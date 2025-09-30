GE Vernova sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành năng lượng sạch

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và bà Mavi Zingoni, Giám đốc điều hành phụ trách mảng nguồn điện của Công ty GE Vernova. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Tập đoàn GE đã vào đầu tư, làm ăn ở Việt Nam trong thời gian dài, đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực năng lượng, đồng thời góp phần giúp Việt Nam cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ. Thủ tướng mong Công ty GE Vernova và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam có tiếng nói tác động cải thiện chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, Việt Nam chủ trương phát triển năng lượng sạch, trong đó có nhu cầu các turbine điện gió, hydrogen, do đó rất cần sự hỗ trợ, hợp tác của GE.

Bà Mavi Zingoni cho biết, Tập đoàn GE đã tách thành một số công ty, trong đó có Công ty GE Vernova; bày tỏ rất vinh dự được cùng với Việt Nam thực hiện sứ mệnh phát triển năng lượng sạch; coi Việt Nam là cứ điểm an toàn với GE Vernova; đang phân tích cơ hội để cải thiện chuỗi cung ứng ở Việt Nam; tin tưởng GE Gernova có thể đáp ứng nhu cầu phát triển năng lượng của Việt Nam, đóng góp xử lý thách thức thương mại mà hai bên đang phải đối mặt.

Bà nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, Việt Nam sẽ cần rất nhiều năng lượng, trong khi đó, GE Vernova có tất cả các công nghệ phát triển năng lượng, sử dụng hydrogen, giảm phát thải carbon… Bà tin tưởng khi Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường quan hệ, GE Vernova có thể hỗ trợ tích cực hơn trong lĩnh vực năng lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam phải tăng trưởng nhanh và bền vững để thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đây là thách thức lớn đối với Việt Nam, đòi hỏi nỗ lực lớn để đạt mục tiêu này, trong đó năng lượng đóng vai trò hết sức quan trọng, nếu tăng trưởng liên tục trong những năm tới thì nhu cầu năng lượng rất lớn, không những vậy phải là điện xanh, sạch, hơn nữa, Việt Nam tham gia lưới điện, bảo đảm an ninh năng lượng cho ASEAN, trong đó bán điện cho Singapore, Malaysia, Campuchia…

Do đó Thủ tướng mong GE Vernova đóng góp vào mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài; đầu tư vào các nguồn điện và lưới điện cao áp, kể cả lưới điện kết nối ASEAN; đồng thời tích cực chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, hiện Việt Nam đã sản xuất được các cột điện gió và xuất khẩu ra thế giới, tuy nhiên turbine điện gió chưa sản xuất được, do đó rất mong GE tạo điều kiện, cơ hội để chuyển giao công nghệ sản xuất turbine, hình thành hệ sinh thái hạ tầng năng lượng nói chung; đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành năng lượng công nghệ cao; nâng cao năng lực quản trị; góp phần xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển các nguồn, lưới điện; ưu tiên các đơn hàng turbine phát điện mà doanh nghiệp Việt Nam đặt hàng cho các dự án nhiệt điện đang xây dựng. Thủ tướng mong hai bên có tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, hướng đến tương lai trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Thủ tướng mong các tập đoàn năng lượng lớn của Việt Nam như Petrovietnam, EVN cần ký hợp tác chiến lược lâu dài với GE Gernova để phát triển mạnh mẽ nguồn, lưới điện, hiện đại hóa ngành điện Việt Nam, góp phần phát triển nhanh và bền vững, đôi bên cùng có lợi, đem lại lợi ích cho hai đất nước.

Cảm ơn ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, bà Mavi Zingoni nhấn mạnh sẽ phân tích kỹ, đầy đủ triển vọng thị trường Việt Nam để hỗ trợ các đối tác; tin tưởng con người Việt Nam có kỹ năng rất tốt và rất mong được hợp tác để hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghệ, sẵn sàng ký kết các thỏa thuận hợp tác để tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D); cho rằng, hai bên cần có tư duy hợp tác dài hạn, nhất là về hydrogen; mong muốn được triển khai ngay sự hợp tác này.

Thủ tướng khẳng định, năng lượng Việt Nam rất lớn; yêu cầu phát nâng cao chất lượng, phát triển xanh là xu thế; truyền thống hợp tác GE và Việt Nam rất chặt chẽ, do đó Thủ tướng mong GE Vernova xác định Việt Nam là thị trường chiến lược, do đó cần coi đây là trọng tâm để đầu tư lâu dài; mong GE đầu tư một Trung tâm R&D về nghiên cứu năng lượng điện; sẵn sàng tạo điều kiện cho GE Vernova đầu tư lâu dài, thành công tại Việt Nam.