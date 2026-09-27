Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò chủ trì Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu về bức tranh vĩ mô và các định hướng phát triển của Việt Nam thời gian tới tại FMM 2026

Trong khuôn khổ Năm APEC 2026, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33 (FMM 2026) đã chính thức diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc) trong 2 ngày từ 20-21/10.

Đảm nhiệm vai trò chủ nhà Năm APEC 2027, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn được mời tham gia phát biểu tại phiên thảo luận trọng tâm về kinh tế vĩ mô, cùng lãnh đạo Bộ Tài chính Trung Quốc và Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Tại hội nghị, đại diện các tổ chức quốc tế và các nền kinh tế thành viên tập trung phân tích triển vọng kinh tế toàn cầu, những yếu tố rủi ro và động lực tăng trưởng của khu vực.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chia sẻ nhận định về tình hình kinh tế thế giới, khu vực và triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong chín tháng đầu năm 2026.

Tại hội nghị, Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ nhà của tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2027, dự kiến tổ chức tại Hạ Long. Đồng thời, thông tin với báo chí, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết: Việt Nam đã đề xuất 4 chủ đề ưu tiên và nhận được sự đồng thuận cao từ các thành viên.

Thứ nhất là củng cố thị trường vốn nhằm khơi thông nguồn vốn tư nhân, phục vụ đầu tư cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thứ hai là phát triển cơ sở dữ liệu, tạo điều kiện để doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các dịch vụ tài chính.

Thứ ba là đa dạng hóa nguồn lực cho đầu tư phát triển của các nền kinh tế APEC.

Thứ tư là thu hút và đào tạo tài năng trẻ trong lĩnh vực tài chính của các nền kinh tế thành viên.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, các chủ đề này nhận được sự đồng thuận cao. Các thành viên kỳ vọng sớm đưa những nội dung ưu tiên vào chương trình thảo luận và xây dựng các giải pháp cụ thể.

Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu quan trọng là đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả, phục vụ điều hành kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội của từng nền kinh tế. Việt Nam đã tham vấn các thành viên về những chủ đề dự kiến đưa vào tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2027.

Các thành viên đồng thời bày tỏ sẵn sàng hợp tác, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm trong phát triển lĩnh vực tài chính. Theo chương trình dự kiến, ngày 21/10, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam tiếp tục tham dự các phiên họp, hoạt động tiếp xúc song phương. Kết thúc hội nghị, Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ trì tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027.

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