  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 21/09/2026 06:24

Gắn kết cộng đồng bảo vệ rừng

HNN - Thành phố Huế là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong giao rừng tự nhiên cho cộng đồng. Từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), cộng đồng trở thành chủ thể thực sự trong bảo vệ tài nguyên rừng.

Hơn 10 điểm cháy được phát hiện, khống chế kịp thờiTín chỉ cácbon - nguồn lực mới cho rừng HuếHĐND thành phố thông qua các quyết sách về hạ tầng, đất đai, nguồn lực phát triển

Đánh dấu sơn lên các cây gỗ quý có đường kính lớn. 

Thay đổi trong nhận thức cộng đồng

Trở lại thôn Lê Triêng 1 (xã A Lưới 1), ít ai nghĩ rằng vùng đất từng là điểm nóng phá rừng, săn bắt động vật hoang dã trái phép, nay lại trở thành điểm sáng tiêu biểu về quản lý, bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng.

Trước năm 2005, thói quen lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, đặt bẫy thú rừng đã ăn sâu vào đời sống bà con. Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi Nhà nước chính thức giao 1.100ha rừng cho cộng đồng tự quản lý. Từ chỗ xem rừng là nơi khai thác tự do, nhận thức của người dân Pa Cô nơi đây đã thay đổi hoàn toàn: “Rừng là tài sản chung, bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chính mình và cộng đồng”, ông Hồ Văn Ôn, Trưởng ban Quản lý rừng cộng đồng thôn Lê Triêng 1 nhớ lại.

Đặc biệt, kể từ năm 2021, khi chính sách chi trả DVMTR được triển khai trên diện tích hơn 428,84ha thuộc lưu vực thủy điện A Lin, niềm vui của bà con càng được nhân lên. Riêng năm 2025, cộng đồng thôn nhận được 276 triệu đồng và năm 2026 tiếp tục nhận gần 180 triệu đồng tiền DVMTR. Nguồn kinh phí này giúp các hoạt động giữ rừng đi vào nền nếp.

Hiện nay, thôn Lê Triêng 1 duy trì 2 tổ tuần tra bảo vệ rừng với 22 thành viên. Dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của lực lượng kiểm lâm địa bàn, mỗi tháng, tổ đều đặn tổ chức 2 - 3 đợt tuần tra, mỗi đợt kéo dài 2 ngày 1 đêm. Tình trạng lấn chiếm đất rừng hay săn bắt động vật hoang dã gần như được đẩy lùi hoàn toàn.

Ông Nguyễn Đăng Huy Cường, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực A Lưới khẳng định: Lê Triêng 1 là cộng đồng tiêu biểu nhiều lần được UBND thành phố trao tặng bằng khen. Điểm đột phá lớn nhất là đã hình thành được cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa kiểm lâm địa bàn và các tổ tuần tra cộng đồng.

Tại thôn A Tin (xã Nam Đông), cộng đồng kết hợp tuần tra rừng theo phương thức truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại. Hành trang của 8 thành viên không chỉ có cơm vắt, lương khô, nước uống mà còn có điện thoại thông minh. Đi đến đâu, nhóm sử dụng phần mềm WebGIS trên điện thoại thông minh để cập nhật thông tin, ghi nhận tuyến tuần tra chính xác đến đó. Các thành viên còn chăm sóc mây dưới tán rừng và dùng sơn đánh dấu vào những cây rừng có đường kính lớn để nhận diện ranh giới rừng của cộng đồng.

Thôn A Tin hiện được giao quản lý gần 290ha rừng tự nhiên với sự tham gia của 90 hộ thành viên là đồng bào dân tộc Cơ Tu. Bình quân mỗi năm, cộng đồng nhận từ 100 đến 150 triệu đồng tiền DVMTR.

Hiệu quả của chủ trương giao rừng cho cộng đồng quản lý, bảo vệ thể hiện rõ nhất qua sự thay đổi về trữ lượng tài nguyên. Từ 290ha rừng nghèo, phục hồi trước đây với trữ lượng chỉ khoảng 10 - 100m³/ha, đến nay khu vực này đã phát triển thành rừng trung bình, trữ lượng đạt từ 150 - 200m³/ha.

Tại phường Phong Điền, cộng đồng thôn Tân Mỹ cũng là một điểm sáng tiêu biểu trong công tác giao đất, giao rừng. Từ năm 2011, cộng đồng với 218 hộ tham gia được tín nhiệm giao quản lý hơn 542ha rừng tự nhiên. Nằm giáp ranh với khu vực A Lưới, địa bàn này vốn chịu nhiều áp lực và diễn biến phức tạp về tình trạng xâm hại rừng. Với phương châm “ba cùng”: cùng ăn, cùng ở và cùng tuần tra, tình trạng xâm hại tài nguyên rừng tại đây đã được kéo giảm đáng kể, giữ vững diện tích rừng cho vùng giáp ranh.

Cộng đồng A Tin chuẩn bị giống cây bản địa để trồng rừng. 

“Cánh tay nối dài” của lực lượng kiểm lâm

“Chính sách DVMTR không chỉ tạo nguồn lực tài chính ổn định cho ngành lâm nghiệp mà còn khơi dậy vai trò chủ thể của cộng đồng. Nguồn tiền DVMTR có thể chưa làm bà con giàu lên ngay, nhưng là điểm tựa thiết thực để đồng bào dân tộc thiểu số trang trải cuộc sống, đầu tư sản xuất. Mỗi người dân trở thành “tai mắt” đắc lực của lực lượng kiểm lâm”, ông Trần Quốc Cảnh, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng TP. Huế nhấn mạnh.

Ông Đinh Công Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP. Huế khẳng định: “Trong điều kiện địa hình rừng núi hiểm trở, lực lượng kiểm lâm mỏng thì các tổ tuần tra cộng đồng chính là “cánh tay nối dài” vô cùng hiệu quả. Bà con nắm rõ từng gốc cây, con suối nên có thể phát hiện và ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa”.

Từ những điểm sáng như: Lê Triêng 1, A Tin đến Tân Mỹ, có thể thấy mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng không chỉ bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao chức năng phòng hộ mà còn hướng tới xã hội hóa nghề rừng, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân; nhất là các hộ đồng bào dân tộc sinh sống ven rừng. Đó là nền tảng để Huế tiếp tục xây dựng mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng theo hướng bền vững, hiệu quả.

TP. Huế có hơn 23.650ha rừng đã có chủ thực sự. Tính từ năm 2014 đến tháng 5/2026, tổng nguồn tiền chi trả DVMTR đạt gần 580 tỷ đồng, được giải ngân cho hơn 700 lượt chủ rừng mỗi năm với tỷ lệ đạt gần 100%. Trong đó có 675 cộng đồng, nhóm hộ và hộ gia đình quản lý 27.428ha rừng và nhận được hơn 17 tỷ đồng. Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) giai đoạn 2023 - 2025 đã bổ sung hơn 150 tỷ đồng, góp phần bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế.
Bài, ảnh: Công Bằng
 Từ khóa:
Gắn kếtcộng đồngbảo vệ rừng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thông điệp về đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến 13/9/2026.

Thông điệp về đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế
Gắn sản phẩm OCOP với làng nghề và du lịch sinh thái, cộng đồng

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), các địa phương ở TP. Huế đã sáng tạo trong cách làm và phát triển các sản phẩm mới gắn với vùng nguyên liệu, đặc biệt là các làng nghề truyền thống, các điểm du lịch nông thôn, sinh thái, cộng đồng.

Gắn sản phẩm OCOP với làng nghề và du lịch sinh thái, cộng đồng
Tận tâm với nghề, trách nhiệm với cộng đồng

Hơn 19 năm gắn bó với ngành điện, anh Võ Bá Huy, Tổ phó Tổ quản lý vận hành đường dây và trạm, Điện lực Nam Sông Hương, Công ty Điện lực Huế (PC Huế) luôn tận tâm với nghề và tích cực lan tỏa ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến cộng đồng.

Tận tâm với nghề, trách nhiệm với cộng đồng
Hòa mình vào không gian văn hóa chợ phiên vùng cao Khe Tre

Sáng 1/9, tại Làng Văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu, thôn Thượng Lộ, xã Khe Tre, Chợ phiên vùng cao xã Khe Tre năm 2026 (đợt 3) với chủ đề “Hồn đại ngàn – Sắc cờ độc lập” chính thức diễn ra, mang đến không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và sản vật đặc trưng của vùng cao trong dịp Quốc khánh 2/9.

Hòa mình vào không gian văn hóa chợ phiên vùng cao Khe Tre
Hơn 10 điểm cháy được phát hiện, khống chế kịp thời

Ngày 26/8, nhằm ngày 14 tháng 7 âm lịch (lễ Vu lan), do điều kiện nắng nóng gay gắt, gió tây nam thổi mạnh, lực lượng chức năng phải căng mình giữ rừng. Đã có trên 10 vụ/điểm cháy được phát hiện, khống chế tại các khu vực nghĩa trang, lăng mộ ven rừng trên địa bàn thành phố.

Hơn 10 điểm cháy được phát hiện, khống chế kịp thời

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top