Giá trứng tăng 20 - 30% nhưng tiềm ẩn nguy cơ giảm sốc

Nguồn cung giảm, cầu tiêu dùng phục hồi đẩy giá trứng tăng mạnh

Tại chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội), sáng 9/8, giá trứng gà (giống trứng Ai Cập) được các tiểu thương bán ở mức 3.500 đồng/quả; giá trứng gà đỏ ở mức 3.000 đồng/quả; giá trứng vịt 3.300 đồng/quả.

Người dân mua trứng gà tại chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Hạnh

Chị Hoa, tiểu thương kinh doanh chợ đầu mối phía Nam cho hay, giá trứng gà đắt lên khoảng hơn 1 tháng nay. Nhích dần từ 2.600 đồng/quả lên 2.800 đồng/quả và nay lên 3.500 đồng/quả. Nguyên nhân do đang vào mùa làm bánh Trung Thu, mặt khác, do thời điểm cuối năm ngoái, đầu năm nay, giá trứng gà giảm sâu, nên nhiều trại nuôi bỏ chuồng, đến thời điểm này sản lượng trên thị trường giảm đẩy giá trứng tăng cao.

Không chỉ ở chợ đầu mối phía Nam, tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, giá trứng gà cũng nhỉnh hơn đôi chút và phổ biến ở mức 3.600 đồng/quả. Chuyên đưa mối sỉ và bán lẻ tại chợ Kim Liên, chị Minh Lan tiểu thương chợ này cho hay, giá trứng tăng cao khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, nhưng do chủ yếu bán cho các mối khách quen nên dù đầu mua vào cao nhưng đầu bán ra chị cũng chỉ nhích nhẹ. Thay vì mua nhiều thì nay chị Minh Lan cũng chỉ buôn lượng vừa đủ để bán cho người cần.

Giá trứng gà tăng cao thời điểm này mang lại lợi nhuận khá cao cho các chủ trại nuôi. Bởi giá thành trứng gà hiện nay rơi vào khoảng 1.500 - 1.600 đồng/quả, trong khi giá bán buôn trứng tại trại nuôi có thời điểm vào khoảng 3.000 đồng/quả. Mức giá này giúp nhiều trại nuôi bù lỗ cho những khoảng thời gian rớt thảm, thua lỗ đợt đầu năm, khi giá trứng rớt xuống 1.300 - 1.400 đồng/quả.

Ông Vũ Văn Yên, chủ một trại gà trứng tại TP. Hải Phòng cho hay, giá trứng bán buôn tại trại đã tăng mạnh trong khoảng 1 tháng. Hiện, giá trứng gà tại trại đang được bán ở mức 2.700 - 2.800 đồng/quả, với mức giá này, hộ nuôi của ông lãi khoảng 1.000 đồng/quả. Tuy nhiên, với các hộ đã ký hợp đồng bao tiêu đầu ra từ trước, giá trứng tại trại không có nhiều biến động.

Về phía doanh nghiệp, bà Chu Thị Hồng Thủy, Phó Chủ tịch & CEO của TAFA GROUP, cho hay giá trứng gà tăng mạnh xuất phát từ ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, nguồn cung giảm bởi sau giai đoạn giá xuống thấp năm 2024, nhiều trang trại buộc phải thu hẹp quy mô hoặc tạm ngừng sản xuất. Thứ hai, biến động tỷ giá tăng 8 - 10%. Thứ ba, cầu phục hồi. Theo đó, nhu cầu tiêu thụ nội địa cùng xuất khẩu sang Campuchia, Lào, Trung Đông đang tăng trở lại.

Đáng chú ý, giá trứng trung bình 6 tháng đầu năm tại Việt Nam vẫn thấp hơn mặt bằng chung Đông Nam Á và nhiều nước trên thế giới, tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho ngành.

Nhận định nào cho giá trứng gà thời gian tới?

Bà Chu Thị Hồng Thủy nhận định, trong thời gian tới, giá trứng sẽ duy trì ở mức cao hơn so với đầu năm nhưng tương đối ổn định, có thể điều chỉnh giảm hoặc đi ngang. Do đó, doanh nghiệp cần tận dụng đồng thời lợi thế giá và ứng dụng công nghệ để gia tăng sức cạnh tranh quốc tế. Tận dụng lợi thế giá của Việt Nam để mở rộng thị phần xuất khẩu. Cải thiện biên lợi nhuận để nâng cấp công nghệ.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam cho rằng, cầu tăng, cung giảm là yếu tố đẩy giá trứng tăng trong hơn 1 tháng qua. Bên cạnh đó, dịch tả lợn châu Phi khiến người tiêu dùng giảm tiêu thụ thịt lợn và chuyển sang tiêu thụ thịt gia cầm, trứng gia cầm và thủy sản, góp phần thúc đẩy giá trứng tăng lên.

Tuy nhiên, tại một số trại nuôi, giá bán buôn trứng gà đã có xu hướng giảm nhẹ về khoảng 2.400 - 2.500 đồng/quả thay cho mức 2.800 - 2.900 đồng/quả trước đó. Ông cũng cho rằng, mức giá từ 2.000 - 2.800 đồng/quả là hợp lý, phù hợp với giá trị thực của quả trứng và giá thành sản xuất hiện nay.

Nhận định về thị trường trong thời gian tới, ông Sơn cho biết, giá trứng sẽ không ổn định mãi mãi, có thể tụt xuống sau 5-6 tháng nữa. Bởi giá trứng tăng lên và người nuôi bắt đầu có lời, một số hộ nông dân bắt đầu tái đàn khá nhiều. Tuy nhiên, nếu tái đàn mà không được kiểm soát thì dễ lặp lại câu chuyện cung vượt cầu, giá trứng lại rớt xuống. Do đó, người chăn nuôi, nhất là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cần hết sức thận trọng.

Về việc này, bà Chu Thị Hồng Thủy cho rằng, để ngành trứng phát triển bền vững, cần xây dựng bốn trụ cột chiến lược. Thứ nhất, dữ liệu và dự báo chuẩn xác. Việc ứng dụng Big Data và AI để cân đối sản lượng, tránh tình trạng “được mùa rớt giá”. Thứ hai, đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị. Doanh nghiệp, nông dân và nhà phân phối hợp tác dài hạn để cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro. Thứ ba, chuẩn hóa chất lượng. Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, truy xuất nguồn gốc minh bạch để giữ uy tín và mở rộng xuất khẩu. Thứ tư, đổi mới sản phẩm và thị trường. Theo đó, việc giảm phụ thuộc vào trứng tươi, mở rộng các sản phẩm để cạnh tranh toàn cầu.

“Bên cạnh việc triển khai công nghệ hóa sản xuất giúp nâng năng suất, giảm chi phí; chuỗi cung ứng tinh gọn nhằm tối ưu toàn bộ chi phí logistics; thì việc phát triển sản phẩm giá trị gia tăng như trứng hữu cơ, trứng chức năng… cũng là giải pháp giúp nâng giá trị sản phẩm nhưng vẫn giữ được mức giá phổ thông cạnh tranh”, bà Thủy nói.

Theo số liệu của Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), năm 2024, tổng đàn gia cầm cả nước đạt 584,4 triệu con, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt gia cầm đạt 2,46 triệu tấn (tăng 6,9%), sản lượng trứng đạt 20,352 tỷ quả (tăng 5,1%), gồm 13,516 tỷ quả trứng gà và 6,913 tỷ quả trứng thủy cầm. Việt Nam hiện đứng thứ 10 thế giới về đàn gà và thứ 2 thế giới về đàn thủy cầm.