.

Thẩm tra tờ trình, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND thành phố thống nhất với phương án do UBND thành phố đề xuất. Ban nhận định đây là công trình có quy mô lớn, ý nghĩa chiến lược và giá trị biểu trưng của thành phố nên việc lựa chọn tên gọi nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Theo Ban Văn hóa - Xã hội, tên gọi Cửa Thuận không chỉ là một danh xưng địa lý mà còn chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa và mong ước về một vùng đất bình yên, thịnh vượng bên bờ biển.

Việc đặt tên công trình được thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và Nghị định số 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng. Theo quy định, công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng phải được UBND thành phố trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định.