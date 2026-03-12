Nguy cơ khủng hoảng nhân đạo tại Trung Đông

Một tòa nhà tại Thủ đô Tehran của Iran bị phá hủy sau cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Truyền thông khu vực đưa tin, Israel đã tiến hành các cuộc không kích mới vào vùng ngoại ô Thủ đô Beirut của Liban, vốn là thành trì của Hezbollah, trong khi nhóm này tiếp tục bắn rocket và tấn công quân đội Israel gần biên giới. Các cuộc không kích khiến nhiều người dân thiệt mạng và bị thương.

Liban đã bị cuốn vào xung đột tại Trung Đông sau khi lực lượng Hezbollah tại Liban tấn công Israel nhằm đáp trả việc lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành tại Iran.

Theo Cơ quan Quản lý rủi ro thiên tai Liban, từ khi xung đột bùng phát đầu tháng 3/2026, đã có 570 người thiệt mạng, gần 1.500 người bị thương và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Trong bối cảnh đó, Liên minh châu Âu (EU) đã triển khai gói viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Liban, cung cấp lương thực, vật tư y tế, quần áo mùa đông và vật liệu dựng lều tạm.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk bày tỏ lo ngại về tác động ngày càng sâu sắc của cuộc xung đột ở Trung Đông đối với dân thường. Ông Volker Turk lên án các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào khu dân cư, cơ sở y tế, trường học, di sản văn hóa và cơ sở hạ tầng nước, năng lượng. Ông kêu gọi các bên tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường.

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cảnh báo, chi phí và thời gian vận chuyển tăng do tắc nghẽn tại eo biển Hormuz đã làm gián đoạn hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Trung Đông và thúc đẩy nỗ lực hướng tới giải pháp chính trị.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh lập trường của nước này phản đối các cuộc tấn công bừa bãi nhằm vào dân thường và cơ sở phi quân sự; khẳng định chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các nước Arab ở vùng Vịnh cần được tôn trọng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar khẳng định nước này đã thực hiện các biện pháp tự vệ cần thiết cũng như tăng cường nỗ lực ngoại giao để ngăn khủng hoảng lan rộng.

